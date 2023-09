C'est ce qui ressort d'une analyse réalisée par BrightEdge, une plateforme de référencement, et cela nous éclaire sur l'état du référencement aujourd'hui. Ceci étant dit, il est important de noter que 95% des pages qui ont atteint les dix premiers rangs ont également des méta-descriptions. 90 % des pages classées parmi les cinq premières utilisent également des majuscules dans leurs méta-descriptions ainsi que dans leurs titres. À l'inverse, les erreurs grammaticales dans les titres étaient monnaie courante parmi les pages qui figuraient parmi les 25 % les moins bien classées dans les SERP.Dans le cadre d'une enquête, 70 % des spécialistes du marketing SEO ont reconnu que l'optimisation des titres et des méta-descriptions était essentielle pour obtenir le classement souhaité en tenant compte de tous les éléments. En outre, 30 % ont déclaré que c'était au moins important à un degré ou à un autre, ce qui signifie que 100 % ont reconnu que c'était quelque peu utile.Bien entendu, la création de titres et de méta-descriptions appropriés peut prendre beaucoup de temps. 50 % des personnes ayant répondu à l'enquête ont déclaré y consacrer entre 4 et 6 heures par semaine, et 30 % y investissent entre 7 et 9 heures par semaine. 20 % ont déclaré n'y consacrer qu'une à trois heures, ce qui est tout de même assez élevé.Si les mots-clés dans les titres et les méta-descriptions ne sont pas la panacée pour obtenir un classement élevé dans les SERP, ils peuvent néanmoins s'avérer fructueux. Les professionnels du référencement doivent en être conscients à mesure qu'ils progressent dans leur carrière et tentent d'atteindre leurs objectifs.Source : BrightEdge Pensez-vous que cette étude est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?