Un nouveau sondage révèle que plus de 50 % des référenceurs ne sont pas satisfaits de Google Analytics 4

Le sondage a été publié sur Twitter pour voir ce que les référenceurs pensaient de GA4 et il ne serait pas faux d'ajouter que 50 % des référenceurs ont utilisé le mot "détester" tandis que 26 % avaient une opinion légèrement négative à son sujet. Comme vous pouvez le constater, cela revient à dire que 75 % des référenceurs sont sceptiques, ce qui est une grande nouvelle.Par ailleurs, seulement 5,7 % des 1 700 réponses reçues dans le cadre du sondage ont affirmé adorer GA4 ou être satisfaits de ses performances, tandis que seulement 18 % ont estimé que le lancement était plutôt positif.Avant d'aller plus loin, nous devons nous demander ce qu'est exactement Google Analytics 4 et pourquoi les gens le dédaignent autant, alors que l'entreprise a suscité beaucoup d'impatience lors de sa sortie. La plupart des questions dont les gens débattent ont trait à l'interface utilisateur bizarre et déroutante de Google Analytics 4. Les experts en marketing affirment que la facilité d'utilisation est très médiocre, ce qui s'explique en grande partie par le fait que tout est si nouveau.N'oubliez pas qu'il s'agit d'un remplaçant d'Universal Analytics et que les gens pensaient que leur vie serait simplifiée. Il s'avère que c'est loin d'être le cas, car les gens ne sont pas ouverts à des interfaces de conception complexes.Ceux qui sont à la recherche d'autres sentiments des masses concernant Google Analytics 4 peuvent se tourner vers Twitter où une longue discussion in-app a lieu en ce moment même. Mais dans l'ensemble, vous pouvez voir que ces résultats sont très proches de ce que ressent l'ensemble de l'industrie du référencement, et c'est tout simplement une forme de déception à l'égard du programme.Pensez-vous que cette étude est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur Google Analytics 4 ?