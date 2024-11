Vous pourriez bientôt vous retrouver à parler aux publicités grâce à une technologie d'IA qui permet aux consommateurs d'engager des conversations en temps réel directement dans les espaces publicitaires

Nous avons probablement tous crié après une publicité à la télévision ou marmonné sombrement à propos d'une publicité qui apparaît en surfant sur le web, mais que penseriez-vous de publicités avec lesquelles vous pourriez réellement converser ? La société de communication GMS a mis au point Generative Response Ads, une technologie qui permet aux consommateurs d'engager des conversations en temps réel directement dans les espaces publicitaires grâce à l'IA.Marina Petrova, responsable de l'activité GenAI chez GMS, déclare : "".Comment cela fonctionne-t-il ? Lorsque les consommateurs cliquent sur les Generative Response Ads, ils peuvent obtenir des réponses en temps réel sur les spécificités du produit ou du service (taille, couleurs, disponibilité, caractéristiques/avantages, prix, détails d'expédition, services/avantages de l'assistance et bien plus encore). Ils peuvent également recevoir des réponses immédiates aux questions qu'ils se posent sur le produit. Il s'agit là d'un exemple de la manière dont l'IA peut aider les consommateurs à établir des liens plus forts avec les marques, puisqu'ils obtiennent immédiatement les réponses qu'ils souhaitent, sans avoir à effectuer de recherches supplémentaires.Contrairement aux chatbots traditionnels scénarisés, l'entreprise affirme que ces interactions se déroulent naturellement, fournissant des réponses pertinentes en temps réel et rationalisant le parcours client, réduisant souvent le nombre de clics nécessaires à la conversion. Chaque annonce est alimentée par une IA qui "" la marque, fournissant des réponses sur mesure qui reflètent sa voix et les détails de son produit. Toutes les interactions sont rendues anonymes afin de protéger la vie privée des utilisateurs.Pensez-vous que cette fonctionnalité est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?