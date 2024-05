PayPal annonce se lancer dans une nouvelle activité publicitaire lucrative basée sur vos données, vos transactions, et vos habitudes de dépenses collectées depuis des années

PayPal est sur le point de créer une nouvelle activité publicitaire. Cette activité serait alimentée par les énormes collections de données d'utilisateurs comportant des historiques de transactions qui ont été collectées au fil des ans dans ses bases de données. Cela signifie que les habitudes de consommation des utilisateurs contribueront à la réussite de cette activité publicitaire, ce qui n'a jamais été fait auparavant.Le géant du paiement numérique a expliqué que les projets étaient en cours et qu'il espérait que les commerçants parviendraient à mieux comprendre ce que veulent les utilisateurs, tandis que les marques pourraient cibler les clients respectifs de l'entreprise, qui compte aujourd'hui près de 400 millions d'employés. Des stratégies marketing personnalisées en fonction de ce que vous dépensez en ce moment seront peut-être mis en place.Cette initiative semble très intéressante et intelligente de la part de PayPal, du moins pour ses actionnaires, car elle dispose déjà de tant de données sur les achats des utilisateurs qu'un ciblage sophistiqué par différents moyens est désormais possible. Oui, l'application espère aller au-delà de sa seule plateforme pour atteindre cet objectif. Certains recrutements clés seraient en cours, qui dirigeront les groupes de vente et de consommateurs, et plus il y aura d'experts de l'industrie que l'entreprise espère recruter, meilleure sera l'issue de ce plan, d'un point de vue lucratif.En l'état actuel des choses, la société propose des services publicitaires « Advanced Plans » aux entreprises qui ne font pas partie de son système de marchands listés et qui auront désormais la possibilité d'être vues en ligne et sur les télévisions connectées. PayPal affirme cependant que les utilisateurs peuvent choisir de se retirer du plan s'ils ne souhaitent pas que leurs informations soient incluses dans cette dernière initiative publicitaire.Maintenant, si vous achetez des produits en ligne, il y a une plus grande chance de voir qui sont les acheteurs, ce qui peut être utilisé par l'entreprise pour ses propres avantages et bénéfices. La décision d'aller plus loin dans ce projet s'inspire d'autres géants technologiques du secteur, comme JPMorgan Chase, qui a pénétré le monde de la publicité dans les médias de détail en gagnant de l'argent grâce aux informations sur les clients.L'activité publicitaire de PayPal n'en est encore qu'à ses débuts et pourrait avoir du mal à atteindre ses objectifs. Après tout, sa principale source de revenus est liée aux paiements de base effectués par les grandes entreprises, ce qui lui permet de dégager des marges bénéficiaires plus importantes. L'entreprise s'efforce vraiment de revenir sur le devant de la scène après une année pleine de difficultés, notamment de nombreux licenciements et une baisse des actions après des prévisions de bénéfices au plus bas pour cette année.Malgré les difficultés qu'elle a rencontrées ces derniers temps, ce projet semble être une excellente idée, du moins du point de vue des actionnaires, qui pourrait l'aider à se monétiser par d'autres moyens que le système de paiement en ligne habituel.Quel est votre avis sur le sujet ?Pensez-vous que cette initiative est pertinente ou crédible ?Pensez-vous que vous allez aimer voir le jour d'un nouveau système de pub lucratif basé sur vos données les plus confidentielles ?