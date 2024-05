L'affaire YouTube Vanced

La bataille gagne en intensité

Les utilisateurs d'AdBlock et d'Adblock Plus ont récemment constaté un ralentissement des performances et une utilisation accrue du processeur lors de la navigation sur YouTube et d'autres sites web. Notre équipe d'ingénieurs a corrigé le problème et publié ABP 3.22.1 et AB 5.17.1. Les nouvelles versions sont déjà disponibles dans les boutiques d'extensions d'Opera et d'Edge et sont actuellement en cours de révision dans les boutiques d'extensions de Mozilla et de Chrome. Cela signifie que le problème est résolu et que les utilisateurs d'AdBlock et d'Adblock Plus ne devraient plus rencontrer de problèmes liés au bogue corrigé, dès que leur extension sera mise à jour vers la nouvelle version. Notre équipe suivra de près la situation et est prête à procéder à d'autres ajustements si cela s'avère nécessaire.

There is a lot of chatter in the last days about how Youtube is slow with content blockers.



Those performance issues affect only the latest version of both Adblock Plus (3.22) & AdBlock (5.17), and afflict more than just Youtube.



uBO is *not* affected.https://t.co/O3g48d2DT9 — R. Hill (@gorhill) January 13, 2024

Des stratégies qui se multiplient pour inciter les internautes à passer à YouTube Premium

Les utilisateurs ont trouvé des solutions de contournement

Google a annoncé en novembre 2022 que le nombre d'abonnés à YouTube Premium a franchi la barre des 80 millions . L'entreprise a ajouté qu'elle investirait désormais davantage dans ses offres d'abonnement, mais ce que nous n'avions pas réalisé à l'époque, c'est que cela pouvait signifier handicaper ses offres gratuites pour inciter davantage de personnes à payer pour regarder des vidéos sur la plateforme. En effet, en 2023, certains utilisateurs ont remarqué que YouTube a commencé par afficher une fenêtre contextuelle avertissant que « les bloqueurs de publicités ne sont pas autorisés sur la plateforme de partage de vidéo ».La fenêtre contextuelle comporte le message suivant : « désactivez votre bloqueur de publicités ou abonnez-vous à YouTube Premium ». Les utilisateurs de bloqueurs de publicités qui n'optaient pas pour l'une ou l'autre de ces options ne pourraient plus du tout regarder de vidéos sur YouTube. Elle proposait un bouton pour « Autoriser les publicités YouTube » dans le logiciel de blocage des publicités de la personne et continuait en expliquant que les publicités rendent le service gratuit pour des milliards d'utilisateurs et que YouTube Premium offre une expérience sans publicités. Elle proposait même un bouton permettant de s'abonner facilement à YouTube Premium.Un porte-parole de YouTube a confirmé cette expérience et a déclaré que l'entreprise encourage vivement les utilisateurs à essayer YouTube Premium ou à autoriser les publicités sur la plateforme. « Nous menons une petite expérience à l'échelle mondiale pour inciter les spectateurs dont les bloqueurs de publicités sont activés à autoriser les publicités sur YouTube ou à essayer YouTube Premium. La détection des bloqueurs de publicités n'est pas nouvelle, et d'autres éditeurs demandent régulièrement aux spectateurs de désactiver les bloqueurs de publicités », a déclaré le porte-parole.En 2022, Google a finalement réussi à tuer YouTube Vanced, une application YouTube tierce très populaire qui bloquait les publicités intégrées sans abonnement à YouTube Premium. Même si l'expérience du blocage de publicités n'était alors pas généralisée, il était évident que l'entreprise soit attachée à son modèle de revenus basé sur la publicité et qu'elle voulait s'assurer que la seule façon de ne pas voir de publicités est de débourser 12 dollars par mois pour YouTube Premium. Par ailleurs, Alphabet, propriétaire de YouTube, a indiqué que la plateforme de partage de vidéos avait enregistré fin avril 2023 sa troisième baisse trimestrielle consécutive des recettes publicitaires.Alphabet a mis en cause la volatilité du marché de la publicité numérique et l'incertitude économique générale. Par conséquent, le fait d'inciter les utilisateurs à se tourner vers YouTube Premium permettra à la société d'engranger plus de revenus et contribuera certainement à maintenir le taux de croissance accéléré du nombre d'abonnés. En septembre 2021, YouTube a fait état de 50 millions d'abonnés aux services Music et Premium (et 80 millions en novembre 2022). Cette augmentation de 30 millions d'une année sur l'autre est remarquable et place l'entreprise en bonne voie pour devenir l'un des principaux fournisseurs de musique en streaming.L'abonnement à YouTube Premium permet aux utilisateurs de suivre des vidéos sans publicités, de lire des vidéos en arrière-plan tout en utilisant d'autres applications, d'effectuer des téléchargements hors ligne et d'accéder à YouTube Music. En mai 2023, les utilisateurs se sont plaints de ce test de blocage sur Twitter, où le terme "adblock" était l'un des sujets brulants : « Arrêtez de me faire avaler des publicités et peut-être que je vais arrêter d'utiliser un bloqueur de publicités. Comment se fait-il que les sites aient autant de mal à comprendre cela ? », a écrit un critique sur Twitter. Ils se sont également plaints de l'augmentation de la longueur et du nombre de publicités.La plateforme a commencé par afficher un message demandant à l'utilisateur de désactiver son bloqueur de publicités, puis a bloqué la lecture des vidéos après que l'utilisateur ait ignoré ce message. Cela a conduit de nombreux utilisateurs à désinstaller leurs bloqueurs de publicités, et des solutions de contournement astucieuses ont vu le jour.Cette semaine, de nombreuses personnes ont remarqué que les vidéos YouTube sautaient soudainement directement à la fin de la vidéo. Même si la vidéo est simplement rejouée, elle passe directement à la fin presque immédiatement. Il s'agit d'un phénomène étrange, qui ne semble se produire que pour les utilisateurs ayant installé un bloqueur de publicités. Lorsque le bloqueur est désactivé, tout fonctionne normalement.Les utilisateurs signalent également que ce phénomène se produit lorsque la vidéo est rediffusée et que, si vous essayez de passer à une certaine partie de la vidéo, celle-ci se charge sans fin dans certains cas.Nombreux sont ceux qui pensent qu'il s'agit d'une manœuvre intentionnelle de la part de YouTube pour décourager l'utilisation des bloqueurs de publicités. C'est tout à fait possible, mais il est tout aussi possible qu'il s'agisse d'un problème lié au bloqueur de publicités lui-même.Au début de l'année, un bogue dans AdBlock a ralenti le chargement des vidéos et a exercé une pression excessive sur l'ordinateur qui exécute YouTube. Lorsque ce problème est apparu, de nombreuses personnes ont accusé YouTube d'en être la cause... ce n'était pourtant pas le cas. YouTube a affirmé que ces ralentissements n'étaient pas liés à la détection des bloqueurs de publicité : « les récents rapports faisant état de retards de chargement sur YouTube ne sont pas liés à nos efforts de détection des bloqueurs de publicités. Notre centre d'aide propose des conseils de dépannage aux utilisateurs qui rencontrent des problèmes ».Sur GitLab, un membre de l'équipe AdBlock a indiqué que le problème était en cours de résolution en réponse aux utilisateurs qui ont constaté des ralentissements sur YouTube et sur d'autres pages du web, notamment Google Translate, certains sites web de Microsoft, etc.Dans un communiqué, un porte-parole a déclaré :De son côté, un développeur de uBlockOrigin a noté que, apparemment, le ralentissement n'a jamais affecté leur bloqueur de publicités :Cette situation a poussé certains médias à analyser le problème actuel autrement, notant par exemple que ceux qui se sont plaint utilisaient AdBlock, tandis que ceux qui se servaient d'autres bloqueurs de publicités ne constataient pas le même comportement. Certains rapports très limités font état de ce phénomène sans bloqueurs de publicités, mais les médias estiment qu'ils sont « extrêmement minoritaires ».Quoiqu'il en soit, YouTube s'attaque aux bloqueurs de publicités et teste des tactiques pour inciter les utilisateurs à opter pour la version Premium. Certains utilisateurs rencontrent des problèmes tels que l'absence de son, des vidéos bloquées et des vidéos qui sautent jusqu'à la fin lorsqu'ils utilisent des bloqueurs de publicités. Malgré ces efforts, les utilisateurs trouvent des solutions de contournement grâce à des extensions de navigateur spécifiques et à des réseaux privés virtuels (VPN) pour regarder des vidéos YouTube sans publicités.En 2023, la plateforme de streaming a déclaré la guerre aux bloqueurs de publicités et a montré qu'elle avait une carte Uno reverse (la carte la plus puissante du jeu) dans sa manche lorsqu'elle a commencé à tester le blocage des bloqueurs de publicités.Cette année-là, des utilisateurs ont signalé qu'ils n'étaient pas en mesure de lire des vidéos YouTube si la plateforme détectait un bloqueur de publicités, et que la plateforme donnait aux utilisateurs trois essais ou trois vidéos où les bloqueurs de publicités étaient autorisés à fonctionner, après quoi la lecture devenait indisponible. En janvier 2024, la plateforme de streaming aurait testé le ralentissement du temps de chargement des vidéos pour les utilisateurs ayant activé les bloqueurs de publicités.Cette semaine, certains internautes ont signalé l'absence de son dans les vidéos de YouTube lorsqu'ils utilisent un bloqueur de publicités, tandis que d'autres ont indiqué que leurs vidéos restaient bloquées au chargement. Là encore, le problème disparaît lorsque l'utilisateur désactive son bloqueur de publicités.« Il n'y a pas de son lorsque j'utilise le bloqueur de publicités sur YT. Vous pouvez ajuster le curseur de volume pendant une seconde, puis il devient muet à nouveau », a écrit un internaute, tandis qu'un autre a noté : « Oh mon dieu, cela m'arrive aussi ! C'est tellement ennuyeux que je n'arrive pas à comprendre ce qui ne va pas. Au moins, je ne suis pas le seul à avoir ce problème ».La plateforme de streaming est attachée à son modèle de revenus basé sur la publicité et veut s'assurer que le seul moyen de ne pas voir de publicités est d'opter pour un abonnement Premium. Toutefois, des utilisateurs inflexibles ont trouvé des solutions de contournement. Certains internautes indiquent que l'utilisation d'extensions telles que uBlock Origin fonctionne toujours comme prévu, tandis que d'autres ont eu recours à des plugins tels que Ad Speedup qui accélèrent automatiquement les publicités sur YouTube jusqu'à 16 fois.D'autres utilisateurs ont également constaté que l'utilisation d'un VPN et le réglage de la localisation sur l'Albanie permettaient d'éviter les publicités sur YouTube. Cela s'explique probablement par le fait que la plateforme publicitaire de Google ne prend pas encore en charge la langue albanaise. La solution marche à la fois sur les téléphones portables et les ordinateurs de bureau.Source : GitLab Que pensez-vous de ce problème : lié à un bloqueur de pub (en l'occurrence AdBlock) ou plutôt à YouTube ?Avez-vous constaté une telle expérience sur la plateforme ?La monétisation des créateurs : pensez-vous que YouTube devrait adopter des mesures plus strictes pour protéger les revenus des créateurs de contenu, même si cela signifie des restrictions pour les utilisateurs avec des bloqueurs de publicités ?L’expérience utilisateur : êtes-vous prêt à désactiver votre bloqueur de publicités pour profiter d’une expérience vidéo sans interruption sur YouTube, ou préférez-vous chercher des alternatives pour contourner ces restrictions ?L’équilibre entre publicités et contenu : comment trouvez-vous l’équilibre entre la nécessité de monétiser le contenu et le risque de décourager les utilisateurs avec trop de publicités ? Quelles solutions pourraient améliorer cette situation ?Alternatives aux bloqueurs de publicités : connaissez-vous d’autres moyens de protéger votre expérience en ligne sans utiliser de bloqueurs de publicités ? Partagez vos astuces et solutions !