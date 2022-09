Et ce, malgré l'augmentation des investissements, puisque 48 % des personnes interrogées déclarent que leurs dépenses en solutions de commerce en ligne ont augmenté au cours des deux dernières années, selon l'étude réalisée par l'éditeur de logiciels d'entreprise Box UK.Mais la majorité (88 %) des répondants craignent que ces investissements ne créent une dette technique qui aura un impact sur leur capacité à être agiles et innovants à l'avenir. Les personnes interrogées estiment que leur infrastructure de commerce en ligne actuelle sera dépassée d'ici deux ans et demi seulement.", déclare Allie Brock, responsable du commerce en ligne chez Box UK. "Parmi les autres résultats, 72 % se disent frustrés par la vitesse à laquelle ils peuvent apporter des changements à leur plateforme de commerce en ligne existante, comme l'ajout de nouvelles fonctionnalités ou l'intégration de services tiers. Les entreprises passent également à côté d'opportunités en raison des limites de leurs solutions de commerce en ligne actuelles, qui ne peuvent pas être déployées automatiquement sur de nouveaux sites ou modifiées facilement. 90 % des personnes interrogées déclarent qu'il leur est difficile de déployer simultanément et facilement de nouvelles technologies de commerce en ligne sur plusieurs sites géographiques.", ajoute M. Brock. "L'enquête révèle également que si 82 % des entreprises interrogées ont connu une augmentation du nombre de menaces de sécurité au cours des deux dernières années, 36 % ne vérifient pas la sécurité de leurs opérations de commerce en ligne dans un délai de trois mois.Source : Box UK Trouvez-vous ce rapport pertinent ?