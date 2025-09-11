Envoyé par Google Envoyé par

Enfin, alors que les plaignants continuent de proposer essentiellement les mêmes mesures correctives de cession que celles mentionnées dans leur plainte déposée en janvier 2023, le monde a continué de tourner. Les plaignants ont proposé des mesures correctives comme si le procès, la décision de la Cour en matière de responsabilité et la découverte des mesures correctives n'avaient jamais eu lieu, et comme si l'écosystème incroyablement dynamique des technologies publicitaires était resté immobile pendant toute la durée de cette procédure judiciaire.



Mais les changements ont été nombreux : l'IA remodèle la technologie publicitaire à tous les niveaux ; les formats publicitaires non ouverts sur le web, tels que la télévision connectée et les médias de détail, connaissent un essor fulgurant ; et les concurrents de Google orientent leurs investissements vers ces nouveaux secteurs en pleine croissance.



Le fait est qu'aujourd'hui, le web ouvert est déjà en déclin rapide et que la proposition de cession des plaignants ne ferait qu'accélérer ce déclin, nuisant aux éditeurs qui dépendent actuellement des revenus publicitaires du web ouvert. Comme le précise la loi, la dernière chose qu'un tribunal devrait faire est d'intervenir pour remodeler un secteur qui est déjà en pleine mutation sous l'effet des forces du marché.