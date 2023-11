Elon Musk a soutenu un message antisémite sur la plateforme, ce qui a conduit plusieurs entreprises, dont Walt Disney et Warner Bros Discovery, à interrompre leurs publicités sur le site anciennement appelé Twitter.X a riposté en poursuivant en justice le groupe de surveillance des médias Media Matters, déclarant que l'organisation avait diffamé la plateforme en publiant un rapport selon lequel des publicités pour de grandes marques, dont Apple et Oracle, étaient apparues à côté de messages faisant l'apologie d'Adolf Hitler et du parti nazi.Des documents internes consultés par le New York Times font état de plus de 200 unités publicitaires d'entreprises telles qu'Airbnb, Amazon, Coca-Cola et Microsoft, dont beaucoup ont interrompu ou envisagent d'interrompre leurs publicités sur le réseau social, selon le rapport.X a déclaré que 11 millions de dollars de revenus étaient menacés et que le chiffre exact fluctuait en fonction du retour de certains annonceurs sur la plateforme et de l'augmentation des dépenses par d'autres, selon le rapport.Les annonceurs ont fui X depuis que Musk l'a racheté en octobre 2022 et a réduit la modération du contenu, ce qui a entraîné une forte augmentation des discours haineux sur le site, selon les groupes de défense des droits civils.Source : The New York TimesQuel est votre avis sur le sujet ?