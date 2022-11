Malgré cela, il semble que Google prenne une direction un peu différente lorsqu'il s'agit d'attribuer un classement à un site Web dans ses SERP. Il s'avère que Google n'accordera plus le même degré de crédibilité à une abondance de liens qu'auparavant.C'est ce qu'a déclaré John Mueller, de Google, lors d'un récent podcast. Il a affirmé que l'algorithme de recherche de Google est en train d'être modifié pour rendre les liens moins utiles du point de vue du référencement. Ceci est similaire à ce que l'ancien cadre de Google Matt Cutts a affirmé en 2014, et avec tout ce qui a été dit et maintenant sorti de la voie, ses mots se sont avérés être fortuits puisque les liens ont vu un déclin continu de leur valeur depuis cette époque.Google a publié une déclaration il y a quelques années, affirmant fermement que les liens ne sont plus considérés comme un facteur essentiel pour déterminer le classement dans les SERP. Cela signifie que les efforts de création de liens seront moins fructueux à l'avenir, et cela pourrait ébranler le secteur du référencement.La plupart des spécialistes du référencement ont consacré beaucoup d'efforts à la création de liens, et il se peut qu'ils doivent trouver de nouvelles techniques et méthodes. Google apporte souvent des modifications pour améliorer la qualité de ses résultats de recherche, et les personnes travaillant dans ce secteur doivent généralement suivre ces changements pour ne pas se retrouver à la traîne.Source : GoogleQuel est votre avis sur la situation ?Quelles seraient les conséquences de ces changements pour votre entreprise ?