The opioid epidemic is a major public health issue that requires action from all parts of US society. That’s why @Meta has joined the Alliance to Prevent Drug Harms alongside the @StateDept @UNODC & @Snapchat to help disrupt the sale of synthetic drugs online + educate users… — Nick Clegg (@nickclegg) March 15, 2024

Meta a continué à percevoir des revenus provenant de publicités qui enfreignent ses politiques

Malgré l’utilisation d’outils d’IA pour modérer le contenu, Meta n’a pas réussi à empêcher ces annonces de passer à travers ses systèmes de modération

Méthodologie

La responsabilité juridique des entreprises technologiques

Le 15 mars 2024, Nick Clegg, président des affaires mondiales de Meta, a vanté les efforts de son entreprise pour lutter contre la toxicomanie. Qualifiant l'épidémie d'opioïdes de « problème majeur de santé publique », il a écrit que Meta, la société mère de Facebook et d'Instagram, avait rejoint l'Alliance to Prevent Drug Harms pour « aider à perturber la vente de drogues synthétiques en ligne ».Mais le moteur publicitaire de Meta, qui génère l'essentiel des bénéfices de l'entreprise, n'a manifestement pas reçu le message. Le jour même où Clegg a fait son annonce, Meta a diffusé sur ses plateformes des publicités payantes vendant des opioïdes comme l'oxycodone, le tramadol et le Percocet, ainsi que ce qui semblait être des morceaux de cocaïne et des pilules d'ecstasy, en violation de la politique de l'entreprise.Il ne s'agit pas d'un incident isolé.Meta a continué à percevoir des revenus provenant de publicités qui enfreignent ses politiques, lesquelles interdisent la promotion de la vente de drogues illicites ou récréatives. Le Wall Street Journal a découvert des dizaines d’annonces pour des substances illégales telles que la cocaïne et les opioïdes, certaines datant de vendredi dernier. Une analyse séparée menée par un groupe de surveillance de l’industrie a trouvé des centaines d’autres annonces similaires. Ces publicités utilisent des photos de bouteilles de médicaments, de pilules ou de briques de cocaïne pour promouvoir leurs produits. Certaines annonces affichent même des images de poudre arrangées pour former le mot “DMT”, une drogue psychédélique.Le Journal a rapporté en mars que les autorités fédérales enquêtaient sur Meta pour son rôle dans la vente illicite de drogues. L'organisation à but non lucratif Tech Transparency Project, qui enquête sur les plateformes en ligne, a examiné la bibliothèque d'annonces de Meta de mars à juin et a trouvé plus de 450 annonces de drogues illicites sur Facebook et Instagram.« Il n'est plus nécessaire d'utiliser le dark web quand il suffit d'acheter une publicité sur Facebook pour vendre des drogues dangereuses ou même escroquer des gens à une échelle qui n'aurait pas été possible via le dark web », a déclaré Katie Paul, directrice du Tech Transparency Project.Meta utilise des outils d'intelligence artificielle pour modérer le contenu, mais les outils de l'entreprise n'ont pas réussi à arrêter de telles publicités pour des médicaments, qui redirigent souvent les utilisateurs vers d'autres plateformes où ils peuvent effectuer des achats. L'utilisation de photos pour présenter les médicaments disponibles semble permettre aux publicités de contourner les systèmes de modération de contenu de Meta.Meta collabore avec les forces de l'ordre pour lutter contre ce type d'activité, a déclaré un porte-parole de l'entreprise. Les équipes de modération de contenu de l'entreprise ont été affectées par des réductions de personnel ces dernières années. Le porte-parole a déclaré que l'entreprise avait quadruplé la taille de l'équipe travaillant sur la sûreté et la sécurité depuis 2016.« Nos systèmes sont conçus pour détecter de manière proactive et appliquer contre les contenus violents, et nous rejetons des centaines de milliers d'annonces pour violation de nos politiques en matière de drogues », a déclaré le porte-parole. « Nous continuons à investir des ressources et à améliorer encore notre application sur ce type de contenu. Nous sommes de tout cœur avec ceux qui souffrent des conséquences tragiques de cette épidémie, et nous devons tous travailler ensemble pour y mettre fin ».Lorsque les utilisateurs cliquent sur les pages Facebook ou les comptes Instagram associés aux publicités, ces pages comprennent souvent des photos ou des posts supplémentaires, non sponsorisés, de contenus liés à la drogue. Certains comptes utilisent des noms qui indiquent clairement qu'ils sont destinés à la transaction de drogues, comme la publicité pour le DMT, qui a été publiée par un compte appelé "DMT Vapes and Notes".Les utilisateurs qui cliquent sur les liens contenus dans les annonces sont généralement redirigés vers des groupes de discussion privés sur l'application Telegram, qui n'appartient pas à Meta. Lorsqu'ils y accèdent, ces groupes de discussion affichent généralement un flux de messages des revendeurs comprenant des photos des drogues qu'ils proposent, des menus avec les prix et des instructions pour passer des commandes, selon l'examen du Journal et l'analyse du Tech Transparency Project.Meta a désactivé un grand nombre des annonces de médicaments repérées par le WSJ et TTP dans les 48 heures suivant leur mise en ligne, a déclaré le porte-parole de l'entreprise.Toutes les publicités ont été supprimées pour violation des règles de Meta et, après avoir été contactée, l'entreprise a également banni de sa plateforme les utilisateurs qui avaient créé les publicités. En outre, l'entreprise a déclaré qu'elle utilisait les informations sur les nouvelles tactiques adverses recueillies lors de l'enquête sur ces publicités pour se déployer et procéder à de nouveaux balayages.Dans le cadre de cette enquête, la TTP a recherché les termes "OxyContin", "oxycodone", "Vicodin", "Percocet", "Xanax", "codéine" et "pure coke" dans la bibliothèque d'annonces Meta. TTP a également recherché les termes "WhatsApp" et "t.me", le lien court pour Telegram. WhatsApp et Telegram sont des applications de messagerie cryptées connues pour être largement utilisées par les trafiquants de drogue. TTP a mené ses recherches entre le 1er mars et le 14 juin 2024.TTP a constaté que la recherche du nom d'un médicament de prescription tel que l'OxyContin ou le Xanax dans la méta-bibliothèque publicitaire faisait souvent apparaître des publicités qui vendaient explicitement le médicament en question. Ces annonces mentionnaient le médicament dans le texte de l'annonce ou montraient une photo d'un flacon de médicament sur ordonnance avec le nom du médicament clairement visible. Les recherches portant sur le terme "t.me" font souvent apparaître des publicités montrant des photos de pilules, de poudres, de substances cristallisées ou de briques de poudre blanche qui semblent être des drogues telles que l'ecstasy ou la cocaïne. Ces annonces sont souvent dépourvues de texte mais renvoient à un compte Telegram sur lequel un trafiquant de drogue indique des produits et des prix spécifiques. Certaines de ces annonces utilisaient des émojis connus, comme un flocon de neige représentant la cocaïne, pour indiquer leurs offres.Grâce à ces recherches, TTP a identifié 452 publicités pour la drogue diffusées sur les plateformes de Meta, notamment Facebook, Instagram, Messenger et le réseau d'audience de Meta, qui place des publicités sur les applications mobiles qui s'associent au service. De toutes les plateformes, c'est Instagram qui a accueilli le plus grand nombre de publicités pour des produits stupéfiants : 405 des 452 publicités sont apparues sur le site de partage de photos.En raison des limites de la bibliothèque d'annonces de Meta, TTP n'a probablement capturé qu'une fraction des annonces de drogues diffusées au cours de la période mars-juin couverte par le présent rapport. Selon Meta, la bibliothèque de publicités ne montre que les publicités activement diffusées sur ses plateformes, à l'exception des publicités relatives à la politique, aux élections ou aux questions sociales, qu'elle conserve pendant sept ans, et des publicités diffusées dans l'Union européenne, qu'elle conserve pendant un an. Cela signifie que de nombreuses publicités diffusées sur les plateformes Meta disparaissent tout simplement de la bibliothèque de publicités une fois qu'elles ne sont plus actives, et qu'il n'y a aucun moyen de les suivre. TTP n'a pas surveillé en permanence la bibliothèque d'annonces au cours de son enquête, de sorte que les annonces relatives aux trafiquants de drogue qu'elle a identifiées sont très probablement sous-estimées.Les législateurs ont débattu de la nécessité de tenir les entreprises technologiques responsables de ce que des tiers publient sur leurs plateformes. Les efforts en ce sens ont été compliqués par la section 230 du Communications Decency Act, qui stipule que les plateformes en ligne ne sont pas responsables de ce que des tiers publient, à quelques exceptions près. La Cour suprême a laissé inchangés les principaux éléments de l'article 230 après avoir statué sur deux affaires concernant cette loi en 2023.Par le passé, le ministère de la justice a tenté d'étendre la portée des lois fédérales sur les stupéfiants de manière à rendre les plateformes internet coupables lorsque des entreprises les utilisent pour enfreindre la loi. En 2011, Google a accepté de payer 500 millions de dollars pour avoir permis à des pharmacies canadiennes en ligne de placer des publicités ciblant les consommateurs américains, ce qui a entraîné l'importation illégale de médicaments sur ordonnance aux États-Unis.Sources : WSJ, Tech Transparency Project La responsabilité des plateformes technologiques : Qui devrait être tenu responsable de la diffusion de ces publicités ? Meta, les annonceurs ou les utilisateurs qui les créent ?L’efficacité des systèmes de modération : Comment pouvons-nous améliorer les outils d’intelligence artificielle utilisés pour filtrer ces annonces ? Quelles mesures supplémentaires Meta devrait-elle prendre pour empêcher leur diffusion ?L’impact sur la santé publique : Quels sont les dangers réels de la vente de drogues via des publicités en ligne ? Comment cela affecte-t-il la santé et la sécurité des utilisateurs ?La régulation gouvernementale : Devrions-nous compter davantage sur les lois et les réglementations pour contrôler ces publicités, ou est-ce à l’industrie technologique de s’autoréguler ?La transparence et la confiance : Comment Meta peut-elle regagner la confiance des utilisateurs après cette révélation ? Quelles mesures de transparence devrait-elle adopter ?