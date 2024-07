L'expérience de Vincent Schmalbach

Le contenu de mauvaise qualité qui inonde le web

Achat et vente de liens

Beaucoup d'activités de référencement grises et noires

Un bon contenu attire naturellement les liens et génère éventuellement des signaux positifs d'interaction avec l'utilisateur, ce qui peut améliorer le classement.

Les algorithmes de Google valorisent et classent intrinsèquement les contenus de haute qualité.

La révolution du contenu de l'IA

Promouvoir le concept vague d'E-A-T (expertise, autorité, fiabilité). En pratique, cela revient à favoriser les marques connues et les sites web établis.

Abandonner la mission de tout indexer. Au lieu de cela, devenez sélectif. Très sélectif.

Il ne suffit pas d'écrire sur un sujet qui n'est pas largement couvert. Google semble exiger que le contenu soit véritablement nouveau ou qu'il comble une lacune importante dans son index. Autorité perçue : Les sites que Google considère comme faisant autorité dans leur niche peuvent avoir plus de contenu indexé, mais même dans ce cas, ce n'est pas garanti.

Les sites que Google considère comme faisant autorité dans leur niche peuvent avoir plus de contenu indexé, mais même dans ce cas, ce n'est pas garanti. Reconnaissance de la marque : Les marques connues voient souvent la majeure partie de leur contenu indexé, tandis que les blogueurs de petite taille ou inconnus font l'objet d'une sélectivité beaucoup plus stricte.

Les marques connues voient souvent la majeure partie de leur contenu indexé, tandis que les blogueurs de petite taille ou inconnus font l'objet d'une sélectivité beaucoup plus stricte. Indexation et désindexation temporaires : Dans la pratique, Google indexe souvent les nouveaux contenus assez rapidement, probablement pour éviter de manquer des informations de dernière minute ou des mises à jour importantes. Peu de temps après, Google peut désindexer le contenu, qui le restera par la suite. Le fait d'être indexé dans un premier temps n'est donc pas nécessairement un signe que Google considère votre contenu comme précieux.

Conséquences pour les créateurs de contenu

Stratégies de contenu : Les créateurs doivent s’adapter en produisant un contenu de haute qualité, unique et pertinent. Ils doivent également explorer des sujets moins traités pour augmenter leurs chances d’indexation.

Optimisation SEO : L’optimisation pour les moteurs de recherche (SEO) devient encore plus cruciale. Les balises méta, les mots-clés et la structure du contenu doivent être soigneusement pensés.

Promotion et partage : Les créateurs doivent promouvoir activement leur contenu via les réseaux sociaux, les newsletters et les collaborations avec d’autres sites. La reconnaissance de la marque joue un rôle clé.

Conclusion

Fin juin, Google Search faisait face à un problème d'indexation. Des sites comme le Wall Street Journal, le NY Times, CNN, Forbes et d'autres affichent très peu de nouvelles pages indexées sur le moteur de recherche malgré le fait qu'ils avaient produit des dizaines d'articles (très peu de nouvelles URL apparaissaient sur le moteur de recherche).Google a reconnu l'existence du problème et a indiqué : « Un problème a brièvement affecté l'indexation dans Google Search. Nous avons résolu le problème et l'indexation devrait maintenant fonctionner normalement ».Un mois plus tard, un développeur web et expert SEO partage l'évolution de son expérience avec Google Search.Imaginez un peu : Il y a dix ans, vous venez de lancer un nouveau blog WordPress. En quelques heures, voire en quelques minutes, votre contenu est indexé par Google. Vous recherchez une phrase unique dans votre dernier article, et la voilà, sur la première page de Google. C'était magique, n'est-ce pas ?Google était à la hauteur de sa mission : « organiser l'information mondiale et la rendre universellement accessible ». Pour les utilisateurs, cela signifiait que si l'information existait quelque part sur le web, une recherche intelligente permettrait de la trouver. Pour les créateurs de contenu, il s'agissait d'une occasion en or : créez du contenu et Google s'assurera qu'il soit trouvé.Mais là où il y a des opportunités, il y a aussi de l'exploitation :Google a introduit une série de mises à jour d'algorithmes, toutes plus sophistiquées les unes que les autres. Panda, Penguin et leurs successeurs visaient à nettoyer ce que Google considérait comme des pratiques de référencement manipulatrices.Il ne s'agissait pas d'un événement ponctuel, mais plutôt d'une danse qui a duré deux décennies entre les référenceurs et Google. Chaque partie s'est continuellement adaptée, Google diffusant des mises à jour et les référenceurs trouvant de nouveaux moyens d'optimiser dans le cadre (et parfois en dehors) des lignes directrices.Au milieu de cette bataille permanente entre les référenceurs et Google, un nouveau mantra a émergé dans l'industrie : « Le contenu est roi ». Ce concept comporte deux aspects principaux :L'idée était qu'en se concentrant sur la création d'un contenu de qualité, les sites web pouvaient améliorer leur référencement sans avoir recours à des tactiques plus techniques ou potentiellement manipulatrices.Cependant, ce concept n'a jamais été totalement vrai. De nombreux créateurs de contenu de qualité n'ont jamais obtenu le classement qu'ils estimaient mériter, ce qui montre que la qualité seule ne suffit pas. En même temps, ce n'était pas entièrement faux non plus : les bons contenus ont souvent obtenu de bons résultats dans les résultats de recherche.L'un des problèmes fondamentaux est que ni Google ni personne d'autre ne peut déterminer algorithmiquement ce qu'est un « bon » contenu.Le mantra a servi de simplification utile pour les référenceurs et les créateurs de contenu, en leur donnant un objectif clair à atteindre. C'était également une explication pratique pour Google lorsque les référenceurs s'enfonçaient trop dans les détails techniques - ils pouvaient toujours se rabattre sur « créez simplement un bon contenu ».Avance rapide jusqu'en 2018. OpenAI publie GPT-1 et, soudain, l'avenir de la création de contenu devient clair comme de l'eau de roche. Le contenu généré par l'IA, impossible à distinguer d'un texte écrit par un humain, se profile à l'horizon. L'ère du « contenu est roi » touche à sa fin.Mettez-vous à la place de Google. Vous êtes confronté à un avenir où l'IA peut générer des quantités infinies de contenus semblables à ceux des humains. Que faites-vous ?La réponse de Google a été double :Cela nous amène à la situation actuelle : Google n'essaie plus d'indexer l'ensemble du web. En fait, il est devenu extrêmement sélectif, refusant d'indexer la plupart des contenus. Ce n'est pas parce que les créateurs de contenu ne respectent pas une norme de qualité arbitraire. Il s'agit plutôt d'un changement fondamental dans la manière dont Google aborde son rôle de moteur de recherche.D'après mon expérience, Google semble désormais fonctionner sur la base d'une « non-indexation par défaut ». Il n'inclut un contenu dans son index que lorsqu'il en perçoit un véritable besoin. Cette décision semble se fonder sur différents facteurs :La nouvelle réalité de l’indexation sélective par Google oblige les créateurs de contenu à s’adapter. La qualité, l’originalité et la promotion sont essentielles pour réussir dans ce nouvel environnement. Alors, comment allez-vous optimiser votre contenu pour cette nouvelle ère de l’indexation ?Sources : Google Que pensez-vous de l'expérience Vincent Schmalbach ? La trouvez-vous crédible ? L'avez-vous vécue ou connaissez-vous quelqu'un qui l'a vécue ?Pensez-vous que la nouvelle approche de Google est justifiée ? Certains soutiennent que l’indexation sélective permet de maintenir la qualité des résultats de recherche, tandis que d’autres estiment que cela peut limiter l’accès à des informations pertinentes.Comment cela affecte-t-il les créateurs de contenu ? Les blogueurs et les petites entreprises peuvent-ils rivaliser avec les grandes marques en matière d’indexation ? Quelles stratégies peuvent-ils adopter pour améliorer leur visibilité ?Quels sont les avantages et les inconvénients de l’indexation temporaire ? Est-ce une bonne chose que Google indexe rapidement les actualités, même si cela signifie qu’elles peuvent être déréférencées plus tard ?Quelles alternatives existent pour les créateurs de contenu ? Si Google devient plus restrictif, comment peuvent-ils s’assurer que leur contenu atteint leur public cible ?