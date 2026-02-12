Google veut réinventer la publicité grâce à l'IA : la directrice générale de Google Ads explique comment l'IA Gemini et le commerce agentique en 2026 aideront les annonceurs à cibler et convertir leurs ventes

Google est en train de repenser le shopping et la publicité autour d'expériences basées sur l'IA et pilotées par des agents, et affirme que la rapidité et la certitude convergeront pour les consommateurs et les marques en 2026. Dans sa troisième lettre annuelle, Vidhya Srinivasan, vice-présidente et directrice générale de la publicité et du commerce chez Google, a décrit comment la recherche, YouTube et son infrastructure d'achat sont en train d'être repensées pour l'ère du commerce agentique, où l'IA ne se contente pas de faire apparaître des informations, mais aide, recommande et réalise activement des transactions.
Google redéfinit l'intention commerciale sur Search, YouTube et les interfaces IA. Les publicités s'intègrent de plus en plus dans les expériences conversationnelles telles que le mode IA, la production créative devient native à l'IA et le paiement s'intègre directement dans Search. Selon la lettre de Srinivasan, YouTube reste une plateforme de découverte, où les créateurs jouent le rôle de prescripteurs de confiance. L'IA aide à mettre en relation les marques avec les créateurs appropriés, transformant ainsi l'influence en impact commercial mesurable.
Avec l'augmentation des requêtes conversationnelles et visuelles, le mode IA réinvente les annonces dans le cadre du parcours de découverte. De nouveaux formats (par exemple, les annonces sponsorisées, les offres directes) visent à aider les utilisateurs à trouver des produits et des services tout en offrant aux marques des moyens efficaces de convertir l'intérêt en ventes. En outre, Google normalise les achats basés sur l'IA grâce au protocole Universal Commerce Protocol (UCP), qui permet aux consommateurs de naviguer, de payer et de finaliser leurs achats de manière transparente dans le mode IA. Les premiers déploiements concernent Etsy et Wayfair, suivis par Shopify, Target et Walmart.
Cette lettre intervient alors que Google a récemment révélé que YouTube avait généré plus de 60 milliards de dollars de revenus en 2025, dépassant ainsi les 45 milliards de dollars de Netflix, son principal concurrent dans le domaine du streaming. Ce chiffre comprend les revenus publicitaires et les abonnements à YouTube Premium, qui a largement contribué à cette croissance. YouTube Shorts est également devenu un moteur majeur d'engagement, attirant plus de 200 milliards de vues par jour. La combinaison de contenus générés par les utilisateurs et des offres médiatiques traditionnelles a permis à YouTube de s'imposer comme un acteur clé du paysage des médias numériques.
Voici les points clés de la lettre de Vidhya Srinivasan :
Transformer l'influence en impact sur YouTube
En tant que plateforme de streaming la plus regardée aux États-Unis depuis près de trois ans, YouTube favorise la découverte, que les utilisateurs regardent des courts métrages #GRWM, leurs podcasts préférés ou des événements majeurs comme les Jeux olympiques. Les créateurs sur YouTube sont aujourd'hui les prescripteurs les plus fiables, et ces relations peuvent aider les consommateurs à passer plus rapidement du stade « je regarde » à « je l'ai ».
En 2026, nous renforçons les liens entre les marques et les créateurs. Nous avons commencé à explorer cette voie avec un appel à candidatures ouvert, afin de trouver de nouvelles façons pour les annonceurs de nouer des partenariats avec des créateurs. Cette année, nous allons encore plus loin : nous utilisons l'IA pour comprendre en profondeur le contenu et les audiences, et mettre instantanément en relation les marques avec les communautés de créateurs qui aimeront leurs produits. Cela permet de transformer l'influence organique des créateurs en un véritable impact commercial.
Réinventer les publicités pour la nouvelle ère de la recherche
La recherche ne se limite plus aux mots clés : de plus en plus, les gens réfléchissent, prennent des photos et posent des questions de manière conversationnelle. En 2026, cette évolution transforme la recherche en un outil de découverte plus puissant, où les publicités peuvent à la fois inspirer et répondre aux questions. Nous ne nous contentons pas d'intégrer les publicités dans les expériences d'IA dans la recherche, nous réinventons ce qu'est une publicité.
Prenons l'exemple du mode IA : il offre aux entreprises de nouvelles opportunités de s'intégrer naturellement dans la conversation. C'est pourquoi nous avons passé l'année dernière à tester de nouveaux formats publicitaires qui font le lien entre l'inspiration et l'action. Nos recherches ont montré que le mode IA offre une expérience d'achat plus utile lorsque les utilisateurs peuvent facilement comparer différentes marques et différents magasins.
Le mode IA affiche déjà des recommandations d'achat organiques basées sur ce qui est le plus pertinent par rapport à une requête. Nous testons actuellement un nouveau format publicitaire pour mettre en avant les détaillants qui proposent ces produits, clairement identifiés comme sponsorisés. Ce nouveau format aide les acheteurs à trouver facilement des options d'achat pratiques et offre aux détaillants la possibilité d'apparaître à ces moments clés de la réflexion. Nous testons des formats similaires dans des catégories autres que la vente au détail, comme les voyages, afin d'aider les utilisateurs à trouver des produits et services pertinents.
Nous avons également récemment introduit une nouvelle expérience de monétisation en mode IA, les offres directes, afin d'aider les marques à se démarquer au moment opportun. Les offres directes permettent aux entreprises de proposer une offre personnalisée à un acheteur prêt à acheter afin de conclure la vente, sans modifier l'offre proposée à tous les autres. Nous allons étendre ces offres à des offres spéciales qui vont au-delà du prix pour offrir de la valeur ajoutée, comme des avantages de fidélité et des offres groupées de produits.
Ouvrir la voie à l'avenir du commerce agentique
En 2026, le commerce agentique n'est plus seulement un concept, c'est une réalité. Il va transformer notre façon de faire nos achats, de la découverte à la décision, tout en aidant les marques à se différencier.
Notre objectif est double : premièrement, supprimer les tâches fastidieuses liées aux achats afin que les consommateurs puissent se concentrer sur les aspects ludiques. Deuxièmement, travailler main dans la main avec le secteur pour mettre en place les éléments nécessaires à un commerce agentique fluide et sécurisé.
C'est pourquoi nous avons lancé le protocole AP2 (Agent Payments Protocol) en 2025, puis l'avons complété le mois dernier avec l'introduction du protocole UCP (Universal Commerce Protocol). L'UCP normalise la manière dont les entreprises se connectent aux agents IA tout au long du parcours d'achat, y compris l'étape cruciale qui consiste à sécuriser l'identité numérique et les paiements. Dans les semaines qui ont suivi son lancement, nous avons reçu un intérêt considérable de la part de centaines d'entreprises technologiques de premier plan, de partenaires de paiement et de détaillants souhaitant l'intégrer. Il améliore déjà l'expérience d'achat sur Google. En effet, le paiement via UCP est en cours de déploiement, permettant aux acheteurs américains d'acheter des articles sur Etsy et Wayfair, directement dans le mode IA de la recherche et de l'application Gemini (Shopify, Target et Walmart seront bientôt disponibles).
Le potentiel de l'UCP va bien au-delà du commerce de détail. Il contribue à jeter les bases d'un avenir où toutes les expériences commerciales pourront être fluides et autonomes.
Accélérer la croissance avec Gemini 3
En cette période de transformation, les entreprises ont besoin d'outils capables de suivre le rythme. L'année dernière, nous avons réalisé en 12 mois l'équivalent d'une décennie d'innovation, qui a abouti à l'arrivée de notre modèle le plus intelligent à ce jour, Gemini 3. Gemini est à la base...
La fin de cet article est réservée aux abonnés. Soutenez le Club Developpez.com en prenant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.