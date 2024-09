Google, en intégrant des réponses générées par l’IA (AIO) en haut de ses pages de résultats de recherche, crée une situation complexe pour les éditeurs de sites web . Ces derniers doivent désormais choisir entre partager leurs données ou perdre en visibilité en ligne. Les résumés générés par l’IA peuvent réduire le trafic vers les sites d’origine et bloquer l’IA de Google pourrait même exclure les sites des résultats de recherche. Le système de résumé de contenu web utilisé par Google pour générer ces réponses étant le même que celui qui indexe les pages pour les résultats de recherche.Pour survivre, les éditeurs doivent donc diversifier leurs sources de trafic et ne pas dépendre uniquement de Google. Cette situation met également en évidence la position dominante de Google dans la recherche. Qualifiée d’abus de position dominante par un tribunal fédéral, Google possède un avantage décisif dans la guerre de l’IA. Mais cela suscite des inquiétudes en matière de concurrence.Disponible pour tous les utilisateurs aux États-Unis et au Royaume-Uni, cette technologie a été réduite pour la première fois en mai 2024 à cause des nombreuses inexactitudes constatées, mais elle est de retour actuellement. Une nouvelle étude montre que les résumés par IA de Google ont un impact considérable sur la visibilité des éditeurs dans les résultats des moteurs de recherche.Google affirme avoir travaillé dur et longtemps pour corriger les erreurs que de nombreuses personnes avaient remarquées par le passé. Une étude menée sur des requêtes aux États-Unis et au Royaume-Uni a montré que les aperçus continuaient à se répandre, affectant jusqu'à 17 % de l'ensemble des résultats de recherche dans ces régions.Les auteurs ont également souligné que les résumés générés par l'IA sont rarement fournis par Google lorsque le sujet de discussion est d'actualité. Cependant, ils ont un impact négatif sur la visibilité des éditeurs lorsqu'ils sont affichés dans les résultats de recherche d'un contenu qui n'est pas sensible au facteur temps.Par exemple, un site web appartenant à Martha Steward occupait la première place dans les résultats de recherche liés à l'élimination des guêpes. Aujourd'hui, des versions IA ont facilement remplacé ce site et prennent la tête de la recherche avec des liens sponsorisés. L'ancien article de Martha Stewart se trouve dans le tiers inférieur de la page.Il existe de nombreux autres exemples où les anciens articles à la mode ont disparu et ne peuvent donc pas rivaliser avec les classements des nouveaux articles générés par l'IA, ce qui contrarie les auteurs. De plus, les symboles de lien sur les résumés par IA garantissent que les lecteurs restent sur le site web de Google et les empêchent de survoler directement la source. Ils ouvrent simplement une fenêtre de source qui nécessite un autre clic pour s'ouvrir.Les AIO de Google deviendront bientôt la norme pour les résultats de recherche, comme l'explique un expert en recherche. Il s'agissait d'abord d'un test limité au type de contenu et à la région. Aujourd'hui, il s'étend à l'ensemble du globe. Il s'étendra bientôt à tous les sujets pour lesquels des résultats AIO sont affichés.Google ne fournira pas non plus de données utiles sur sa Search Console concernant les clics et le trafic des éditeurs. La plupart des éditeurs devront trouver de meilleurs outils pour estimer l'impact de leur contenu grâce aux données de l'API et des SERP. Dans l'ensemble, l'avenir des éditeurs ne semble pas très brillant grâce à la dernière initiative de Google. Les experts prédisent un impact négatif, à moins qu'un éditeur n'ait déjà une position de leader dans l'AIO.Aujourd'hui, le fabricant d'Android est la source de trafic la plus importante pour la quasi-totalité des éditeurs de presse. De telles conclusions suggèrent que même si le classement organique antérieur reposait sur de bonnes bases, les AIO pourraient obliger les éditeurs à faire mieux pour lutter contre la concurrence. Selon Google, les AIO génèrent un plus grand nombre de clics que les résultats de recherche antérieurs. Toutefois, la société n'a pas encore fourni de preuves à ce sujet.Pensez-vous que cette étude est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?