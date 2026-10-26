Google (officiellement Google LLC) est une multinationale américaine spécialisée dans les technologies de l'information, la publicité en ligne, les moteurs de recherche, la messagerie électronique, le cloud computing, les logiciels, l'informatique quantique, le commerce électronique, l'électronique grand public et l'intelligence artificielle (IA). [9] Elle a été qualifiée de « société la plus puissante au monde » par la BBC, et figure parmi les marques les plus valorisées au monde. La société mère de Google, Alphabet Inc., est souvent décrite comme une entreprise du secteur des « Big Tech ».
Gmail est un service de messagerie électronique proposé par Google. Il s'agit du plus grand service de messagerie au monde, avec 1,8 milliard d'utilisateurs. Il est accessible via un navigateur web (webmail), une application mobile ou des clients de messagerie tiers grâce aux protocoles POP et IMAP. Les utilisateurs ont également la possibilité de connecter des comptes de messagerie autres que Gmail à leur boîte de réception Gmail. Le service a été lancé en version bêta en 2004 et est sorti de phase bêta en 2009.
Récemment, Google a revu une promesse de longue date concernant la boîte de réception des utilisateurs. Sa politique de confidentialité mise à jour, en vigueur depuis le 16 octobre, autorise désormais lutilisation du contenu de Gmail, Google Photos et Drive pour personnaliser les publicités qui leur sont proposées, à condition qu'ils aient partagé ces données avec dautres services Google. Ce changement a été repéré pour la première fois par Android Authority.
Jusquà présent, la politique comportait une ligne indiquant simplement que Google naffichait pas de publicités personnalisées basées sur le contenu de leur Drive, de leur Gmail ou de leurs Photos. Cette phrase est toujours présente, mais elle se termine désormais par une précision : « à moins que vous ne choisissiez de mettre les données de ces services à la disposition dautres services Google prenant en charge les publicités personnalisées ». Concrètement, cela concerne toute personne ayant activé « Personal Intelligence », la fonctionnalité qui permet à Gemini et au mode IA dans la recherche daccéder aux applications personnelles.
Cest « Personal Intelligence » qui connecte le compte Gmail aux publicités Google
Google présente « Personal Intelligence » comme un service pratique. Lorsqu'un utilisateur demande à Search des idées de restaurants près d'un hôtel, lapplication peut extraire les réservations de Gmail pour lui suggérer des établissements à proximité. Une fois connecté, cet accès sétend au-delà du mode IA à Discover, Maps, Shopping, Flights, Hotels, Translate et News. Lapplication Gemini ne contient pour linstant aucune publicité, mais les résultats de recherche générés par lIA comportent déjà du contenu sponsorisé, et cest là que les deux se rejoignent.
Google affirme que cette fonctionnalité est entièrement facultative. Dans un communiqué, lentreprise a précisé que les publicités resteraient en rapport avec la requête de l'utilisateur, le contexte de la réponse et ses centres dintérêt, et quelles « ne seraient pas directement basées sur la boîte de réception Gmail ou la bibliothèque Photos » de ce dernier. Les annonceurs ne peuvent pas voir les e-mails ni les photos des utilisateurs, et le nom ainsi que ladresse e-mail de ces derniers ne leur sont pas communiqués. Les publicités basées sur des catégories sensibles telles que la santé, la religion, lorigine ethnique ou lorientation sexuelle restent exclues.
La fonction de recherche, en revanche, peut toujours sappuyer sur des résumés et des déductions tirés de leurs e-mails et de leurs photos, et ces éléments peuvent influencer le contenu qui leur est proposé. La désactivation des publicités personnalisées dans « Mon centre publicitaire » nempêche pas non plus lutilisation des données des applications connectées à des fins de personnalisation par IA.
La simple désactivation des publicités personnalisées ne permet pas dempêcher lutilisation des données Gmail
Pour supprimer ce lien, l'utilisateur doit ouvrir son compte Google et accéder à « Données et confidentialité », puis à « Paramètres de personnalisation ». Il convient ensuite de sélectionner « Gérer les recommandations personnalisées » dans « Services de recherche », de repérer « Applications de contenu connectées » sous « Intelligence personnelle supplémentaire », puis de déconnecter Google Workspace et Google Photos. Les utilisateurs peuvent également désactiver complètement les recommandations personnalisées depuis la page « Personnalisation des services de recherche ».
Il reste une étape supplémentaire. Comme le souligne Android Authority, la déconnexion dune application nefface pas ce que Google a déjà stocké dans lhistorique des services de recherche, même si l'utilisateur supprime le-mail ou la photo dorigine. Ces données doivent être effacées séparément depuis « Mon activité », sinon les anciennes données resteront associées au compte de l'utilisateur.
En novembre 2025, le PDG d'Alphabet, Sundar Pichai, mettait en garde contre « l'irrationalité » du boom des investissements dans l'IA, qui représentait 1000 milliards de dollars, en le comparant à la bulle Internet et en affirmant qu'aucune entreprise n'était à l'abri d'un éventuel effondrement. Dans un contexte de valorisations en forte hausse et de dépenses massives, les experts du secteur débattaient de la durabilité. Cette analyse approfondie explorait les risques, les parallèles historiques et les implications futures pour les géants de la technologie.
Source : Google
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