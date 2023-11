Le contexte

Vous voulez que la vérité vous soit dite en face, la voilà. Les communautés juives prônent le type exact de haine dialectique contre les Blancs qu’elles prétendent vouloir que les gens cessent d’utiliser contre eux.Je suis profondément désintéressé de donner la moindre connerie maintenant sur les populations juives occidentales qui se rendent compte de manière inquiétante que ces hordes de minorités qui soutiennent l'inondation de leur pays ne les aiment pas vraiment trop.Vous voulez que la vérité vous soit dite en face, la voilà.

You have said the actual truth — Elon Musk (@elonmusk) November 15, 2023

La réaction d'Elon Musk

Musk : le boycott publicitaire « va tuer l’entreprise »

Elon Musk : « Je ne fais pas une "tournée d'excuses" »

Aujourd'hui Elon Musk a donné une interview large et franche à DealBook 2023. Il a également présenté des excuses, une explication et un point de vue explicite sur notre position. X permet une indépendance informationnelle qui est inconfortable pour certaines personnes. Nous sommes une plateforme qui permet aux gens de prendre leurs propres décisions. Et voici mon point de vue en matière de publicité*: X se trouve à une intersection unique et étonnante de la liberté d'expression et de la rue principale - et la communauté X est puissante et est là pour vous accueillir. À nos partenaires qui croient en notre travail significatif – Merci.

La suspension des publicité, un énorme manque à gagner chez X/Twitter

They attack Musk because they hate freedom, and they hate freedom because it threatens their power to control the narrative. It really is that simple.



As others are pulling their ad spend to punish Musk for the crime of letting free people speak, the Bee is committing to… — Seth Dillon (@SethDillon) November 18, 2023

Le propriétaire de X, Elon Musk, a suscité l'indignation en approuvant une publication sur X/Twitter qui disait :À ce message, Musk a répondu : « vous avez dit la vérité », le message a été consulté plus de 7 millions de fois.L'échange a suscité une telle controverse qu'un porte-parole de la Maison Blanche, Andrew Bates, a publié une déclaration condamnant le message d'Elon Musk : « Il est inacceptable de répéter le mensonge hideux derrière l'acte d'antisémitisme le plus meurtrier de l'histoire américaine, encore moins un mois après le jour le plus meurtrier pour le peuple juif depuis l'Holocauste », a déclaré Bates, faisant référence à l'attaque surprise du Hamase contre Israël le 7 octobre.Dans la foulée, 164 rabbins et militants juifs ont renouvelé leur appel à Apple, Google, Amazon et Disney pour qu'ils cessent de faire de la publicité sur X, et pour qu'Apple et Google retirent l'application de Musk respectivement de l'App Store et du Play Store. De gros annonceurs de X ont répondu à cet appel en mettant en pause ou en stoppant les publicités sur la plateforme. Parmi les marques qui ont depuis cessé de faire de la publicité sur X figurent Apple, Comcast/NBCU, Disney, Warner Bros, IBM, Paramount, Lionsgate et la Commission européenne.« IBM a une tolérance zéro pour les discours de haine et la discrimination, et nous avons immédiatement suspendu toute publicité sur X pendant que nous enquêtons sur cette situation totalement inacceptable », a déclaré un porte-parole d'IBM.S'exprimant mercredi lors du DealBook Summit 2023 à New York, Elon Musk, propriétaire du site de médias sociaux X (anciennement Twitter), s'est moqué des annonceurs qui quittaient la plateforme en raison des messages antisémites qu'il y avait amplifiés. Musk échangeait avec le journaliste Andrew Ross Sorkin. Sorkin a demandé à Musk s'il essayait de récupérer les annonceurs qui avaient retiré les publicités de X après sa prise de parole sur la plateforme.« J'espère qu'ils arrêteront. Ne faites pas de publicité [sur X] », a déclaré Musk en réponse à la question de Sorkin (voir la vidéo).Perplexe, Sorkin a demandé : « Vous ne voulez pas qu'ils fassent de la publicité [sur X] ? »« Non », a répondu Musk. « Que voulez-vous dire ? » a demandé Sorkin.« Si quelqu'un essaie de me faire chanter avec de la publicité, ou avec de l'argent, qu'il aille se faire foutre », a déclaré Musk.Sorkin a répondu « mais » et s'est tu. Musk n’avait pas fini. « Allez vous faire foutre. C'est clair ? J'espère que ça l'est. Hé, Bob ! » a déclaré Musk, s'adressant apparemment au PDG de Disney, Bob Iger, qui avait précédemment déclaré lors de la conférence que la publicité sur X « n'était pas nécessairement une association positive » et que Disney « a donc décidé de retirer notre publicité ».Même avant la dernière controverse, la plateforme X de Musk connaissait des difficultés financières. Sorkin a insisté sur les aspects économiques liés au fait de repousser les annonceurs, soulignant que la PDG de X « Linda Yaccarino est ici et elle doit vendre de la publicité ».Musk a répondu que le boycott de la publicité risquait de tuer l'entreprise. « Ce boycott publicitaire va tuer l'entreprise, et le monde entier saura que ces annonceurs ont tué l'entreprise et nous le documenterons de manière très détaillée », a déclaré Musk.Lorsque Sorkin a souligné que les annonceurs voient les choses différemment, Musk a répondu : « Ah ouais ? Dites-le à la Terre ». Sorkin a poursuivi : « Ils vont dire, Elon, que vous avez tué l'entreprise parce que vous avez dit ces choses et que c'étaient des choses inappropriées et qu'ils ne se sentaient pas à l'aise sur la plateforme. C'est ce qu'ils vont dire ».« Et voyons comment la Terre réagit à cela », a répondu Musk.Malgré cet échange, Musk a déclaré qu'il regrettait d'avoir publié le message qui a déclenché le boycott des annonceurs. « Rétrospectivement, je n'aurais pas dû répondre à cette personne et j'aurais dû écrire plus longuement ce que je voulais dire », a déclaré Musk. « Mais ces clarifications ont été ignorées par les médias et j'ai essentiellement tendu une arme chargée à ceux qui me détestent et sans doute à ceux qui sont antisémites. Et pour cela, je suis vraiment désolé, ce n'était pas mon intention ».Musk a également qualifié sa prise de parole de « l'une des choses les plus stupides, sinon la plus stupide, que j'ai faites sur la plateforme ».Il s’est également rendu en Israël, où il a rencontré et parlé avec le Premier ministre Benjamin Netanyahu. Lorsque Netanyahu a déclaré qu’il voulait « déradicaliser » et « reconstruire » Gaza, Musk a proposé son aide. Musk a déclaré à Sorkin sur scène que sa visite en Israël était prévue avant ses tweets et ne faisait pas partie d’une « tournée d’excuses ». Il a assuré que cela n’était pas une réponse aux critiques formulées à l’égard de ses publications et que cela ne le dérangeait pas d’être un objet de mépris. Il a ensuite donné une explication décousue de ce qu’il disait réellement vouloir dire : sa conviction que le peuple juif finance des causes destinées à les « anéantir ».Selon certains observateurs, sa tentative de clarification n'a fait que renforcer la théorie du complot antisémite qu’il avait promue en premier lieu, accusant largement les « membres de la communauté juive » de leur soutien à des groupes activistes anonymes.Linda Yaccarino, PDG de X et ancienne responsable de la publicité chez NBCUniversal que Musk a recrutée pour renforcer l'attrait de la plateforme auprès des annonceurs, a pris la parole sur X peu de temps après le discours de son CTO pour dire ceci :Selon des analystes, cela représente un manque à gagner de plusieurs dizaines de millions de dollars pour X. Selon Jasmine Enberg, analyste chez Insider Intelligence, les derniers départs d'annonceurs pourraient maintenant provoquer un nouvel exode. « Les dommages causés à l'activité publicitaire de X seront graves. L'exode d'un grand annonceur incitera d'autres annonceurs à suivre son exemple, et il y a déjà probablement une longue queue d'annonceurs moins bruyants qui ont réduit leurs dépenses », prédit-elle. Selon elle, les marques comprennent généralement le risque de diffuser des publicités sur du contenu généré par les utilisateurs.Toutefois, elles ne se retrouvent généralement pas dans une situation comme celle-ci. « Les annonceurs sont habitués à gérer les problèmes de sécurité des marques sur les médias sociaux, en particulier pendant les périodes de tension politique et sociale ou de guerre. Cela dit, ils ne sont pas habitués à ce que le propriétaire d'une plateforme amplifie la désinformation et les discours de haine, et encourage les théoriciens du complot. L'impact des propos de Musk constitue un danger majeur pour la société. L'influence de Twitter a toujours été plus grande que sa base d'utilisateurs et ses revenus publicitaires », explique l'analyste d'Insider Intelligence.Enberg a ajouté que bien que la pertinence culturelle du site ait diminué, Musk et X sont toujours une partie importante de la conversation publique. Il est important de noter qu'avant même que cette situation se présente, le réseau social avait déjà vu ses revenus gravement impactés par les préoccupations relatives à la sécurité de la marque. Selon les prévisions d'octobre d'Insider Intelligence, l'activité publicitaire de X était en passe de connaître une baisse de 54,4 % d'une année sur l'autre dans les dépenses publicitaires mondiales, de 2022 à 2023. Avec les retraits supplémentaires d'annonceurs en cours, ce déclin pourrait être encore plus important.Selon la rumeur, plusieurs experts du domaine de la publicité ont récemment fait pression sur Yaccarino pour qu'elle démissionne, suggérant que sa propre réputation est maintenant en danger en raison des actions de Musk. Jusqu'à présent, ces demandes sont tombées dans l'oreille d'un sourd, semble-t-il, car Yaccarino a publié sur X des messages en faveur de la liberté d'expression et de la vision de la plateforme sociale. « Ce que nous faisons chez X est important et attire l'attention de tous. Je crois profondément en notre vision, en notre équipe et en notre communauté », a écrit la PDG Yaccarino dans un message publié sur X lundi matin.« Je suis aussi profondément attachée à la vérité et il n'y a pas d'autre équipe sur terre qui travaille aussi dur que les équipes de X. Quand vous êtes aussi important, il y aura des détracteurs et des distractions fabriquées, mais nous sommes inébranlables dans notre mission », peut-on lire dans le message.Source : DealBook Summit (vidéo dans le texte)Comment qualifierez-vous la prise de parole d'Elon Musk sur X/Twitter ?Que pensez-vous de sa réaction face au journaliste au sujet des annonceurs ?Que pensez-vous du nouvel exode des annonceurs de X ?Quels pourraient être les impacts potentiels sur la plateforme d'Elon Musk ?Que pensez-vous des accusations selon lesquelles Musk amplifie les discours antisémites ?Que pensez-vous des allégations de Musk selon lesquelles ses détracteurs combattent la liberté d'expression ?La plateforme de Musk est-elle en mesure d'atteindre le seuil de rentabilité malgré la défection des plus gros annonceurs ?