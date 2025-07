YouTube a supprimé des milliers de chaînes de propagande liées à la Chine, à la Russie et à d'autres pays, pour contrer les campagnes de désinformation mondiales et les opérations d'« influence coordonnée »

Nous avons mis fin à deux chaînes YouTube dans le cadre de notre enquête sur des opérations d'influence coordonnées liées à la Russie. La campagne diffusait en espagnol et en anglais des contenus favorables à la Russie et critiques à l'égard de l'Ukraine et de l'UE.

Nous avons mis fin à deux chaînes YouTube dans le cadre de notre enquête sur les opérations d'influence coordonnées liées à la Russie. La campagne était liée à des entités parrainées par l'État russe et diffusait un contenu en russe qui soutenait la Russie et critiquait l'Ukraine.

Nous avons mis fin à 392 chaînes YouTube dans le cadre de notre enquête sur des opérations d'influence coordonnées liées à la Russie. La campagne était liée à une société de conseil russe et diffusait en russe des contenus favorables à la Russie et critiques à l'égard de l'Ukraine et de l'Occident.

Nous avons mis fin à quatre chaînes YouTube dans le cadre de notre enquête sur les opérations d'influence coordonnées liées à Israël. La campagne diffusait en anglais, en français, en allemand, en italien et en grec des contenus favorables à Israël et critiques à l'égard de la Palestine.

Nous avons mis fin à 228 chaînes YouTube dans le cadre de notre enquête sur des opérations d'influence coordonnées liées à l'Azerbaïdjan. La campagne diffusait du contenu en azerbaïdjanais qui soutenait l'Azerbaïdjan et critiquait l'Arménie et les détracteurs du gouvernement azerbaïdjanais.

Dans le cadre de notre enquête sur les opérations d'influence coordonnées liées à la RPC, nous avons supprimé 2 598 chaînes YouTube et bloqué un domaine afin qu'il ne puisse plus figurer sur Google News surfaces et Discover. Le réseau inauthentique coordonné a téléchargé du contenu en chinois et en anglais sur la Chine et les affaires étrangères des États-Unis. Ces conclusions sont cohérentes avec nos rapports précédents.





Cette initiative fait suite à des rapports précédents révélant l'utilisation croissante de l'intelligence artificielle (IA) par la Chine pour générer de la propagande sur YouTube . Depuis la mi-2022, des vidéos synthétiques vantant les progrès technologiques de la Chine, ses projets d'infrastructure et le fait qu'elle défie les sanctions américaines ont été visionnées près de 120 millions de fois. Ces contenus, souvent créés par des algorithmes d'IA, visaient à influencer l'opinion du public anglophone sur la Chine et ont attiré plus de 700 000 abonnés.Google a publié le lundi 21 juillet 2025 son dernier bulletin trimestriel du Threat Analysis Group (TAG ou groupe d'analyse des menaces), qui montre que depuis le début de l'année 2025, YouTube a supprimé environ 34 000 chaînes liées à des campagnes de propagande chinoises, russes ou d'autres adversaires étrangers.Selon le bulletin TAG du deuxième trimestre de Google, les trois derniers mois ont connu une baisse significative par rapport aux trois premiers mois de l'année. Entre avril, mai et juin, un peu moins de 11 000 chaînes YouTube ont été supprimées. Cela représente une baisse par rapport aux quelque 23 000 suppressions effectuées entre janvier et mars.Le retrait comprenait plus de 7 700 chaînes YouTube liées à la Chine. Ces campagnes diffusaient principalement des contenus en chinois et en anglais qui faisaient la promotion de la République populaire de Chine (RPC), soutenaient le président Xi Jinping et commentaient les affaires étrangères des États-Unis.Plus de 2 000 chaînes supprimées étaient également liées à la Russie. Le contenu, rédigé en plusieurs langues, soutenait la Russie et critiquait l'Ukraine, l'OTAN et l'Occident.En mai 2025, Google a par ailleurs supprimé 20 chaînes YouTube, 4 comptes Ads et 1 blog Blogger liés à RT, un média contrôlé par l'État russe, accusé de payer d'éminents influenceurs conservateurs pour qu'ils diffusent du contenu sur les médias sociaux avant les élections de 2024. Parmi ces influenceurs, on compte Tim Pool, Dave Rubin et Benny Johnson, tous fervents partisans du président Donald Trump, qui ont créé du contenu pour Tenet Media, la société du Tennessee décrite dans l'acte d'accusation.YouTube a commencé à bloquer les chaînes RT en mars 2022, peu après l'invasion de l'Ukraine par la Russie.Le rapport du deuxième trimestre de Google fait en outre état de la suppression de campagnes d'influence liées à l'Azerbaïdjan, à l'Iran, à la Turquie, à Israël, à la Roumanie et au Ghana, qui s'avéraient cibler des rivaux politiques. Certaines campagnes étaient axées sur des conflits géopolitiques croissants, notamment des récits sur les deux camps de la guerre israélo-palestinienne.La suppression active des comptes fait partie du travail du TAG de Google pour contrer les campagnes de désinformation mondiales et les opérations d'« influence coordonnée ».Elle témoigne également de l'engagement de longue date de Google dans la lutte contre la désinformation sur la plateforme YouTube , un objectif central de son initiative Google News lancée en mars 2018. Dans le cadre de ce programme, l'entreprise a mis en place des outils et des financements pour soutenir le journalisme de qualité et l'innovation, dans le but de renforcer la crédibilité des informations diffusées sur sa plateforme de vidéos.La liste des campagnes d'opérations d'influence coordonnées supprimées au cours du mois de juin 2025 est présentée ci-dessous :Quel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous cette initiative de YouTube crédible ou pertinente ?