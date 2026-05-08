Google annonce cinq mises à jour concernant les aperçus IA et le mode IA dans la recherche, qui visent toutes à améliorer le contexte et à mettre en avant les liens pertinents

Google a commencé à tester les aperçus de l'IA « AI Overviews » en tant qu'expérience de recherche générative en mai 2023, et à peine un an plus tard, ils faisaient officiellement partie de la page de résultats du moteur de recherche (SERP). De nombreux sites ont remarqué des changements dans leur trafic à la suite de cette initiative, mais Google a balayé les inquiétudes quant à l'impact que cela pourrait avoir sur les sites à partir desquels il collecte toutes ces données.
Une étude de 2025 montre que la fonction a entraîné une baisse significative du taux de clics dans les résultats de recherche au cours de l'année écoulée. La présence des résumés générés par l'IA incite les internautes à mettre fin à leur session de navigation plus rapidement. L'analyse confirme les rapports selon lesquels l'IA ruine le trafic et le modèle économique des sites Web, tout en transformant la toile en une immense base de contenus recyclés par des machines sans originalité.
Même le PDG de Cloudflare, Matthew Prince, a qualifié l'IA de fardeau économique, qui brise le modèle économique du web en découplant la création de contenu de la valeur, et a décrit Google comme étant au cur de la perturbation. « Au cours des quinze dernières années, le modèle économique du web a été la recherche. D'une manière ou d'une autre, la recherche est le moteur de tout ce qui se passe en ligne », a déclaré Matthew Prince. Toutefois, l'échange de valeur entre Google et les créateurs de contenu ne cesse de se détériorer, indique-t-il.
Malgré cette situation, Google a récemment annoncé une série de mises à jour concernant ses expériences de recherche basées sur l'IA générative, qui concernent plus particulièrement le Mode IA et les Aperçus IA. Le géant technologique indique qu'il réoriente désormais ses efforts pour aider les utilisateurs à découvrir du contenu original, à « entrer en contact avec des voix authentiques et à explorer des informations utiles sur le Web », soulignant ainsi son objectif de développer une IA qui mette en valeur la richesse d'Internet. Voici un aperçu des cinq principales mises à jour qui seront progressivement déployées auprès des utilisateurs.
Un résumé généré par l'IA est désormais conçu pour être un point de départ plutôt qu'une destination finale. Google indique qu'à la fin de plusieurs réponses générées par l'IA, Google proposera désormais des suggestions, permettant aux utilisateurs d'explorer d'autres sujets. Ces liens mènent à des articles uniques ou à des analyses approfondies sur des aspects spécifiques d'un sujet, tels que des études de cas ou des rapports détaillés.
Pour aider les utilisateurs à tirer davantage de valeur des actualités auxquelles ils s'abonnent, Google introduit une fonctionnalité qui met en avant les liens provenant des abonnements d'actualités actifs d'un utilisateur directement dans les résultats générés par l'IA. Google affirme que lors des premiers tests, il a constaté que les utilisateurs étaient nettement plus enclins à cliquer sur des liens lorsqu'ils étaient clairement identifiés comme faisant partie de leurs abonnements.
Google indique que les réponses générées par l'IA incluront désormais des aperçus de discussions publiques en ligne et de réseaux sociaux afin de répondre aux questions en s'appuyant sur des expériences concrètes. Ces liens incluront des informations contextuelles telles que le nom de l'auteur, son identifiant sur les réseaux sociaux ou le nom d'une communauté spécifique pour aider les utilisateurs à choisir les conversations auxquelles participer.
Les utilisateurs n'auront plus à attendre la fin d'un résumé pour trouver une source. Google place davantage de liens directement à côté du texte pertinent dans une réponse générée par l'IA. Par exemple, si un résumé mentionne un itinéraire cycliste spécifique, un lien vers un guide touristique pour cet itinéraire pourrait apparaître juste à côté de la puce décrivant le terrain. Enfin, Google ajoute une fonctionnalité d'aperçu des sites web pour les utilisateurs sur ordinateur, leur permettant de passer la souris sur un lien intégré et de voir le nom du site web ou le titre de la page, ce qui fournit davantage de contexte sur la destination du lien.
« Nous continuons à améliorer la manière dont nous affichons et classons les liens dans nos expériences de recherche générative par IA et utilisons des techniques telles que le fan-out de requêtes, qui nous aide à explorer plus en profondeur le web pour trouver les sites les plus pertinents pour votre recherche », a déclaré Google.
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