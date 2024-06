Envoyé par Laura Chambers, PDG de Mozilla Corporation Envoyé par

Face aux préoccupations croissantes des consommateurs et à la surveillance accrue des autorités de régulation, il est évident que les pratiques actuelles en matière de données sont excessives et non viables. Nous sommes à l'avant-garde d'un changement décisif dans la manière dont la vie privée et la publicité coexistent, remodelant le paysage numérique pour les annonceurs, les plateformes et les consommateurs.



Cette acquisition marque une étape importante dans la réponse au besoin urgent de solutions publicitaires préservant la vie privée. En combinant l'envergure et la réputation de Mozilla avec la technologie de pointe d'Anonym, nous pouvons améliorer la protection de la vie privée des utilisateurs et l'efficacité de la publicité, en mettant toutes les parties prenantes sur un pied d'égalité.



Il s'agit là d'un tas de merde fumante. Vous pouvez soutenir la protection de la vie privée des utilisateurs ou leur envoyer des publicités ciblées. On ne peut pas faire les deux. Ce à quoi nous assistons, c'est à l'abandon par Mozilla de la protection de la vie privée, tout en se convainquant que s'ils le souhaitent assez fort, ils peuvent être une agence de publicité *ET* protéger la vie privée des utilisateurs. Eh bien, ce sont deux idées diamétralement opposées.



Les analystes estiment la taille du marché de la publicité en ligne à 258 milliards de dollars en 2024 et elle devrait atteindre plus de 430 milliards de dollars d'ici à 2029, avec une croissance de plus de 10 % au cours de la période de prévision (2024-2029). Mozilla veut profiter pleinement de ce marché à forte croissance et vient de poser le premier. L'entreprise a récemment le rachat d'Anonym, une startup spécialisée dans la mesure de la publicité. Fondée en 2022 par deux anciens cadres de Meta, Brad Smallwood et Graham Mudd, Anonym affirme être capable de diffuser des publicités centrées de la vie privée des utilisateurs.Anonym est basée à Palo Alto, en Californie, et est soutenue par Griffin Gaming Partners, Norwest Venture Partners et Heracles Capital. Selon ses fondateurs, Anonym combine en toute sécurité des ensembles de données chiffrés provenant de plateformes et d'annonceurs, ce qui permet de mesurer et d'optimiser les campagnes des annonceurs de manière évolutive et sans aucun risque pour la vie privée. Anonym espère que cela permettra d'évoluer vers une publicité plus durable. Laura Chambers, PDG de Mozilla Corporation, a déclaré que ce partenariat fera entrer le secteur vers des publicités plus respectueuses de la vie privée.Mozilla n'a pas révélé la valeur de l'acquisition. Mais l'entreprise a souligné le fait qu'Anonym n'accède à aucune donnée concernant l'utilisateur, pas plus que les annonceurs ou les éditeurs qui utilisent la technologie. Les données analytiques sont également rendues anonymes et un logiciel spécial, appelé algorithme de confidentialité différentielle, ajoute ce que Mozilla décrit comme du "bruit" aux données, les empêchant ainsi de remonter jusqu'aux utilisateurs individuels. « L'industrie de la publicité en ligne subit une transformation significative », a écrit Chambers dans un communiqué annonçant la nouvelle. Elle a ajouté :Mais les promesses de Mozilla ne semblent pas convaincre les utilisateurs. Certains internautes, notamment les utilisateurs de Firefox, le produit phare de Mozilla, se demandent ce que cette nouvelle signifie et s'inquiètent des dérives que ce rachat pourrait entraîner. « Ils sont la seule chose qui s'oppose à la monoculture dystopique Chromium de Google et l'une des entreprises les plus stupides et les plus exaspérantes d'Internet. Je dois désormais choisir entre un navigateur fabriqué par une société de publicité et un navigateur fabriqué par une société qui possède une société de publicité », peut-on lire dans les commentaires.Firefox est depuis longtemps un refuge contre l'écosystème peu privé de Google Chrome pour ceux qui bloquent les publicités par souci de sécurité et de respect de la vie privée. Bon nombre de ses autres produits mettent également l'accent sur la protection de la vie privée, ce qui, depuis les années 1990, implique d'éviter la publicité en ligne. Par conséquent, le rachat par Mozilla d'une société de publicité suscite des inquiétudes quant à la sécurité et à la confidentialité des utilisateurs de Firefox. Selon les critiques, il n'est tout simplement pas possible de diffuser des publicités ciblées tout en protégeant "la vie privée des utilisateurs".Les changements réglementaires de ces dernières années ont conduit à des efforts pour réconcilier la vie privée et la publicité, notamment l'initiative Privacy Sandbox de Google, un ensemble de technologies publicitaires qui préservent théoriquement la vie privée et qui sont destinées à prendre le relais de la collecte intrusive de données permise par les cookies de tiers. Ces derniers devraient être progressivement supprimés l'année prochaine. Les entreprises qui cherchent à réinventer le marché publicitaire en ligne sous une forme plus conforme à la loi ont pris goût à l'expression populaire "préservation de la vie privée".Par exemple, Brave Search Ads est une plateforme publicitaire prétendument respectueuse de la vie privée. Le navigateur Safari d'Apple dispose d'un paramètre permettant d'activer la "mesure publicitaire préservant la vie privée". Et Microsoft Edge a sa propre approche pour "les publicités préservant la vie privée". Cela dit ces solutions sont controversées. Arielle Garcia, directrice des renseignements pour l'organisme de surveillance des publicités Check My Ads, affirme dans un courriel à The Register qu'elle était généralement sceptique à l'égard des affirmations concernant les technologies de publicité qui préservent la vie privée.Garcia a déclaré : « par exemple, comment les capacités d'audience d'Anonym, comme la modélisation des ressemblances, s'accordent-elles avec ce que Mozilla considère comme des "modèles d'exploitation d'extraction de données" ? Les données qui sont partagées "en toute sécurité" par les plateformes et les annonceurs pour permettre le pistage et la mesure des publicités doivent bien provenir de quelque part ; et la protection de la vie privée ne se limite pas à ne pas divulguer les identifiants des utilisateurs ». Dans son article, Chambers a décrit le fonctionnement de la technologie d'Anonym comme suit :À la question de savoir si Mozilla craint que ses utilisateurs, dont de nombreux fans des bloqueurs de publicité, s'opposent à Anonym, un porte-parole de Firefox a déclaré que la publicité en tant que modèle économique est ce qui permet à Internet d'être libre et ouvert à tous, bien qu'il y ait encore de la place pour l'amélioration. Garcia a déclaré qu'il y a des raisons d'être optimiste au sujet de cette acquisition, notamment en raison des efforts de Mozilla en matière de protection contre le suivi et ses appels à l'adoption de réglementations qui limitent le partage des données de première partie pour promouvoir la concurrence.Elle a ajouté : « l'éléphant dans la pièce (et l'opportunité) est de savoir comment résoudre le problème créé par l'industrie, à savoir que les gens n'aiment pas la publicité et ne lui font pas confiance. Les technologies de protection de la vie privée ne rendent pas les publicités effrayantes et dérangeantes moins effrayantes ou dérangeantes aux yeux de l'utilisateur moyen ». Selon le porte-parole de Mozilla, cette acquisition permettra à l'entreprise de résoudre ces défis.Source : Mozilla Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous de l'acquisition de société de publicité Anonym par Mozilla ?Mozilla peut-il diffuser des publicités ciblées tout en protégeant la vie privée des utilisateurs ?L'industrie de la publicité en ligne est-elle en mesure d'éliminer les risques liés à la protection de la vie privée ?Quels impacts cette opération pourrait-elle avoir sur la base d'utilisateurs de Firefox et Mozilla lui-même ?