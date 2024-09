En début d'année, la France a découvert une vaste campagne de désinformation russe en Europe , baptisée Portal Kombat. Selon l'organisme de surveillance Viginum, cette campagne vise la France, l'Allemagne, la Pologne, et d'autres pays européens. Le réseau de 193 sites web, dirigé depuis la Russie, diffusait des fausses nouvelles, pour dénigrer l'Ukraine, justifier l'invasion russe, discréditer la résistance ukrainienne, et perturber les élections et événements sportifs en Europe.Aux États-Unis, un réseau d'information contrôlé par le gouvernement russe de Vladimir Poutine vient d'être découvert. Une société de médias liée à six influenceurs conservateurs aurait servi de couverture à une opération d'influence russe. Ils ont des millions d'adeptes en ligne. Ils ont été des acteurs majeurs du discours politique de droite depuis que Donald Trump est président. Et ils ont travaillé à leur insu pour une société qui servait de couverture à une opération d'influence russe, affirment les procureurs américains.Selon un acte d'accusation déposé le 4 septembre, une société de médias liée à six influenceurs conservateurs - dont les personnalités Tim Pool, Dave Rubin et Benny Johnson - était secrètement financée par des employés des médias d'État russes pour produire des vidéos en anglais qui étaient "" à l'intérêt du Kremlin "" aux intérêts russes, comme sa guerre en Ukraine.Outre le fait qu'il s'agit de la troisième élection présidentielle consécutive au cours de laquelle les autorités américaines ont dévoilé des détails à connotation politique sur les tentatives d'ingérence de la Russie dans la politique américaine, un acte d'accusation indique comment Moscou pourrait tenter de tirer parti de la popularité croissante des podcasters de droite, des livestreamers et d'autres créateurs de contenu qui ont réussi à faire carrière sur les médias sociaux depuis l'arrivée au pouvoir de M. Trump.Le ministère américain de la justice n'allègue aucun acte répréhensible de la part des influenceurs, dont certains auraient reçu de fausses informations sur la source de financement de l'entreprise. En revanche, il accuse deux employés de RT, un média d'État russe, d'avoir versé près de 10 millions de dollars à une société de création de contenu basée dans le Tennessee pour des contenus favorables à la Russie.Après l'annonce des inculpations, M. Pool et M. Johnson ont tous deux publié des déclarations sur les réseaux sociaux, que M. Rubin a retweetées, affirmant qu'ils étaient victimes des crimes présumés et qu'ils n'avaient rien fait de mal. "", a déclaré M. Pool. Dans son billet, M. Johnson a écrit qu'on lui avait demandé il y a un an de fournir du contenu à une "". Il a déclaré que ses avocats avaient négocié un "".Kostiantyn Kalashnikov et Elena Afanasyeva sont accusés de conspiration en vue de commettre un blanchiment d'argent et de violation de la loi sur l'enregistrement des agents étrangers.Les autorités américaines ont déjà mis en garde contre l'utilisation par la Russie d'Américains à leur insu pour mener des opérations d'influence sur les élections de 2024, mais l'acte d'accusation récente est la description la plus détaillée de ces efforts à ce jour. Les services de renseignement ont déclaré que Moscou avait une préférence pour M. Trump.Le président russe Vladimir Poutine a autorisé des opérations d'influence pour aider M. Trump lors de l'élection de 2020, tandis que sa campagne de 2016 a bénéficié du piratage d'agents des services de renseignement russes et d'une action secrète sur les médias sociaux, selon des responsables américains des services de police et de renseignement.Avec le déclin des médias traditionnels comme les journaux et les limites imposées à la publicité directe sur les plateformes de médias sociaux, les influenceurs jouent de plus en plus un rôle clé dans la politique et la formation de l'opinion publique. Les partis républicain et démocrate ont tous deux invité des dizaines d'influenceurs à leurs conventions nationales respectives cet été. Cependant, comme il n'existe que peu ou pas d'obligations de divulgation concernant le financement du travail des influenceurs, le public est largement dans l'ignorance de qui alimente les messages en ligne.Bien que l'acte d'accusation ne nomme pas la société basée dans le Tennessee, les détails correspondent exactement à Tenet Media, une société de médias en ligne qui se vante d'héberger "". Le site web de Tenet Media répertorie six influenceurs qui fournissent du contenu, dont Pool, Johnson, Rubin, Lauren Southern, Tayler Hansen et Matt Christiansen. Les six principaux influenceurs de Tenet Media comptent plus de 7 millions d'abonnés sur YouTube et plus de 7 millions de followers sur X.Alimentés par l'indignation publique et la ferveur en ligne, les influenceurs qui composent le groupe de talents de Tenet Media ont accumulé des millions de fidèles qui approuvent leur conservatisme farouche et leur volonté effrontée d'exprimer des opinions controversées. Leurs chaînes ont également créé des communautés pour les Américains conservateurs qui ont perdu confiance dans les médias traditionnels à la suite de la défaite de Trump en 2020 et de la pandémie de COVID-19. Plusieurs d'entre eux ont été critiqués pour avoir diffusé des informations politiques erronées.L'acte d'accusation montre que certains des influenceurs ont été grassement payés pour leur travail. Le contrat d'un influenceur non identifié prévoyait une rémunération mensuelle de 400 000 dollars, une prime à la signature de 100 000 dollars et une prime de performance supplémentaire.Ces derniers mois, les émissions de Tenet Media ont accueilli des invités conservateurs de premier plan, notamment Lara Trump, coprésidente du Comité national républicain, Vivek Ramaswamy, ancien candidat républicain à la présidence, et Kari Lake, candidate au Sénat des États-Unis. Les quelque 2 000 vidéos publiées par la société ont été visionnées plus de 16 millions de fois rien que sur YouTube, selon les procureurs.M. Pool, journaliste devenu YouTuber, qui a attiré l'attention du public en diffusant en direct les manifestations d'Occupy Wall Street, a accueilli M. Trump sur son podcast au début de l'année. M. Johnson est un partisan déclaré de M. Trump et une personnalité de l'internet qui a été licencié de BuzzFeed après que l'entreprise a découvert des preuves qu'il avait plagié d'autres travaux. M. Rubin faisait auparavant partie de l'émission libérale de commentaire de l'actualité "The Young Turks", mais il s'est depuis identifié comme libertarien. Il compte le plus grand nombre d'abonnés sur YouTube parmi les influenceurs de Tenet et anime une émission intitulée "The Rubin Report".Liam Donovan, président de Tenet Media, est le mari de Lauren Chen, une influenceuse canadienne qui est apparue comme invitée dans plusieurs vidéos de Tenet Media. Lauren Chen est affiliée à l'organisation de jeunesse conservatrice Turning Point USA et a animé des émissions pour le réseau de droite Blaze Media. Le site web de RT la mentionne également comme contributrice de plusieurs articles d'opinion en 2021 et 2022.