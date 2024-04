Elon Musk était contre la pub, mais après avoir racheté Twitter, il a demandé à Tesla de dépenser 200 000 $ en publicité sur X, et de payer des comptes premium sur X

I hate advertising — Elon Musk (@elonmusk) October 28, 2019

Selon la déclaration annuelle de l'entreprise publiée le mercredi 17 avril à l'intention des actionnaires, Tesla a acheté pour 200 000 dollars de publicité sur X jusqu'en février. Ces dépenses font partie de ce que le document appelle des "".La procuration donne un aperçu du nouvel effort publicitaire de Tesla. Cette initiative a vu le jour l'année dernière, après que les actionnaires du géant du véhicule électrique eurent exhorté le PDG Elon Musk à commencer à dépenser en publicité pour stimuler les ventes. Tesla a toujours évité les publicités, affirmant que la demande était suffisamment élevée pour qu'elle n'en ait pas besoin.Toutefois, face au ralentissement de la demande de VE et à l'intensification de la concurrence, la direction de Tesla a exigé des changements tels que des baisses de prix et de la publicité.La procuration révèle également la nature interconnectée des entreprises de M. Musk. Dans la section relative aux personnes liées, la procuration montre comment Tesla effectue et reçoit des paiements à X, Boring Co. et SpaceX. Les paiements se chiffrent généralement en centaines de milliers de dollars et servent à acheter un jet privé, à assurer la sécurité de M. Musk et à financer le projet de tunnel de Boring à Las Vegas.Les dépenses publicitaires de Tesla sur X interviennent alors que l'entreprise est confrontée à une baisse de ses recettes publicitaires. M. Musk affirme que la plupart des annonceurs sont revenus depuis qu'il a acheté la plateforme, mais certaines études indépendantes suggèrent que la plupart des plus gros annonceurs de X restent à l'écart.Quel est votre avis sur le sujet ?