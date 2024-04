NEW: Hyundai Motor America spokesperson emailed me today about its ad on X appearing on a verified “Premium” account that posts pro-Hitler, antisemitic content:



“We are immediately removing from the site. We are updating our parameters to avoid other instances similar to this.” pic.twitter.com/Y2oK8AVjCl — Nancy Levine Stearns ✍️ (@nancylevine) April 17, 2024

Hyundai a confirmé la pause dans une déclaration le mercredi 17 avril en fin de journée et a déclaré qu'elle faisait part de ses préoccupations en matière de sécurité de la marque à l'entreprise de Musk.", a déclaré Hyundai dans son communiqué.Nancy Levine Stearns, journaliste indépendante et utilisatrice de X, a publié mercredi une capture d'écran d'une publicité Hyundai diffusée sur un compte X qui publie souvent des messages négationnistes et antisémites. Mme Stearns a écrit sur la sécurité des marques sur X pour Hill Reporter, un site d'information progressiste.Joe Benarroch, responsable des opérations commerciales chez X, a confirmé la pause de Hyundai dans un courriel jeudi en réponse à des questions. Il a déclaré que X travaillait avec les spécialistes du marketing de Hyundai pour mettre en place des contrôles supplémentaires de la sécurité de la marque.X a également suspendu le compte à l'origine des messages antisémites. La bio du compte comprenait des tropes antisémites qui violaient la politique de X contre les profils abusifs, a déclaré M. Benarroch. Une note sur le compte jeudi après-midi indiquait qu'il était "" parce qu'il violait la politique.M. Benarroch a également indiqué qu'un message négationniste apparaissant à côté d'une publicité pour Hyundai serait étiqueté comme violant la politique de X en matière de "".Mardi, une enquête a montré comment X était devenu une plaque tournante pour les contenus pro-nazis. Les politiques de X interdisent de glorifier la violence et de faire l'éloge d'entités violentes.Hyundai est le troisième constructeur automobile mondial en termes de volume de ventes, après Toyota et Volkswagen. Son siège social se trouve en Corée du Sud et ses marques comprennent Kia.La récente publicité de Hyundai en question a été diffusée sur le profil d'un utilisateur qui a défendu le leader nazi Adolf Hitler et a propagé des théories antisémites du complot. Avant la suspension de jeudi, le compte indiquait qu'il était basé en Australie. Il postait sous un pseudonyme et comptait plus de 55 000 adeptes.Depuis des mois, le compte a une coche bleue indiquant qu'il s'agit d'un abonné payant "Premium". Ce mois-ci, X a commencé à attribuer des coches bleues à certains utilisateurs non rémunérés ayant plus de 2 500 followers vérifiés, ce qui rend plus difficile la détermination des abonnés payants, mais le compte en question a sa coche bleue depuis plus longtemps.Le mardi 16 avril, il a été rapporté que sous la propriété de Musk, X est devenu un lieu de prédilection pour les contenus explicitement pro-nazis, y compris les discours d'Hitler ou les contenus faisant l'éloge de son régime génocidaire. Au moins 150 comptes d'abonnés "Premium" payants et des milliers de comptes non rémunérés avaient publié ou amplifié des contenus pro-nazis au cours des derniers mois, souvent en violation apparente des règles de X.Certains contenus pro-nazis ont été largement diffusés, notamment un message publié le mois dernier, qui a été vu 1,9 million de fois et qui faisait la promotion d'une théorie du complot fausse et démentie depuis longtemps, selon laquelle 6 millions de Juifs n'étaient pas morts pendant l'Holocauste. Le jeudi 18 avril, X a ajouté une étiquette au message, indiquant : "".Des publicités ont été trouvées sur 74 des 150 comptes "Premium", soit sur leurs pages de profil, soit dans les réponses sous leurs messages.Un autre annonceur de X, IQAir, a déclaré qu'il ajustait ses paramètres sur la plateforme après que l'une de ses publicités adjacente au négationnisme ait été trouvée. IQAir, une entreprise suisse qui fabrique des appareils et des logiciels de contrôle de la qualité de l'air, a déclaré qu'elle utilisait déjà les fonctions de X conçues pour permettre aux annonceurs de cibler certains publics et d'en exclure d'autres.", a déclaré la société dans un courriel.", a déclaré la société. La société a déclaré qu'elle ne savait pas pourquoi sa publicité apparaissait à côté de contenus extrémistes.X propose aux annonceurs une fonction appelée "ciblage négatif", conçue pour empêcher les publicités d'être placées à proximité de certains mots clés. Toutefois, le système n'inclut pas par défaut tous les mots-clés potentiellement problématiques. IQAir a indiqué qu'elle ajoutait un hashtag de négationnisme à sa liste de mots-clés exclus, et X a déclaré qu'elle démonétisait les recherches portant sur le même hashtag et qu'elle rendait le hashtag inéligible pour apparaître dans les listes de tendances ou dans les résultats de recherche.", a déclaré IQAir.X a déclaré avoir suspendu un compte dont le message négationniste était apparu à côté d'une publicité d'IQAir. Le compte avait un profil abusif, a déclaré M. Benarroch. X a également appliqué une étiquette pour "conduite haineuse" à un autre message antisémite.Il n'existe pas de liste exhaustive des annonceurs qui utilisent X. Chaque compte sur les médias sociaux voit des publicités différentes à des moments différents, et l'on ne sait donc pas combien de publicités d'annonceurs ont été diffusées à côté de contenus pro-nazis ou de messages négationnistes.X a été confronté à une réaction négative de la part de nombreux annonceurs depuis novembre, lorsque Musk a adopté la "théorie du grand remplacement", selon laquelle il existe un complot visant à remplacer la population blanche par des personnes non blanches. Musk a répondu à un post d'un théoricien du complot en disant : "".Des dizaines de grands annonceurs, dont Disney, Apple et Warner Bros, ont interrompu leur publicité sur X et, en février, nombre d'entre eux n'avaient pas repris. Selon le cabinet d'études Sensor Tower, 75 des 100 premiers annonceurs américains sur X à partir d'octobre 2022 n'achetaient plus de publicité en février.M. Musk s'est rendu en Israël plus tard en novembre et a visité l'ancien camp de la mort nazi d'Auschwitz en janvier.Musk, également PDG de Tesla et SpaceX, a déclaré après la visite d'Auschwitz qu'il ne connaissait pas grand-chose à l'antisémitisme et qu'il se considérait comme "".", a-t-il déclaré.Quelle lecture faites-vous de cette situation ?