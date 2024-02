Depuis le tout premier téléchargement, YouTube a ouvert une nouvelle voie pour raconter des histoires. Soudain, toute personne ayant une histoire à raconter pouvait trouver un public. Et c'est ce qu'ils ont fait. Les gens ont filmé dans leur cuisine, leur chambre et même leur jardin. En cours de route, ils ont créé des communautés qui se sont étendues à travers le monde.YouTube a poussé cette créativité encore plus loin en faisant un grand pari : nous avons décidé de partager les revenus avec les créateurs. Depuis lors, la croissance de l'économie des créateurs a été incroyable. L'année dernière, plus de personnes que jamais ont créé du contenu sur YouTube. Et nous avons franchi une nouvelle étape. Aujourd'hui, plus de 3 millions de chaînes font partie du YouTube Partner Program (YPP), qui permet aux créateurs de gagner de l'argent sur YouTube. Le YPP a versé plus d'argent que toute autre plateforme de monétisation des créateurs, et nous avons versé plus de 70 milliards de dollars aux créateurs, aux artistes et aux entreprises de médias au cours des trois dernières années.Aujourd'hui, l'IA générative est à l'origine d'une nouvelle évolution qui soulève des questions essentielles sur la manière dont nous exprimons notre créativité. Au fur et à mesure que nous avançons, nous continuons d'adopter le partenariat. Nous mettrons au point des méthodes entièrement nouvelles pour favoriser l'expression créative, gérer les droits et générer des revenus pour nos partenaires.Nous sommes à un moment clé de l'histoire et je suis impatient de voir ce qui nous attend. Aujourd'hui, je vous explique comment nous envisageons ces changements, ma vision pour 2024 et les quatre grands paris que nous faisons sur YouTube.J'ai passé ma carrière à l'intersection de la technologie et de la créativité, et je reconnais à la fois le potentiel et les questions auxquelles nous sommes confrontés avec l'IA générative. La bonne nouvelle, c'est que YouTube a passé des années à relever des défis complexes en matière de contenu, qu'il s'agisse de monétisation, de gestion des droits ou de protection de notre communauté.Nous abordons les progrès de l'IA avec la même mission que celle qui a présidé à la création de YouTube il y a des années. Nous voulons aider tout le monde à créer. L'IA doit renforcer la créativité humaine, et non la remplacer. Et tout le monde devrait avoir accès à des outils d'IA qui repoussent les limites de l'expression créative.Nous avons récemment annoncé de nouvelles expériences d'IA qui témoignent de cette volonté d'innovation. Dream Screen stimule la créativité en donnant à chacun la possibilité de créer des arrière-plans générés par l'IA pour les courts-métrages de YouTube. Il vous permet de créer tout ce que vous pouvez imaginer en tapant simplement une idée, comme un volcan de pop-corn ou une forêt disco. Grâce à notre incubateur d'IA musicale, les artistes nous font part de leurs commentaires sur la manière dont l'IA peut dynamiser leur processus créatif. L'année dernière, nous avons partagé Dream Track, l'une des premières expériences d'exploration des possibilités de l'IA dans la musique en collaboration avec des partenaires de l'industrie. Voyez comment les choses se passent jusqu'à présent.Nous mettons tout le monde sur un pied d'égalité et développons des outils d'IA qui donnent à chacun les moyens d'agir. Notre engagement à démocratiser l'accès à l'IA s'appuie sur la façon dont nous permettons à chacun de partager des vidéos amusantes directement à partir de son téléphone avec Shorts. La prochaine génération de conteurs a le pouvoir de créer au creux de sa main. Shorts est un moyen facile pour tout le monde de commencer, et l'innovation en matière d'IA permettra à un plus grand nombre de personnes de créer. J'adore voir comment les gens utilisent Shorts pour participer à des moments culturels. Shorts compte en moyenne plus de 70 milliards de visionnages quotidiens, et le nombre de chaînes qui téléchargent des Shorts a augmenté de 50 % d'une année sur l'autre.Cette année, nous continuerons à veiller à ce que l'IA soit au service de la créativité grâce à notre travail avec les industries créatives, au déploiement de fonctionnalités alimentées par l'IA et à l'ouverture d'opportunités tout en mettant en place des protections appropriées.Au fil des ans, les créateurs se sont fait un nom. Ils divertissent les gens du monde entier, nous font rire et nous rassemblent. Ils font aussi quelque chose d'encore plus grand. Ils redéfinissent l'avenir de l'industrie du divertissement avec des histoires de premier ordre qui ne peuvent être considérées comme du simple "contenu généré par l'utilisateur".L'industrie du divertissement n'est pas la seule à en prendre note. Les dirigeants du monde entier exploitent également la vaste portée des créateurs. L'automne dernier, lors de la semaine des dirigeants économiques de l'APEC à San Francisco, des responsables gouvernementaux comme le ministre canadien des Affaires étrangères et le secrétaire américain au Commerce se sont assis avec des créateurs, dont Toby Hendy, Liah Yoo et Humphrey Yang, pour entrer en contact avec leur public. J'ai eu l'occasion d'assister à certaines de ces conversations en personne - c'est formidable de voir que les dirigeants comprennent la valeur des créateurs.Les créateurs sont de véritables entrepreneurs, et nous les aidons à diversifier les moyens de gagner de l'argent sur YouTube. Nous investissons dans des moyens permettant aux créateurs de gagner de l'argent tout en aidant les spectateurs à acheter des produits. De plus, les spectateurs soutiennent directement leurs créateurs préférés grâce à des fonctions de financement par les fans, telles que l'adhésion à une chaîne. Le nombre de créateurs utilisant les abonnements a augmenté de plus de 50 % l'année dernière, et les créateurs constatent l'impact du financement par les fans. C'est le cas de Narae is Consulting, qui s'est appuyée sur les abonnements pour attirer davantage de téléspectateurs vers son contenu sur le développement de carrière. Et Emily D. Baker, dont les revenus issus de l'adhésion ont augmenté de plus de 50 % l'année dernière. La majorité des revenus d'Emily sur YouTube provient désormais des adhésions.Nous travaillons également en coulisses pour soutenir les créateurs grâce à des programmes tels que le Collectif des créateurs, qui rassemble les créateurs pour qu'ils partagent leurs expériences, créent une communauté et collaborent. L'année dernière, nous avons lancé un projet pilote de ce programme dans huit pays et les créateurs nous ont fait part de leurs commentaires utiles.Cette année, nous aiderons les décideurs politiques et les partenaires de l'ensemble du secteur à prendre conscience de la valeur économique et ludique des créateurs. Être un créateur est un travail à plein temps avec une audience internationale, mais la plupart des gouvernements ne prennent pas en compte les créateurs dans leurs données sur le travail. Nous pensons que les créateurs doivent être reconnus pour leur travail et que les créateurs au sommet de leur art doivent être reconnus dans les principaux forums du secteur.Lorsque j'ai commencé à travailler sur YouTube, les gens considéraient que le contenu des grands studios et celui des créateurs étaient totalement différents, mais aujourd'hui, ce fossé n'existe plus. Les téléspectateurs veulent tout trouver au même endroit, qu'il s'agisse d'un match de sport en direct, de la BBC, de la Khan Academy ou des NikkieTutorials. Et ils regardent YouTube de la même manière que nous avions l'habitude de nous asseoir ensemble pour regarder des émissions de télévision traditionnelles, c'est-à-dire sur le plus grand écran de la maison, avec des amis et la famille. Les chiffres sont impressionnants. Chaque jour, les téléspectateurs du monde entier regardent en moyenne plus d'un milliard d'heures de contenu YouTube sur leur téléviseur. Selon le rapport de Nielsen sur la diffusion en continu aux États-Unis, YouTube a été le leader de la diffusion en continu au cours des 11 derniers mois.Les créateurs réfléchissent à la manière d'optimiser leur contenu pour le salon, et il est facile de comprendre pourquoi : c'est là que leur public regarde ! Au cours des trois dernières années, le nombre de créateurs de premier plan qui ont passé la majeure partie de leur temps d'écoute sur grand écran a augmenté de plus de 400 %. C'est le cas des créateurs Ms Rachel et SypherPK, dont le temps de visionnage dans le salon a doublé au cours du second semestre de l'année dernière. Et ce n'est peut-être pas ce à quoi vous vous attendez, mais les gens aiment regarder des courts métrages sur leur télévision !Nous apportons tout ce que les spectateurs aiment sur YouTube dans leur salon. Et cela inclut le sport. Nous venons de terminer la première saison de NFL Sunday Ticket, et cela montre vraiment l'avenir de YouTube. Nous apportons tout le contenu que les gens veulent voir, comme les commentaires de créateurs tels que Deestroying et le podcast New Heights des frères Kelce.Nous constatons également que les consommateurs s'intéressent de plus en plus à nos services d'abonnement. Nous sommes ravis d'annoncer que nous avons plus de 8 millions d'abonnés à YouTube TV. Et nous avons dépassé les 100 millions d'abonnés aux services Music et Premium, essais compris. Les abonnements musicaux nous aident à atteindre notre objectif, qui est d'être le meilleur endroit où les artistes peuvent entrer en contact avec leurs fans, qu'il s'agisse d'un accès privilégié à Coachella ou de défis Shorts avec NewJeans, Dua Lipa, Tate McRae et bien d'autres encore.Cette année, nous continuerons à offrir une expérience de premier ordre pour les abonnements et YouTube dans le salon.Alors que nous travaillons sur toutes ces priorités, notre premier engagement est de protéger de manière responsable la communauté YouTube. Notre activité en tant que service de diffusion en continu repose non seulement sur l'engagement, mais aussi sur le fait de donner aux spectateurs et aux annonceurs l'assurance qu'ils peuvent compter sur nous pour fournir un contenu de grande qualité. La protection de l'économie des créateurs est un élément fondamental de tout ce que nous faisons, et c'est bon pour les affaires.Il est important de créer une expérience en ligne saine pour les enfants. En regardant mes propres enfants utiliser la technologie à la maison, je me rappelle combien de familles se tournent chaque jour vers YouTube pour aider leurs enfants dans tous les domaines, des devoirs aux tutoriels de nouvelles coiffures. Nos produits pour la jeunesse touchent plus de 100 millions de spectateurs actifs chaque mois, et nous soutenons la croissance des enfants et des adolescents de manière réfléchie et en coordination avec des experts de la parentalité et de la santé mentale.Nous assumons également notre responsabilité en mettant les gens en contact avec des informations de qualité. Cet aspect est plus important que jamais à l'heure où des élections se déroulent dans le monde entier - plus de 50 pays organiseront des élections cette année. Nous veillons à ce que, lorsque les internautes recherchent des informations sur les élections sur YouTube, les sources faisant autorité figurent en bonne place dans leurs recherches et leurs recommandations. Nous avons passé des années à investir dans un cahier des charges pour gérer de manière responsable le contenu sur YouTube, y compris des politiques de longue date et rigoureusement appliquées contre les discours haineux, l'incitation à la violence, l'ingérence dans les élections, et bien plus encore. Nous évoluons et nous nous adaptons rapidement lorsque de nouveaux défis apparaissent, et nous le ferons à nouveau à mesure que l'IA générative rendra possible des deepfakes plus sophistiqués et soulèvera de nouvelles questions. Non seulement toutes nos politiques existantes s'appliquent au contenu généré synthétiquement, mais nous ajouterons également de nouvelles couches de transparence et de protection. Par exemple, dans les mois à venir, nous introduirons des étiquettes qui informeront les téléspectateurs que le contenu réaliste qu'ils voient est synthétique.Nous nous concentrons sur nos efforts en matière de responsabilité dans tous les aspects de notre travail, et nous continuerons à investir dans les équipes et les technologies qui protègent la communauté YouTube.Ce sont là quatre grands paris que nous faisons en 2024, mais notre travail ne s'arrête pas là. Nous créons les meilleures expériences possibles sur YouTube, que ce soit pour apprendre quelque chose de nouveau, écouter un podcast ou regarder le livestream de votre créateur de jeux préféré. La plupart des innovations sur lesquelles nous travaillons chaque jour ne font pas les gros titres, mais elles nous permettent de remplir notre mission, qui est d'aider les gens à se connecter par le biais d'histoires.Bien entendu, rien de tout cela ne serait possible sans nos créateurs, nos téléspectateurs, nos annonceurs et nos partenaires. Merci à cette incroyable communauté pour tout ce qu'elle fait afin d'aider les gens du monde entier à se rassembler chaque jour sur YouTube. J'ai hâte de voir ce que vous ferez à l'avenir.