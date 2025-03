La fête est finie : Discord se focalise sur la monétisation à outrance en imposant des publicités vidéo sur ses applications mobiles pour augmenter ses profits avant son introduction en bourse

Discord étend sa plateforme de publicité en ligne à son application mobile

Discord s'enfonce davantage dans le trou du lapin de la publicité en ligne

Les analystes craignent que la publicité ne prenne le pas sur l'innovation



Soutenez le club developpez.com en Vous avez lu gratuitement 223 articles depuis plus d'un an.Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.

Discord était une plateforme sans publicité jusqu'en mars 2024, date à laquelle il a introduit des publicités dans ses applications de bureau et de console. Ces publicités offrent aux utilisateurs de Discord des récompenses pour des jeux sur PC s'ils jouent à certains jeux ou s'ils incitent les gens à regarder un flux de leur jeu par l'intermédiaire de Discord. Cela avait suscité la colère de certains utilisateurs. Mais pas au point d'empêcher Discord d'aller plus loin.Discord a ensuite lancé « Video Quests », qui permet aux développeurs de montrer aux utilisateurs de Discord des publicités vidéo, telles que des bandes-annonces et des annonces de nouvelles saisons et de contenu téléchargeable. Les utilisateurs de Discord voient des invites pour les deux types de publicités en bas à gauche de leur écran et peuvent choisir de les développer ou de les ignorer. Cette fonctionnalité arrive bientôt sur l'application mobile.En juin, les utilisateurs de l'application mobile de Discord verront des publicités Video Quest en bas de l'écran, comme illustré ci-dessus. « L'extension de notre plateforme publicitaire au mobile est une évolution évidente et naturelle de notre stratégie », a déclaré Peter Sellis, chef de produit chez Discord.Peter Sellis ajoute : « notre mission est de créer la plateforme publicitaire la plus authentique et la plus centrée sur les joueurs de la galaxie. Cette expansion permettra aux marques partenaires d'accéder à l'audience mobile de Discord, très engagée et multiplateforme, et créera de nouvelles opportunités pour les entreprises de se connecter à notre communauté de manière significative et performante ». Video Quests on Mobile sera lancé en juin 2025.Les publicités sur mobile ne semblent pas très intrusives ; elles apparaîtront sous la forme d'une « barre de quête » au bas de l'écran, qui peut être supprimée ou sur laquelle l'on peut appuyer pour ouvrir l'onglet dédié. Les vidéos en plein écran ne seront diffusées que si l'utilisateur choisit d'accepter la quête.« Les utilisateurs de Discord peuvent également refuser les promotions personnalisées et masquer une promotion intégrée pour une quête ou un jeu spécifique qui ne les intéresse pas », affirme Discord. Cependant, comme cela a déjà été le cas l'année dernière, l'approche de Discord est fortement controversée.L'expansion de Discord dans le domaine de la publicité mobile l'amène à s'enfoncer un peu plus dans le cercle vicieux de la publicité en ligne. Discord, qui s'appuyait auparavant uniquement sur les abonnements et les modules d'extension premium pour gagner de l'argent, considérait auparavant l'idée de publicités sur Discord comme « intrusive ». Mais Discord n'est apparemment pas rentable depuis sa création il y a 10 ans et cherche à s'introduire en bourse.Au début du mois, le New York Times a rapporté que Discord pourrait déposer un premier appel public à l'épargne dès 2025, citant des personnes au fait des discussions. Le fondateur et PDG de Discord, Jason Citron, a déclaré à Bloomberg l'année dernière que Discord finirait probablement par s'introduire en bourse.Le moment est donc venu pour Discord de créer de nouvelles formes de revenus, même si cela implique d'adopter quelque chose que le PDG de l'entreprise avait déjà reconnu lui-même comme étant impopulaire. La situation de Discord est similaire à celle d'une autre plateforme de médias sociaux très connue, Reddit. La plateforme a mis l'accent sur la publicité depuis son entrée en bourse en mars 2024 et a finalement atteint la rentabilité en octobre 2024.Le dernier rapport sur l'état financier de Reddit montre que les recettes publicitaires de l'entreprise ont augmenté de 60 % d'une année sur l'autre en 2024. Selon les analystes, Discord espère emprunter la même voie, afin d'atteindre rapidement la rentabilité pour la première fois depuis sa création.Toutefois, l'annonce n'a pas été bien accueillie par tout le monde. Bien que les nouvelles publicités sur l'application mobile ne semblent pas intrusives, certains utilisateurs sont très critiques. « Je pense que je sais maintenant quand j'arrêterai d'utiliser l'application mobile Discord », a écrit un critique.Pour continuer à plaire aux investisseurs, Reddit a fait miroiter l'introduction d'un plus grand nombre de publicités sur la plateforme. Le besoin d'argent pour la publicité est également l'une des raisons pour lesquelles Reddit a modifié la tarification de son API. L'augmentation des prix de l'API a tué la plupart des applications tierces qui permettent aux utilisateurs d'accéder à Reddit en dehors de ses plateformes natives, où l'entreprise vend des publicités.La croissance et l'évolution de Reddit illustrent la façon dont « la publicité peut rapidement devenir plus centrale sur une plateforme sociale et potentiellement frustrer les utilisateurs ». Discord invite les entreprises désireuses de participer au programme Video Quests on Mobile à s'inscrire pour le projet pilote.Pour de nombreux utilisateurs, l'annonce de Discord est un signal d'alarme pour trouver une alternative. « L'enshittification de Discord commence. Eh, je trouverai un moyen de les contourner ou j'arrêterai d'utiliser l'application. Discord surestime son importance », peut-on lire dans les commentaires.« Si vous ne gagnez pas assez d'argent, améliorez la plateforme. Innovez et proposez de nouvelles fonctionnalités attrayantes qui seront payantes. Ne l'encombrez pas de publicités. Cette chose détruit les applications. Sur mobile, il est très difficile d'y échapper. Avec l'entrée en bourse, la situation ne fera qu'empirer au fur et à mesure qu'ils valoriseront tout ce qu'il y a de bon dans l'entreprise pour les actionnaires. Je désinstalle », a écrit un critique.D'autres ont toutefois un avis opposé. « Discord a été un service moderne et un très bon moyen de rester en contact avec tous mes amis. La plupart des autres entreprises auraient commencé l'enshittification bien plus tôt et de manière plus radicale. Je ne l'abandonne pas encore », a souligné un critique. Un autre a déclaré : « Discord a besoin de gagner de l'argent afin de rémunérer les utilisateurs. Les publicités non intrusives sont les bienvenues ».Discord a été évalué à environ 15 milliards de dollars par des investisseurs privés en 2021. Par la suite, des médias ont rapporté que Discord a discuté d'un accord d'acquisition de 10 milliards de dollars avec Microsoft la même année. Cependant, cette acquisition ne s'est finalement pas concrétisée.Source : Discord Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous de l'introduction de la publicité dans l'application mobile de Discord ?Trouvez-vous les publicités mobiles de Discord intrusives ou gênantes ? Pourquoi ?Des utilisateurs menacent d'abandonner Discord en raison de la publicité. Qu'en pensez-vous ?