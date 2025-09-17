YouTube affirme avoir versé plus de 100 milliards de $ aux créateurs au cours des quatre dernières années et a annoncé de nouveaux outils d'IA pour YouTube Shorts, qui prendront en charge Veo 3.

YouTube a déclaré avoir versé plus de 100 milliards de dollars aux créateurs, artistes et entreprises médiatiques depuis 2021. Le nombre de chaînes YouTube générant plus de 100 000 dollars à partir des écrans de télévision a bondi de 45 % d'une année sur l'autre, a déclaré la société. La société a également annoncé de nouveaux outils d'intelligence artificielle pour YouTube Shorts, son produit de vidéos verticales courtes.
En 2024, le géant du partage de vidéos YouTube a versé 70 milliards de dollars à une liste d'éditeurs de vidéos entre 2021 et 2023. L'entreprise est devenue une mine d'or pour les créateurs et les sociétés de médias, ce qui montre à quel point il peut être attrayant et gratifiant de partager des vidéos sur l'application devant une audience gigantesque. Lors de l'annonce de ces résultats, le PDG de l'entreprise, Neal Mohan, a parlé de se concentrer sur l'IA afin de faciliter la vie lors de la réalisation de vidéos. Cela permet de produire des vidéos à un niveau plus professionnel et intervient à un moment où l'accent est mis sur les abonnements afin que les spectateurs puissent voir des vidéos sans publicité.
Récemment, un nouveau rapport a révélé que YouTube a versé plus de 100 milliards de dollars aux créateurs, artistes et entreprises médiatiques depuis 2021. Cette augmentation est en partie due à l'augmentation du nombre de téléspectateurs sur les téléviseurs connectés. Le nombre de chaînes générant plus de 100 000 dollars grâce aux écrans de télévision a bondi de 45 % d'une année sur l'autre, a déclaré la société.
Johanna Voolich, directrice des produits chez YouTube, a salué le pouvoir des créateurs de « façonner la culture et le divertissement d'une manière que nous n'aurions jamais cru possible » dans un communiqué annonçant ce chiffre de référence et une série d'autres nouvelles fonctionnalités. Cette étape importante intervient alors que la plateforme détenue par Google fête ses 20 ans et s'efforce de s'imposer comme l'une des entreprises médiatiques les plus lucratives au monde.
YouTube a dévoilé le nouveau chiffre d'affaires et une série de nouveaux outils pour les créateurs lors de son événement annuel Made on YouTube à New York. La société a annoncé de nouveaux outils d'intelligence artificielle pour YouTube Shorts, son produit de vidéos verticales courtes. Les créateurs pourront transformer des séquences brutes en clips montés à l'aide de l'IA et ajouter de la musique, des transitions et des voix off.
Parmi les nouvelles fonctionnalités, il est également possible de transformer les dialogues de vidéos éligibles en une chanson à utiliser dans le Short. Le dernier générateur de vidéos par IA de Google, Veo 3, sera également intégré à Shorts, a déclaré YouTube. Google utilise un sous-ensemble de vidéos YouTube pour entraîner Veo 3, à la surprise de nombreux créateurs YouTube.
YouTube a fêté ses 20 ans en avril et a annoncé qu'il hébergeait plus de 20 milliards de vidéos sur sa plateforme, notamment de la musique, des Shorts, des podcasts et bien plus encore. Selon les résultats financiers publiés par Alphabet en juillet dernier, les revenus publicitaires de YouTube pour le trimestre clos le 30 juin 2025 devaient s'élever à 9,6 milliards de dollars. En juin, YouTube représentait 12,8 % de l'utilisation totale de la télévision, dépassant de loin la plateforme classée deuxième, Netflix, avec 8,3 %. Des performances qui ont permis à Alphabet d'enregistrer des bénéfice s'élevant à 28,2 milliards de dollars, soit une hausse de 19 % par rapport au deuxième trimestre 2024.
Cependant, YouTube n'est pas loin des critiques. En août, plusieurs créateurs sur YouTube Shorts ont remarqué un phénomène troublant : leurs vidéos présentaient une qualité visuelle différente de celle quils avaient produite. Les contours semblaient plus nets, les visages artificiellement lissés, certains détails accentués ou au contraire gommés. Après plusieurs signalements, YouTube a fini par confirmer quil sagissait dune expérimentation en cours, où lintelligence artificielle est mobilisée pour « améliorer » automatiquement la qualité des vidéos au moment du traitement et de la mise en ligne. Cette démarche a soulevé une vague de critiques, car elle touche à une question fondamentale : qui contrôle réellement le rendu final dune vidéo, lauteur ou la plateforme ?
Source : Johanna Voolich, directrice des produits chez YouTube
