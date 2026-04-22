Les implications pour les sites et les spécialistes du marketing

Impact de ce changement sur un compte à très forte audience

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La plateforme X d'Elon Musk a récemment apporté des changements majeurs au plan tarifaire de son API. Elle a notamment fortement relevé le coût de publication des liens, avec une hausse de 1 900 %. Cette décision soudaine rappelle brutalement aux entreprises que les sites de diffusion peuvent bouleverser l'économie de l'édition du jour au lendemain, obligeant les équipes marketing à revoir intégralement leur budget et leur planification stratégique.Dorénavant, l'utilisation de X comme simple moteur de trafic sortant n'est plus considérée comme rentable, et les anciens standards de performance doivent être traités comme des références historiques plutôt que comme des modèles opérationnels actuels. Ce changement a un impact considérable et immédiat.Face à cette hausse massive, les spécialistes du marketing doivent désormais privilégier des formats natifs. Plutôt que de publier des liens de manière systématique, la stratégie recommandée consiste à utiliser X comme une étape au sein d'un parcours client multidimensionnel. Cela implique de capturer l'engagement à travers des résumés natifs, des vidéos ou des ou des carrousels d'images qui apportent de la valeur directement sur la plateforme.Dans ce nouveau système d'incitation, le lien ne doit intervenir qu'en fin de parcours, une fois que l'audience dispose de suffisamment de contexte pour juger le clic pertinent. Cette nouvelle structure de coûts impose de ne plus mesurer le succès uniquement par le volume brut de clics, mais par des indicateurs de performance plus qualitatifs tels que les visites qualifiées, le temps passé sur la page, les conversions assistées, et bien d'autres encore.Selon les experts, les erreurs courantes à éviter incluent l'utilisation de formats de liens identiques pour tous les segments d'audience ou la dépendance excessive aux titres de pages de destination pour rédiger les accroches des publications. Une stratégie résiliente utilise désormais l'engagement natif pour soutenir les objectifs de trafic sortant, garantissant que chaque clic vers l'extérieur soit stratégiquement justifié par une persuasion préalable.La réponse la plus efficace aux changements apportés à l'API de X réside dans la diversification du mix de distribution afin de réduire la dépendance vis-à-vis d'un canal unique. Les marques doivent désormais équilibrer leur présence en utilisant X pour la conversation et l'amplification, tout en investissant davantage dans des actifs optimisés pour la recherche, les infolettres et les communautés propriétaires pour assurer des visites récurrentes.Cette hausse des tarifs touche déjà un compte X de premier plan dans le monde de la technologie : l'agrégateur d'actualités Techmeme. Jusqu'au 20 avril, les publications de Techmeme sur X comportaient de courts titres résumant l'actualité et renvoyant vers la source. L'agrégateur a changé de stratégie cette semaine. Désormais, le lien a été remplacé par un message : « Rendez-vous sur Techmeme.com pour obtenir le lien et le contexte complet ».Naturellement, cela rend les publications de Techmeme sur X bien moins utiles. « Techmeme n'inclut plus de liens dans ses billets, car le coût de publication de liens via l'API de X a augmenté aujourd'hui de 1 900 % », a écrit le compte X de Techmeme. Techmeme a également fait référence à une étude du Nieman Lab.Après avoir analysé les publications de 18 grands médias, Nieman Lab a révélé que les liens semblent effectivement nuire aux éditeurs d'actualités sur X. La question a été soulevée lors dune récente altercation entre Nate Silver et la responsable produit de X, Nikita Bier, qui a affirmé que « les liens nétaient pas pénalisés ». Nikita Bier a ensuite répliqué à Techmeme en mettant en lumière ce qu'il considère comme des lacunes de l'étude de Nieman Lab.Nikita Bier a expliqué que le problème avec l'étude de Nieman Lab réside dans le fait que les...