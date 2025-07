YouTube enregistre une hausse de ses revenus publicitaires qui atteignent près de 10 milliards de dollars au deuxième trimestre 2025 : le bénéfice d'Alphabet bondit de 19 % sur la période

YouTube enregistre une hausse de ses revenus publicitaires, qui atteignent près de 10 milliards de $ au dernier trimestre, le bénéfice d'Alphabet bondit de 19 % au deuxième trimestre 2025



En février 2024, le PDG de YouTube avait déclaré que le géant du partage de vidéos a versé 70 milliards de dollars à une liste d'éditeurs de vidéos au cours des trois dernières années. En effet, l'entreprise est devenue une mine d'or pour les créateurs et les sociétés de médias, ce qui montre à quel point il peut être attrayant et gratifiant de partager des vidéos sur l'application devant une audience gigantesque.Récemment, un nouveau rapport a confirmé qu'Alphabet poursuit sur sa lancée grâce à la domination continue de YouTube, sa plateforme de streaming vidéo leader mondial. Wall Street prévoyait un bénéfice par action (BPA) de 2,20 dollars pour le deuxième trimestre 2025 d'Alphabet, sur un chiffre d'affaires de 94,02 milliards de dollars. L'entreprise, anciennement connue sous le nom de Google, a dépassé ces deux chiffres en affichant un BPA de 2,31 dollars sur un chiffre d'affaires de 96,4 milliards de dollars. Le bénéfice net s'est élevé à 28,2 milliards de dollars, soit une hausse de 19 % par rapport au deuxième trimestre 2024,5.Le chiffre d'affaires de Google Search est passé de 48,5 milliards de dollars au deuxième trimestre dernier à 54,2 milliards de dollars cette année. Les revenus publicitaires de YouTube pour le trimestre clos le 30 juin 2025 devaient s'élever à 9,6 milliards de dollars ; la plateforme UGC a dépassé ce chiffre avec environ 9,8 milliards de dollars. Encore un record battu.En juin, YouTube représentait 12,8 % de l'utilisation totale de la télévision, dépassant de loin la plateforme classée deuxième, Netflix, avec 8,3 %. Aucune autre plateforme n'a atteint 5 %. Cela semble être une avance insurmontable, et c'est peut-être aussi la raison pour laquelle Netflix se lancera un jour dans le domaine du contenu généré par les utilisateurs.", a déclaré Sundar Pichai, PDG d'Alphabet, dans un communiqué.Il a ajoutéé : "Pour rappel, en octobre 2024, Alphabet, la société mère de Google, a annoncé que ses investissements en matière d'IA ont commencé à porter leurs fruits , qu'elle a enregistré une augmentation de 35 % de son activité cloud et que les dépenses liées aux élections américaines ont dopé les ventes de publicités sur YouTube au troisième trimestre 2024. Les bénéfices ont augmenté de 34 % pour atteindre 88,3 milliards de dollars. Cette croissance intervennait alors que Google fait face à un contrôle réglementaire rigoureux en Europe et aux États-Unis, et à une concurrence accrue.Pensez-vous que ces résultats sont crédibles ou pertinents ?Quel est votre avis sur le sujet ?