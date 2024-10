Jeff Bezos a anéanti le soutien du Washington Post à Kamala Harris : les membres de la page éditoriale avaient rédigé un projet de soutien à Kamala Harris, mais Jeff Bezos a décidé de ne pas le publier

Jeffrey Preston Bezos est un magnat des affaires et un oligarque américain surtout connu comme fondateur, président exécutif et ancien président-directeur général d'Amazon. Il est la deuxième personne la plus riche du monde, avec une valeur nette de 211 milliards de dollars américains au 16 juillet 2024, selon Forbes. Il a été la personne la plus riche de 2017 à 2021, selon l'indice Bloomberg Billionaires Index et Forbes. En 2000, Jeff Bezos a fondé le fabricant aérospatial et la société de services de vols spatiaux suborbitaux Blue Origin. Il a également acheté le grand journal américain The Washington Post en 2013 pour 250 millions de dollars et gère de nombreux autres investissements par l'intermédiaire de sa société de capital-risque, Bezos Expeditions.Dans une explication en ligne de la décision de Jeff Bezos, le directeur général du Post, Will Lewis, a écrit : « Le Washington Post ne soutiendra pas un candidat à la présidence lors de cette élection, ni lors d'une future élection présidentielle. Ni dans aucune autre élection présidentielle à venir ».« Nous revenons à notre tradition de ne pas soutenir les candidats à l'élection présidentielle », a écrit Will Lewis.« Nous reconnaissons que cela sera interprété de différentes manières, notamment comme un soutien tacite à un candidat, ou comme une condamnation d'un autre candidat, ou comme une abdication de la responsabilité », a-t-il écrit. comme un soutien tacite à un candidat, ou comme une condamnation d'un autre, ou comme une abdication de responsabilité », a-t-il écrit.« C'est inévitable. Nous ne voyons pas les choses de cette manière. Nous considérons que cela est conforme aux valeurs que le Post a toujours défendues et à ce que nous attendons d'un dirigeant : caractère et courage au service de l'éthique américaine, vénération de l'État de droit et respect de la liberté humaine sous tous ses aspects. »Cette annonce est intervenue quelques jours après que le président du comité éditorial du Los Angeles Times a démissionné en signe de protestation après que le propriétaire du journal, Patrick Soon-Shiong, a décidé de ne pas apporter son soutien à l'élection présidentielle.Patrick Soon-Shiong, comme Jeff Bezos, est milliardaire.Dans une déclaration publiée sur le site de médias sociaux X, la Washington Post Guild, le syndicat qui représente le personnel du journal, s'est déclarée « profondément préoccupée par le fait que le Washington Post - une institution d'information américaine située dans la capitale du pays - prenne la décision de ne plus soutenir les candidats à la présidence, en particulier à seulement 11 jours d'une élection d'une importance considérable ».« Le message de notre directeur général, Will Lewis, et non celui du comité de rédaction lui-même, nous fait craindre que la direction ait interféré avec le travail de nos membres au sein de la rédaction », a déclaré la Guilde dans son communiqué, qui mentionne le rapport du journal sur le rôle de Jeff Bezos dans la décision.« Nous constatons déjà des annulations de la part de lecteurs autrefois fidèles », a déclaré la Guilde. « Cette décision affaiblit le travail de nos membres à un moment où nous devrions renforcer la confiance de nos lecteurs, et non la perdre ».Marty Baron, ancien rédacteur en chef du Washington Post, a qualifié la décision du journal de « lâcheté, avec la démocratie comme victime ».″@realdonaldtrump verra cela comme une invitation à intimider davantage le propriétaire @jeffbezos (et d'autres) », a écrit Marty Baron. « Une veulerie inquiétante au sein d'une institution réputée pour son courage ».Le député Ted Lieu, démocrate de Californie, a écrit dans son propre tweet : « Le premier pas vers le fascisme, c'est quand la presse libre se réfugie dans la peur ».Pour rappel, Jeff Bezos s'est déjà distingué il y a peu en s'offrant un quatrième jet privé, d'une valeur de 80 millions de dollars, qui vole à une vitesse proche de celle du son, alors qu'Amazon est accusé de faire des déclarations trompeuses sur ses efforts climatiques . Selon le site Celebrity Flight, Jeff Bezos figure parmi les célébrités de la Tech qui polluent le plus en terme d'émissions de C02 liées à leurs voyages. Le milliardaire prône pourtant l'écoresponsabilité par le biais de son entreprise avec comme objectif de sensibiliser aux fortes émissions de CO2 « liées à leurs voyages extravagants et de faire la lumière sur leurs conséquences environnementales ».Quelle lecture faites-vous de cette situation ?Trouvez-vous que la décision de Jeff Bezos de ne soutenir aucun candidat lors des élections américaines est crédible ou pertinente ?D'après vous, la décision de Jeff Bezos de ne pas publier le soutien à Kamala Harris reflète-t-elle une ingérence dans l'indépendance éditoriale ou s'agit-il d'un exercice légitime ?Selon vous, comment la décision du Washington Post pourrait-elle influer sur la perception qu'a le public de l'intégrité journalistique et de la confiance dans les médias au cours de ce cycle électoral ?