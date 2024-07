La guerre entre YouTube et les bloqueurs de pub s'intensifie : Youtube semble tester l'injection des publicités directement dans le flux vidéo à une plus grande échelle

YouTube semblait tester l'injection de publicité côté serveur pour contrer les bloqueurs de publicité

YouTube is currently experimenting with server-side ad injection. This means that the ad is being added directly into the video stream.



This breaks sponsorblock since now all timestamps are offset by the ad times. — SponsorBlock (and DeArrow) (@SponsorBlock) June 12, 2024

Un mal nécessaire ?

Conclusion

YouTube n'a évidemment jamais aimé les bloqueurs de publicité, car les publicités sur la plateforme sont une source majeure de revenus pour l'entreprise ainsi que pour ses créateurs. Aussi, YouTube a commencé à sévir l'année dernière en invitant les utilisateurs de bloqueurs de publicité à passer à une autre source de revenus, YouTube Premium.En avril 2024, YouTube avait déjà annoncé qu’elle appliquerait des interdictions plus strictes aux applications tierces de blocage de publicités pour les utilisateurs mobiles :« Nous renforçons notre action contre les applications tierces qui enfreignent les conditions d'utilisation de YouTube, notamment les applications de blocage des publicités.« Les utilisateurs de ces applications tierces peuvent rencontrer des problèmes de mise en mémoire tampon ou voir apparaître l'erreur "Le contenu suivant n'est pas disponible sur cette application" lorsqu'ils essaient de regarder une vidéo. Nous tenons à souligner que nos conditions n'autorisent pas les applications tierces à désactiver les publicités, car cela empêcherait le créateur d'être récompensé pour son audience. Or, les publicités sur YouTube aident à soutenir les créateurs et permettent à des milliards de personnes à travers le monde d'utiliser le service de streaming. Nous comprenons également que certaines personnes préfèrent une expérience entièrement dépourvue de publicité, c'est pourquoi nous proposons YouTube Premium.« Nous n'autorisons les applications tierces à utiliser notre API que si elles respectent les conditions d'utilisation de nos services API. Lorsque nous constatons qu'une application enfreint ces conditions, nous prenons les mesures qui s'imposent pour protéger notre plateforme, nos créateurs et nos utilisateurs ».Cette répression pourrait rendre YouTube inutilisable sur certaines applications mobiles de blocage de publicités, forçant les utilisateurs à passer à l’application officielle YouTube et à souscrire à YouTube Premium pour bénéficier d’une expérience sans publicité.YouTube fait la guerre aux bloqueurs de publicité depuis des années, avec un certain succès. Les efforts de l'entreprise ont conduit YouTube Vanced (une application YouTube tierce modifiée pour Android avec un bloqueur de publicités intégré) à fermer boutique en 2022. Le 13 mars 2022, les développeurs de YouTube Vanced ont annoncé la fermeture de l'application après avoir reçu une lettre de cessation et d'abstention de Google, qui les a contraints à cesser de développer et de distribuer l'application. L'application a continué à fonctionner pour les utilisateurs restants jusqu'à la fin du mois d'avril 2023, date à laquelle la fonction principale de lecture de YouTube Vanced a été rendue non fonctionnelle sans aucune autre mise à jour. Après l'arrêt de YouTube Vanced, des applications similaires, telles que ReVanced, sont apparues pour le remplacer.Depuis, l'entreprise a intensifié ses efforts pousser les téléspectateurs de niveau gratuit vers des plans d'abonnement Premium pour profiter d'une expérience sans publicité... et sans bloqueurs de publicité. Toutefois, les efforts déployés par la communauté pour contourner ces mesures se sont heurtés aux actions de l'application de divertissement en vogue avec une vigueur comparable, forçant finalement le géant de la technologie à s'abaisser suffisamment pour envisager l'injection de publicité côté serveur, et les résultats pourraient être loin d'être souhaitables pour tout le monde.Alors que YouTube Vanced s'appuyait sur le détournement des flux de fichiers pour le contenu téléchargé sur YouTube et offrait aux utilisateurs une interface familière mais sans publicité, les nouvelles implémentations comme ReVanced modifient plutôt l'application YouTube par défaut pour activer les mêmes fonctionnalités Premium, y compris le blocage des publicités. Cette fonctionnalité est facilitée par un système automatisé et participatif de saut des segments sponsorisés à l'aide d'un composant supplémentaire judicieusement baptisé SponsorBlock.SponsorBlock repose sur le fait que les utilisateurs repèrent les segments sponsorisés dans les vidéos et les signalent dans un référentiel partagé, de sorte que tous les autres utilisateurs puissent ignorer les segments signalés. Toutefois, la dernière tentative de Google pour décourager les bloqueurs de publicité pourrait mettre à mal ce fonctionnement apparemment bien huilé. Le mois dernier, un message de l'équipe SponsorBlock sur X (anciennement Twitter) affirmait que l'équipe de YouTube expérimente l'injection de publicité côté serveur :L'injection de publicités côté serveur rend les publicités indiscernables de la vidéo, ce qui permet de contrer les bloqueurs de publicités traditionnels qui interceptent les publicités diffusées séparément.Cette décision ajoute également une couche de complexité inutile pour protéger les spectateurs Premium de ces publicités. Si elles sont ajoutées côté serveur, le client YouTube devra les ignorer automatiquement pour les membres Premium, mais cela signifie également que les informations sur les segments publicitaires seront transmises au client, ce qui ouvrira une fenêtre d'opportunité aux bloqueurs de publicités pour utiliser les mêmes informations que celles destinées aux abonnés Premium et ignorer automatiquement les publicités injectées.Une complexité supplémentaire dans la diffusion des publicités est un mal nécessaire pour une entreprise comme YouTube qui dépend des publicités et des revenus des sponsors, mais elle entrave également l'expérience de l'utilisateur et pourrait également ralentir la diffusion du contenu. D'un autre côté, certains recommandent toujours d'utiliser un VPN et une adresse IP provenant d'un pays où les publicités sur YouTube sont interdites, comme le Myanmar, l'Albanie ou l'Ouzbékistan.Alors que certaines personnes donnent un pourboire aux créateurs pour les revenus perdus en raison de l'utilisation de leur bloqueur de publicité, YouTube doit réévaluer jusqu'où il ira pour tenter de dissuader les internautes désireux de ne pas donner un centime à la plateforme. Après tout, les mots de passe, l'authentification par captchas et les autres contre-mesures en général peuvent être contournés ou forcés de manière brute avec suffisamment de temps et d'efforts.Toutefois, à un moment donné, les inconvénients l'emportent sur les avantages, et c'est ainsi que l'on dissuade les utilisateurs potentiels. YouTube se dirige vers une pente glissante et vous ne devriez pas vous en soucier si vous tolérez déjà les publicités ou si vous ne payez que pour la version Premium, mais le paysage pour les personnes qui souhaitent bénéficier des avantages sans payer d'une manière ou d'une autre devient de plus en plus rude.Cette bataille entre YouTube et les bloqueurs de publicités soulève des questions importantes sur la monétisation des contenus en ligne, l’expérience utilisateur et le modèle économique des plateformes de streaming. Alors que YouTube cherche à maximiser ses revenus publicitaires, les utilisateurs se retrouvent pris au milieu, cherchant un équilibre entre la commodité d’un visionnage sans publicité et le soutien aux créateurs de contenu.En fin de compte, cette escalade pourrait avoir des implications plus larges pour l’industrie de la publicité en ligne et la manière dont les utilisateurs interagissent avec les plateformes de médias numériques.Sources : rapports, support Google Utilisez-vous un bloqueur de publicités sur YouTube ? Si oui, pourquoi avez-vous fait ce choix ?Quelle est votre opinion sur la monétisation des contenus en ligne ? Pensez-vous que les créateurs de contenu devraient être rémunérés par la publicité ou préférez-vous d’autres modèles économiques ?Pensez-vous que YouTube a le droit de restreindre l’accès aux utilisateurs de bloqueurs de publicités ? Evoquez les implications de cette décision pour les utilisateurs et les créateurs de contenu.Avez-vous déjà envisagé de passer à YouTube Premium ? Si oui, visez-vous une expérience sans publicité ? Pensez-vous que cela vaut la peine ?Comment pensez-vous que cette escalade affectera l’industrie de la publicité en ligne ? Evoquez les conséquences plus larges de cette bataille entre YouTube et les bloqueurs de publicités.