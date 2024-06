Envoyé par L'équipe de SponsorBlock Envoyé par

YouTube expérimente actuellement l'injection de publicité côté serveur. Cela signifie que la publicité est ajoutée directement dans le flux vidéo.



Cela rompt avec Sponsorblock, car tous les horodatages sont désormais décalés par les heures de publicité.



Pour l'instant, j'ai configuré le serveur de manière à ce qu'il détecte si quelqu'un soumet une demande à partir d'un navigateur avec ce phénomène et qu'il rejette la demande afin d'éviter que la base de données ne soit remplie de demandes incorrectes.



l'introduction de publicités inscriptibles sur YouTube TV ;

Google teste jusqu'à 10 publicités inscriptibles sur YouTube ;

affichage du message "les bloqueurs de publicité ne sont pas autorisés" lorsque YouTube détecte qu'un bloqueur de publicité est installé ;

la dernière expérience en date ajoute une nouvelle dimension, puisqu'elle introduit des injections de publicités côté serveur.

Si vous utilisez un bloqueur de publicité et que vous voyez toujours des publicités sur YouTube, vous avez probablement été sélectionné pour participer à une expérience sur la célèbre plateforme de diffusion en continu. L'équipe de SponsorBlock rapporte que YouTube expérimente actuellement l'injection de publicité côté serveur, informant la communauté que la répression de YouTube contre les bloqueurs de publicité entre dans une phase où ces utilitaires pourraient devenir "obsolètes". (SponsorBlock est une extension de navigateur libre et open source conçue pour ignorer les segments sponsorisés dans les vidéos YouTube.)La nouvelle fait l'objet d'un grand débat dans la communauté. Alors que YouTube Vanced s'appuyait sur le détournement des flux de fichiers pour le contenu téléchargé sur YouTube et offrait aux utilisateurs une interface familière, mais sans publicité, des implémentations plus récentes comme ReVanced modifient l'application YouTube par défaut pour activer les mêmes fonctionnalités payantes, y compris le blocage des publicités. Cette dernière fonctionnalité est facilitée par le fait que les segments sponsorisés sont ignorés de manière automatisée et collective grâce à un composant supplémentaire appelé SponsorBlock.En effet, le fonctionnement de SponsorBlock repose sur le fait que les utilisateurs repèrent les segments sponsorisés dans les vidéos et les signalent dans un référentiel partagé, de sorte que tous les autres utilisateurs puissent ignorer les segments signalés. Toutefois, la dernière tentative de Google pour décourager les bloqueurs de publicité pourrait mettre à mal ce fonctionnement apparemment bien huilé. L'injection de publicité côté serveur signifie que la publicité est ajoutée directement dans le flux vidéo. Selon l'équipe de SponsorBlock, cela rompt avec l'outil, car tous les horodatages sont décalés par les heures de publicité.L'ajout de la publicité à la vidéo diffusée sur votre appareil est un problème plus large pour les bloqueurs de publicités complets, que YouTube s'efforce de contrer par divers moyens depuis un an. À l'avenir, la publicité devrait être indiscernable de la vidéo diffusée sur l'appareil de l'utilisateur. L'équipe a écrit :Les utilisateurs ont signalé des problèmes liés aux publicités sur YouTube sur des sites communautaires. La plupart d'entre eux ont déclaré qu'ils voyaient désormais des publicités inscriptibles sur YouTube, même s'ils utilisaient des bloqueurs de publicité comme uBlock Origin. Les rapports suggèrent que Google bloque aussi les contrôles de la vidéo, de sorte que les fonctions comme le saut de page ne sont pas actives pendant la diffusion de la publicité. Les utilisateurs ont fait part de leurs mécontentements sur les forums et affirment qu'ils pourraient déserter la plateforme si cette modification entrait en production.Un utilisateur a écrit : « je me demande s'ils ne l'ont jamais fait par crainte que les gens cessent d'utiliser la plateforme. Honnêtement, je vais cesser de l'utiliser. Les publicités ne me dérangent pas tant que çà, mais elles arrivent toujours au pire moment. Si vous regardez quelque chose d'instructif, les publicités vous coupent l'herbe sous le pied et vous emmènent vers quelque chose d'obscur qui n'a rien à voir avec votre vie ». Alors que YouTube se targue d'être la plus grande plateforme de vidéos en ligne au monde, avec près de 2,5 milliards d'utilisateurs actifs en 2024, il pourrait perdre des utilisateurs au profit de ces rivaux.La plupart des utilisateurs remettent en question la pertinence des publicités, qui tendent parfois à faire la promotion d'escroqueries et d'autres choses douteuses. Un autre critique affirme : « j'aimerais pouvoir dire que les publicités sur YouTube ne me dérangent pas. Mais c'est en fait le cas la plupart du temps parce qu'elles essaient de me vendre une arnaque à l'investissement, un produit tactique d'apocalypse ou une religion fondamentaliste, selon le thème de la vidéo. De nombreuses publicités donnent vraiment l'impression d'être contradictoires et il est difficile de ne pas s'en préoccuper et de les dénoncer ».Bien que les rapports sur cette fonction expérimentale soient peu nombreux, ils devraient aider les développeurs de YouTube à comprendre l'efficacité et les répercussions de cette méthode si elle devait être déployée à grande échelle. Les commentaires ont mis en évidence le fait que cette méthode pourrait rompre les liens vidéo horodatés et les marqueurs de chapitre. Toutefois, YouTube connaît la longueur des publicités qu'il injecterait et peut décaler les horodatages ultérieurs de manière appropriée. Cette mesure ajoute également un niveau de complexité inutile pour protéger les membres Premium contre les publicités.Si les publicités sont ajoutées côté serveur, le client YouTube devra les ignorer automatiquement pour les membres Premium, mais cela signifie également que les informations sur les segments publicitaires seraient probablement transmises au client, ce qui permettrait aux bloqueurs de publicités d'utiliser les mêmes informations que celles destinées aux abonnés Premium et d'ignorer automatiquement les publicités injectées. Les développeurs d'extensions se démènent pour avoir accès à cette nouvelle forme de diffusion des publicités sur YouTube afin de tester leurs extensions et de trouver des moyens de les contourner.YouTube fait la guerre aux bloqueurs de publicité depuis des années, avec un certain succès. Les efforts de YouTube ont conduit à l'abandon YouTube Vanced en 2022, et l'entreprise a continué à intensifier ses efforts. Désormais, les efforts déployés par la communauté pour contourner les différentes mesures de YouTube ont finalement forcé la plateforme à s'abaisser suffisamment pour envisager l'injection de publicité côté serveur. Les résultats de changement pourraient être loin d'être souhaitables pour tout le monde. Il est encore trop tôt pour dire s'il y aura des solutions de contournement. Mais la communauté y travaille déjà.En outre, l'on ignore si les extensions qui accélèrent ou sautent les publicités continueront à fonctionner. Il s'agit d'un jeu du chat et de la souris qui semble ne jamais prendre fin. Voici certains efforts déployés par Google pour forcer les utilisateurs à regarder les publicités ou à passer à YouTube Premium :Une complexité supplémentaire dans la diffusion des publicités est un mal nécessaire pour une entreprise comme YouTube qui dépend des publicités et des revenus des sponsors, mais elle entrave l'expérience de l'utilisateur et pourrait également ralentir la diffusion du contenu. D'un autre côté, certains recommandent toujours d'utiliser un VPN et une adresse IP provenant d'un pays où les publicités YouTube sont interdites, comme le Myanmar, l'Albanie ou l'Ouzbékistan.Alors que certaines personnes paient directement les créateurs pour les revenus perdus en raison de l'utilisation de bloqueurs de publicité, YouTube doit réévaluer jusqu'où il ira pour tenter de dissuader ces profiteurs désireux de ne pas donner un centime à la plateforme. La répression des bloqueurs de publicité a suivi une courbe d'agressivité impressionnante et YouTube se dirige vers une pente glissante. Cela ne devrait pas vous inquiéter si vous tolérez déjà les publicités ou si vous êtes abonné à YouTube Premium, mais le paysage pour les autres utilisateurs de YouTube devient de plus en plus rude.Il sera intéressant de voir la façon dont les utilisateurs de bloqueurs de publicité réagiront lorsque les publicités ne pourront plus être bloquées sur YouTube. S'abonneront-ils à YouTube Premium ? Ou réduiront-ils leur consommation de vidéos sur YouTube ?Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous de la dernière idée de YouTube pour contrer les bloqueurs de publicité ?L'injection de publicité côté serveur est-elle légale ? Cela respecte-t-il les droits des créateurs ?Quels impacts cette modification pourrait-elle avoir sur les utilisateurs si elle entrait en production ?Quels pourraient être les impacts potentiels sur les bloqueurs de publicités ? Vont-ils devenir obsolètes ?Quels pourraient être les impacts sur YouTube lui-même ? La plateforme risque-t-elle de perdre des utilisateurs ?Regardez-vous des vidéos sur YouTube ? Que feriez-vous si vous ne pouviez plus bloquer les publicités sur la plateforme ?