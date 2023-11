Envoyé par Google Envoyé par Les publicités sont une ressource vitale pour nos créateurs et les aident à gérer et à développer leurs activités. C'est pourquoi l'utilisation de bloqueurs de publicité constitue une violation des conditions d'utilisation de YouTube. Depuis un certain temps, nous conseillons vivement aux utilisateurs d'autoriser les publicités sur YouTube ou d'essayer YouTube Premium pour bénéficier d'une expérience sans publicité. Au cours de la semaine écoulée, les utilisateurs qui utilisent des bloqueurs de publicité ont pu constater que l'affichage n'était pas optimal, notamment en raison de retards de chargement, quel que soit le navigateur utilisé. Les utilisateurs qui ont désinstallé leur bloqueur de publicité peuvent encore constater un retard temporaire dans le chargement et devraient essayer d'actualiser leur navigateur.

De nombreux utilisateurs ont commencé récemment à signaler que YouTube provoquait un retard dans le chargement des vidéos sur les navigateurs concurrents de Chrome, notamment Firefox et Edge. Un utilisateur a publié une vidéo montrant un retard significatif lors du chargement sur Firefox, tandis que le passage à Chrome résout le problème. La vidéo montre clairement qu'il s'agit d'un choix de Google. D'autres affirment avoir découvert un code sur "YouTube.com" impliquant un timeout de cinq secondes. Les plaignants ont suggéré que la lenteur dans le chargement des vidéos sur YouTube était en lien avec les bloqueurs de publicité.Google vient de publier un communiqué dans lequel il attribue le retard de chargement des vidéos YouTube aux bloqueurs de publicité et confirme que les utilisateurs doivent patienter un peu s'ils continuent à les utiliser. L'entreprise explique que la détection des bloqueurs de publicité est la cause d'un "affichage sous-optimal" sur YouTube.com, y compris ce nouveau comportement de chargement plus lent. Ce faisant, Google avertit haut et fort que l'utilisation de bloqueurs de publicité pourrait nuire à votre expérience de visionnage, dans le cadre de ses efforts visant à accroître les recettes publicitaires et les abonnements à son service payant.La déclaration de Google indique très clairement que ce retard est un changement intentionnel visant les utilisateurs qui continuent à utiliser des bloqueurs de publicité. Il s'agit d'une nouvelle étape dans le blocage des bloqueurs de publicité sur YouTube, qui pousse les utilisateurs à accepter YouTube avec la publicité ou à s'abonner à YouTube Premium. La déclaration de Google écarte également l'idée selon laquelle le retard dans le chargement des vidéos vise des navigateurs spécifiques. Toutefois, des utilisateurs continuent à signaler que le délai disparaissait lorsqu'ils passaient à Chrome. L'on ignore ce qui pourrait être à l'origine de cela.Selon certains analystes, il est possible que la modification soit testée sur des comptes marqués pour le blocage des publicités, et que le test soit d'abord effectué sur des navigateurs autres que Chrome, l'intention finale étant d'appliquer la modification à tous les navigateurs. Cela permettrait d'aligner la plupart des rapports d'utilisateurs sur les déclarations de Google. Il est important de noter que plusieurs utilisateurs ont également mentionné que la lenteur dans le chargement des vidéos se produisait même si aucune extension n'était chargée. Les avis sont partagés entre ceux qui critiquent Google et ceux qui approuvent la démarche de l'entreprise.Certains analystes pensent aussi que la démarche de Google est logique, car "YouTube est une plateforme qui survit grâce aux publicités et aux abonnements, et le fait de ne pas bénir la plateforme avec l'un ou l'autre de ces éléments rendra difficile la prospérité de la plateforme (et, par extension, de ses créateurs)". En revanche, d'autres ont déclaré que l'action de Google est illégale, car les propres conditions d'utilisation de YouTube n'interdisent pas explicitement les bloqueurs de publicité. Ces derniers ajoutent que le nombre de publicités affichées par YouTube sur une seule vidéo est constante augmentation et leur qualité et leur utilité sont discutables.« Certaines publicités sont carrément nuisibles. J'ai reçu des publicités représentant une grosse escroquerie, avec une voix incroyablement guindée et des tonnes de fautes de grammaire, essayant de m'inciter à investir et à obtenir des sommes d'argent totalement irréalistes. J'en ai reçu une aussi qui promettait que tout le monde pouvait gagner des sommes folles en regardant YouTube quelques heures par jour. J'ai fait le calcul, et rien qu'en regardant YouTube tous les jours, ils prétendaient que vous pouviez gagner 235 000 $ par an. Je ne sais pas si les gens vérifient les publicités, mais s'ils le font, c'est qu'ils font un travail de merde », a écrit un critique.Un autre souligne : « c'est la finalité d'une technologie en phase avancée. Ils ont créé la demande (et la dépendance) avec un produit gratuit parce qu'ils ont inventé la monétisation des données personnelles et sont ainsi devenus la principale plateforme publicitaire. Aujourd'hui, lorsque tout le monde utilise Google, ils ne peuvent plus croître, car tout le monde les possède déjà. Ils commenceront à faire payer des primes, des abonnements, à augmenter les publicités pour compenser leur potentiel de croissance limité pendant que nous devrions oublier commodément comment ils se sont enrichis en premier lieu : nous avons renoncé à notre vie privée ».Un autre note : « le problème n'est pas que Google veuille mettre des publicités sur YouTube. Le problème, c'est qu'ils en mettent trop, de manière disproportionnée. Compte tenu de l'argent qu'ils engrangent, ils pourraient facilement mettre moins de publicités, moins intrusives, sur la plateforme et continuer à faire de bons bénéfices. C'est le fait qu'ils aillent plus loin qui met les gens en colère. YouTube est peut-être la propriété de Google, mais son succès est dû à l'ensemble de la société et la plupart des gens ont le sentiment intuitif que Google prend plus que sa juste part de la société aujourd'hui. L'avenir de YouTube sera sombre si les gens se rebellent ».Selon certains, il est probable que YouTube n'a pas encore atteint le seuil de rentabilité. « Je tiens à souligner qu'Alphabet ne publie que les revenus de YouTube et non les bénéfices dans ses rapports financiers. En tant qu'observateurs extérieurs, nous ne pouvons donc pas dire avec une certitude absolue si YouTube perd encore de l'argent, s'il atteint le seuil de rentabilité ou s'il est rentable. Et si YouTube est rentable cette année (ou ces dernières années), cela compensera-t-il toutes les pertes accumulées sur plusieurs années depuis son acquisition en 2006 ? Nous ne disposons pas des chiffres bruts internes pour le calculer », a écrit un critique.En intensifiant la lutte contre les bloqueurs de publicité, Google s'est attiré les foudres des défenseurs de la vie privée en linge et d'autres groupes de défense. Ainsi, Alexander Hanff, un défenseur de la vie privée et des libertés en ligne, conteste le script de détection de bloqueur de publicité déployé par YouTube en vertu de "la directive vie privée et communications électroniques" de l'UE. Il a déposé une plainte auprès de la Commission irlandaise de protection des données (DCP) contre le script JavaScript utilisé par YouTube pour détecter l'utilisation des bloqueurs de publicité. Google a déployé ce script JavaScript depuis le début de l'année.Source : GoogleQuel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous du fait que YouTube dégrade intentionnellement l'expérience des utilisateurs disposant un bloqueur de publicité ?Cette démarche est-elle légale ? Pensez-vous que Google viole les lois européennes en se livrant à de telles pratiques ?Que pensez-vous de l'affichage des publicités sur YouTube ? Pourquoi les utilisateurs détestent-ils autant les publicités sur YouTube ?À quoi pourrait ressembler l'avenir de YouTube avec l'entrée en vigueur du Manifest V3 avec lequel les bloqueurs de publicité deviendront obsolètes ?Utilisez-vous YouTube avec ou sans un bloqueur de publicité ? Quel pourrait être le bon compromis entre YouTube et les utilisateurs ?