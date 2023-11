Mais la principale source de revenus de YouTube est la publicité et Google compte bien en profiter

Une augmentation des prix de l'abonnement Premium dans certains pays

Une stratégie mal accueillie par les internautes

Je vois que les gens ne se rendent pas compte de ce qui se passe. Ce n’est pas un hasard si toutes ces entreprises augmentent les prix et rendent leurs produits moins accessibles, à moins que chaque utilisateur ne paie. C'était le plan depuis le début pour ces services d'abonnement, de commencer à bas prix (trop bon marché pour la rentabilité), d'amener autant d'utilisateurs à adhérer et à devenir « accros » à votre service, puis après des années, commencer à sévir contre le partage de mots de passe, empêcher les gens d'utiliser le blocage des publicités, en plaçant de nombreuses fonctions de base derrière un mur payant et bien sûr en augmentant les prix afin qu'ils puissent enfin commencer à être un peu rentables.



Je suis sûr que les prix continueront d’augmenter de plus en plus jusqu’à ce que nous payions plus qu’avec le câble, beaucoup plus. Et comme nous ne pouvons pas partager de mot de passe et regarder uniquement chez nous, ce sera essentiellement comme avoir à nouveau le câble, vous ne pourrez littéralement regarder qu'à la maison même si la technologie permet de regarder n'importe où. Je vois que les gens ne se rendent pas compte de ce qui se passe. Ce n’est pas un hasard si toutes ces entreprises augmentent les prix et rendent leurs produits moins accessibles, à moins que chaque utilisateur ne paie. C'était le plan depuis le début pour ces services d'abonnement, de commencer à bas prix (trop bon marché pour la rentabilité), d'amener autant d'utilisateurs à adhérer et à devenir « accros » à votre service, puis après des années, commencer à sévir contre le partage de mots de passe, empêcher les gens d'utiliser le blocage des publicités, en plaçant de nombreuses fonctions de base derrière un mur payant et bien sûr en augmentant les prix afin qu'ils puissent enfin commencer à être un peu rentables.Je suis sûr que les prix continueront d’augmenter de plus en plus jusqu’à ce que nous payions plus qu’avec le câble, beaucoup plus. Et comme nous ne pouvons pas partager de mot de passe et regarder uniquement chez nous, ce sera essentiellement comme avoir à nouveau le câble, vous ne pourrez littéralement regarder qu'à la maison même si la technologie permet de regarder n'importe où.

Si YouTube insiste là-dessus, alors les créateurs de contenu feraient mieux d'arrêter de faire plusieurs spots de sponsoring au cours de leurs vidéos. Vous ne pouvez pas avoir les deux. Si YouTube insiste là-dessus, alors les créateurs de contenu feraient mieux d'arrêter de faire plusieurs spots de sponsoring au cours de leurs vidéos. Vous ne pouvez pas avoir les deux.

3ème option... Ne regardez pas YouTube 3ème option... Ne regardez pas YouTube

YouTube a lancé un front mondial contre les extensions de blocage des publicités, en menant désormais à grande échelle une petite expérience commencée en juin.Depuis l'annonce de cette « expérience » plus modeste, les bloqueurs de publicités tels qu'Adblock Plus ont cherché des moyens de continuer à servir les utilisateurs sur YouTube, mais cela deviendra de plus en plus difficile à mesure que Google renforcera ses efforts de blocage des bloqueurs de publicités.« En fin de compte, nous savons à quel point il est important pour nos utilisateurs d'accéder gratuitement à une expérience YouTube sans publicité », lit-on dans un billet publié par Adblock Plus le 13 octobre.Les utilisateurs de YouTube ont utilisé les réseaux sociaux pour exprimer leur indignation face à la guerre accrue menée par YouTube contre le blocage des publicités, soulignant des éléments telles qu'une quantité « ridiculement élevée » de publicités, y compris des publicités offensantes et « intrusives », un dégoût flagrant pour les publicités et le fait que même les abonnés YouTube Premium sont toujours soumis aux vidéos avec une section dédiée au sponsor des créateurs de vidéos.Dans son mouvement pour lutter contre les bloqueurs de publicités, YouTube a évoqué son engagement à maintenir un écosystème publicitaire durable. Sur une page de support, la filiale d'Alphabet affirme qu'en décourageant l’utilisation des bloqueurs de publicités, YouTube vise à garantir que les créateurs de contenu reçoivent une rémunération équitable pour leur travail et que les utilisateurs puissent continuer à profiter d’un large éventail de vidéos sans interruption.Un message renforcé par son responsable de la communication de YouTube, Christopher Lawton, qui soutient que « l’utilisation de bloqueurs de publicités » viole les conditions de service de la plateforme, ajoutant que « les publicités soutiennent un écosystème diversifié de créateurs dans le monde et permettent à des milliards d’accéder à leur contenu préféré sur YouTube ».La montée en puissance des bloqueurs de publicités pose un défi important aux plateformes numériques qui dépendent des revenus publicitaires. Les bloqueurs de publicités empêchent l’affichage des annonces, ce qui a un impact sur les flux de revenus des créateurs de contenu et des plateformes. Par conséquent, les efforts de YouTube pour résoudre ce problème visent à protéger la viabilité de son modèle économique tout en offrant une expérience équitable et agréable pour les créateurs et les utilisateurs.Une alternative que YouTube propose est YouTube Premium, un service par abonnement qui offre une expérience de visionnage sans publicité. En incitant les utilisateurs à essayer YouTube Premium, la plateforme propose une solution aux préoccupations liées aux bloqueurs de publicités tout en offrant des avantages supplémentaires comme le visionnage hors ligne, la lecture en arrière-plan et l’accès à du contenu exclusif. Cette approche s’aligne sur l’objectif de YouTube de diversifier ses sources de revenus et de réduire sa dépendance uniquement aux revenus publicitaires.Depuis le 1novembre, YouTube Premium connaît une augmentation des prix également en Argentine, en Autriche, au Chili, en Allemagne, en Pologne et en Turquie. Cela s'applique aux forfaits individuels, familiaux et étudiants pour YouTube Premium et YouTube Music Premium.En Australie, Google a mentionné qu'il s'agissait de la « toute première augmentation de prix » pour l'abonnement Premium. La société prolonge sa concession de prix « pendant trois mois supplémentaires » pour les consommateurs payant le tarif le plus ancien et le plus bas de 11,99 dollars australiens.Les abonnés existants commenceront à voir les nouveaux tarifs lors de leur prochain cycle de facturation. Dans son annonce par courriel, YouTube déclare qu'il ne « prend pas ces décisions à la légère » et affirme que l'augmentation des prix lui permettra de « continuer à améliorer le service Premium et à soutenir les créateurs et artistes que vous regardez sur YouTube ».Cette augmentation des prix se produit de manière fragmentaire en Europe, en Asie-Pacifique et en Amérique du Sud, plutôt que d’augmenter les prix dans tous les pays d’une région.Si vous souhaitez sauter dans le train YouTube Premium, il serait moins cher pour les utilisateurs Apple de s'y abonner directement en ligne au lieu de passer via l'App Store. Les utilisateurs d'Android verront les mêmes prix en ligne et dans l'application YouTube, vous pourrez donc vous abonner à partir de n'importe quel point.Cette augmentation intervient alors que YouTube tente de dissuader les utilisateurs de recourir aux bloqueurs de publicités, qui privent la plateforme de sa principale source de revenus. Depuis juin 2023, YouTube affiche un message aux utilisateurs qui ont activé un bloqueur de publicités, leur demandant soit d’autoriser les annonces sur YouTube, soit de s’abonner à YouTube Premium. Ceux qui refusent de se conformer à cette demande peuvent se voir bloquer l’accès aux vidéos après trois avertissements.Pour certains, l'augmentation des prix était prévisible :D'autres estiment que les créateurs de contenu ne peuvent pas avoir le beurre, l'argent du beurre et la crémière :D'autres suggèrent de passer à une autre plateforme :Certains indiquent que Chrome, le navigateur développé par Google, bloque déjà les extensions bloqueuses de publicité. Si l'expérience est généralisée, étant donné que des bloqueurs de publicités fonctionnent sous d'autres navigateurs à l'instar de Firefox, il serait légitime de se demander si Google ne se tire pas une balle dans le pied en adoptant cette stratégie au niveau du navigateur.Sources : support YouTube Que pensez-vous de la hausse des prix de YouTube Premium ? Est-ce que cela vous incite à vous abonner ou au contraire à vous désabonner ?Trouvez-vous que les publicités sur YouTube sont trop nombreuses, trop longues ou trop intrusives ? Quels types de publicités accepteriez-vous de regarder ?Utilisez-vous un bloqueur de publicités sur YouTube ou sur d’autres sites web ? Si oui, pourquoi ? Si non, pourquoi pas ?Quelles sont les alternatives à YouTube que vous utilisez ou que vous envisagez d’utiliser ? Quels sont leurs avantages et leurs inconvénients par rapport à YouTube ?Comment YouTube pourrait-il améliorer son service et son écosystème pour satisfaire à la fois les créateurs, les annonceurs et les utilisateurs ?Sur quel navigateur regardez vous des vidéos YouTube ? Avez-vous rencontré un problème avec l'utilisation des extensions de blocage de publicité si vous êtes sur Chrome ?