Envoyé par ministère américain du Trésor Envoyé par Aujourd'hui, l'Office of Foreign Assets Control (OFAC) du Département du Trésor des États-Unis a désigné Milorad Dodik (Dodik), qui est membre de la présidence de la Bosnie-Herzégovine (BiH), ainsi qu'une entité sous son contrôle, Alternativna Televizija d.o.o. Banja Luka, en réponse aux activités de corruption de Dodik et aux menaces persistantes contre la stabilité et l'intégrité territoriale de la Bosnie-Herzégovine.



L'action d'aujourd'hui, les premières désignations sous E.O. 14033, s'appuie sur l'engagement de l'administration Biden à promouvoir la responsabilité de ceux qui, entre autres, compromettent la stabilité de la région des Balkans occidentaux par la corruption et les menaces aux accords de paix de longue date. Dodik a sapé les institutions de Bosnie-Herzégovine en appelant à la confiscation des compétences de l'État et en déclenchant la création d'institutions parallèles dans l'entité de la Republika Srpska (RS) de Bosnie-Herzégovine. En outre, Dodik a utilisé sa position officielle en Bosnie-Herzégovine pour accumuler des richesses personnelles par la corruption, les pots-de-vin et d'autres formes de corruption. Sa rhétorique ethno-nationaliste qui divise reflète ses efforts pour faire avancer ces objectifs politiques et détourner l'attention de ses activités de corruption. Cumulativement, ces actions menacent la stabilité, la souveraineté et l'intégrité territoriale de la Bosnie-Herzégovine et sapent les accords de paix de Dayton, risquant ainsi d'aggraver l'instabilité régionale.



Les accords de paix de Dayton (DPA), signés par les présidents de Bosnie-Herzégovine, de Croatie et de Serbie en 1995, ont mis fin au conflit ethnique en BiH et ont établi la constitution actuelle de la BiH. Le Trésor a précédemment désigné Dodik le 17 janvier 2017, conformément à l'E.O. 13304, pour avoir activement entravé ou posé un risque important d'entraver activement la DPA. Les actions d'aujourd'hui s'appuient sur cet héritage en ciblant son activité déstabilisatrice continue à l'égard du DPA, ainsi que son abus de sa position officielle pour se livrer à une corruption généralisée, qui sape les institutions de l'État en Bosnie-Herzégovine.



Dodik a également ouvertement appelé et pris des mesures en faveur du transfert unilatéral des compétences de l'État du gouvernement de BiH à la Republika Srpska (RS), l'une des deux entités qui composent la BiH avec le district de Brcko. Dodik s'est également opposé publiquement au Haut Représentant de la BiH nommé par la communauté internationale et à la composition de la Cour constitutionnelle de BiH. En outre, Dodik a publiquement dénigré d'autres groupes ethniques et religieux au sein de la Bosnie-Herzégovine, semant davantage la division et l'impasse politique. Dodik est donc désigné conformément à l'E.O. 14033 responsable ou complice de s'être engagé directement ou indirectement dans une violation ou un acte qui a entravé ou menacé la mise en œuvre de la DPA.

Des publicités sur des sites web trompeurs rédigés dans des langues autres que l'anglais



Une photo d'une formation de vérification

Google a placé des publicités sur 41% d'environ 800 articles évalués comme diffusant de fausses allégations sur COVID-19

La réaction de Google

Google s'est publiquement engagée à lutter contre la désinformation dans le monde, mais une analyse a documenté comment l'opération publicitaire numérique automatisée tentaculaire de Google a placé des publicités de grandes marques sur des sites Web mondiaux qui diffusent de fausses allégations sur des sujets tels que les vaccins, COVID-19, le changement climatique et les élections.Dans un cas, Google a continué à placer des publicités sur une publication en Bosnie-Herzégovine pendant des mois après que le gouvernement américain a officiellement imposé des sanctions sur le site. Google a cessé de faire affaire avec le site, que le département du Trésor américain a décrit comme la « station personnelle de médias » d'un éminent politicien séparatiste serbe de Bosnie, seulement après avoir été contacté par les auteurs de l'enquête.Les publicités Google sont une source majeure de revenus pour les sites qui diffusent de la désinformation électorale au Brésil, notamment de fausses déclarations sur l'intégrité du système électoral avancées par le président sortant, Jair Bolsonaro. Les électeurs brésiliens se sont rendus aux urnes dimanche. Même si le résultat étant incertain après la performance étonnamment forte de Bolsonaro au premier tour de scrutin, c'est finalement Luiz Inacio Lula da Silva qui a été élu à la tête du pays.L'enquête a également révélé que Google place régulièrement des publicités sur des sites diffusant des mensonges sur le COVID-19 et le changement climatique dans les pays francophones, germanophones et hispanophones. Les revenus publicitaires qui en résultent représentent potentiellement des millions de dollars pour les personnes et les groupes qui exploitent ces sites et d'autres sites peu fiables, tout en rapportant de l'argent à Google.Des plateformes telles que Facebook ont ​​été vivement critiquées pour leur incapacité à réprimer la désinformation diffusée par les personnes et les gouvernements sur leurs plateformes à travers le monde. Mais Google n'a pas fait l'objet du même examen minutieux pour savoir comment ses quelque 200 milliards de dollars de ventes annuelles d'annonces fournissent un financement essentiel aux sites Web non anglophones qui désinforment et nuisent au public.Les politiques annoncées publiquement de Google interdisent le placement d'annonces sur du contenu qui fait des déclarations non fiables ou préjudiciables sur une série de questions, y compris la santé, le climat, les élections et la démocratie. Pourtant, l'enquête a révélé que Google place régulièrement des publicités, y compris celles de grandes marques, sur des articles qui semblent enfreindre sa propre politique.L'enquête a montré que les annonces de Google sont plus susceptibles d'apparaître sur des articles et des sites Web trompeurs rédigés dans des langues autres que l'anglais, et que Google profite de la publicité qui apparaît à côté de fausses histoires sur des sujets non explicitement abordés dans sa politique, notamment la criminalité, la politique , et des théories du complot telles que les chemtrails (la théorie conspirationniste des chemtrails avance que certaines traînées blanches créées par le passage des avions en vol sont composées d'agents chimiques ou biologiques délibérément répandus en haute altitude par diverses agences gouvernementales pour des raisons dissimulées au grand public).Un ancien dirigeant de Google qui a travaillé sur les questions de confiance et de sécurité a reconnu que l'entreprise se concentre fortement sur l'application de la loi en anglais et est plus faible dans d'autres langues et sur des marchés plus petits. Il a expliqué que c'est parce que Google investit dans la surveillance en fonction de trois préoccupations clés.« La première est la mauvaise communication – ils y sont très sensibles. La seconde est d'essayer d'éviter un examen réglementaire ou une action potentiellement réglementaire qui pourrait avoir un impact sur leurs activités. Et la troisième est le revenu », a déclaré l'ancien dirigeant, qui a accepté de parler à condition que son nom ne soit pas utilisé afin de ne pas nuire à son entreprise et à ses perspectives de carrière. « Pour ces trois marchés, les marchés anglophones ont principalement le plus grand impact. Et c'est pourquoi la plupart des efforts sont consacrés à ceux-ci ».L'enquête s'est appuyée sur les données fournies par les rédactions de vérification des faits, les chercheurs et les organisations de surveillance de sites Web pour analyser plus de 13 000 pages d'articles actifs de milliers de sites Web dans plus d'une demi-douzaine de langues afin de déterminer s'ils gagnaient actuellement des revenus publicitaires avec Google.L’analyse a révélé que Google a placé des publicités sur 41 % des quelque 800 articles en ligne actifs évalués par les membres du réseau international de vérification des faits du Poynter Institute comme publiant de fausses allégations sur COVID-19. La société a également diffusé des publicités sur 20*% des articles sur le changement climatique que Science Feedback, une organisation de vérification des faits accréditée par l'IFCN, a jugé faux.Un certain nombre d'annonces Google sont apparues sur des articles publiés il y a des mois ou des années, ce qui suggère que l'incapacité de l'entreprise à bloquer les annonces sur du contenu qui semble enfreindre ses règles est un problème de longue date et permanent.Dans un exemple, Google a récemment placé des publicités pour la marque de vêtements St. John sur un article serbe de deux ans affirmant à tort que les propriétaires de chats n'attrapent pas le COVID-19. Google a placé une annonce pour la Croix-Rouge américaine sur un article de mai 2021 d'un site allemand d'extrême droite qui affirmait que le COVID-19 était comparable en danger à la grippe. Une publicité pour le détaillant de luxe Coach a récemment été jointe à un article d'avril en serbe qui répétait que les vaccins COVID-19 modifient l'ADN des gens.En août dernier, l'édition grecque d'Epoch Times, une publication américaine d'extrême droite liée au mouvement spirituel Falun Gong, a publié un article affirmant à tort que le soleil, et non l'augmentation des niveaux de dioxyde de carbone, pourrait être responsable du réchauffement climatique. Cette histoire comportait plusieurs annonces Google, même si elle semble clairement enfreindre la politique de Google contre la désinformation climatique.Un porte-parole de la Croix-Rouge a déclaré que son annonce était apparue sur le site allemand d'extrême droite en raison d'un placement automatisé qu'il ne contrôlait pas directement : « Veuillez noter que sur la base de nos principes fondamentaux d'impartialité et de neutralité, la Croix-Rouge ne prend pas parti sur des questions de nature politique, raciale, religieuse ou idéologique, nous ne ferions donc délibérément aucune publicité sur une histoire ou un site tel que celui que vous partagé avec nous », indique un communiqué de l'organisation.La politique de Google consiste à supprimer les publicités des articles individuels qui enfreignent ses règles et à prendre des mesures à l'échelle du site si les violations atteignent un seuil spécifique non divulgué. Google a supprimé les publicités d'au moins 14 sites Web identifiés dans l'enquête après avoir été contacté par les auteurs.Le porte-parole de Google, Michael Aciman, a déclaré que la société avait investi plus d'argent dans l'application et la surveillance de la langue non anglaise, ce qui a entraîné une augmentation du nombre d'annonces bloquées sur les pages qui enfreignent ses règles. Il a refusé de fournir des chiffres ou de dire combien de personnes Google a travaillé sur le contenu en langue non anglaise et la révision des publicités.« Nous avons développé des mesures étendues pour lutter contre la désinformation sur notre plateforme, y compris des politiques qui couvrent les élections, le COVID-19 et le changement climatique, et nous nous efforçons d'appliquer nos politiques dans plus de 50 langues », a déclaré Aciman. « En 2021, nous avons supprimé les publicités de plus de 1,7 milliard de pages d'éditeurs et de 63 000 sites dans le monde. Nous savons que notre travail n'est pas terminé et nous continuerons d'investir dans nos systèmes d'application pour mieux détecter les réclamations non fiables et protéger les utilisateurs du monde entier ».Les données sur les suppressions d'annonces proviennent du dernier rapport de Google sur la sécurité des annonces, qui mettait l'accent sur la suppression des annonces de plus d'un demi-million de pages qui enfreignaient les politiques contre les allégations nuisibles concernant le COVID-19 et les fausses allégations qui pourraient saper les élections. Mais Google ne publie pas la liste des pages ou des éditeurs contre lesquels il a pris des mesures, les pays et les langues dans lesquels ils opèrent ou d'autres données liées à son rapport sur la sécurité des annonces.Google a rappelé son engagement de 300 millions de dollars, annoncé en 2018, pour lutter contre la désinformation, soutenir les vérificateurs de faits et « aider le journalisme à prospérer à l'ère numérique ». Mais l'enquête montre que, comme une branche de Google aide à soutenir les vérificateurs de faits, son activité publicitaire principale fournit des revenus essentiels qui garantissent que la publication de mensonges reste rentable.Laura Zommer, directrice générale de Chequeado, basée en Argentine, fondée en 2010 en tant que première organisation de vérification des faits en Amérique latine, a déclaré que l'incapacité de Google à investir dans la surveillance des sites dans des langues autres que l'anglais cause de graves dommages aux démocraties émergentes.« Le problème est que la désinformation qui s'installe dans les démocraties moins développées peut causer encore plus de dégâts que la désinformation qui circule dans les pays aux démocraties plus développées », a déclaré Zommer, qui est également co-fondateur de Factchequeado, une initiative pour contrer la désinformation aux États-Unis en langue espagnole.Sources : rapport, ministère américain du Trésor , Google ( 1 Êtes-vous surpris par les conclusions du rapport qui montre que Google permet de financer les sites diffusant de fausses informations et gagne de l'argent grâce à leur trafic ? Dans quelle mesure ?Comprenez-vous l'argument de Google qui reconnaît avoir du mal dans des langues autres que l'anglais ? Pourquoi ?Que pensez-vous des propos de Laura Zommer qui dit que « Le problème est que la désinformation qui s'installe dans les démocraties moins développées peut causer encore plus de dégâts que la désinformation qui circule dans les pays aux démocraties plus développées » ?