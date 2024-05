C'est une chose exceptionnellement rare - dans la vie ou dans les affaires - que vous ayez une seconde chance de faire une autre grande impression. Twitter a fait une énorme impression et a changé notre façon de communiquer. Maintenant, X ira plus loin, transformant la place de la ville mondiale.



X est l'état futur de l'interactivité illimitée - centrée sur l'audio, la vidéo, la messagerie, les paiements/banques - créant un marché mondial pour les idées, les biens, les services et les opportunités. Propulsé par l'IA, X nous connectera tous d'une manière que nous commençons à peine à imaginer.



Pendant des années, les fans et les critiques ont poussé Twitter à rêver plus grand, à innover plus rapidement et à réaliser notre grand potentiel. X fera cela et plus encore. Nous avons déjà commencé à voir X prendre forme au cours des 8 derniers mois grâce à nos lancements rapides de fonctionnalités, mais nous ne faisons que commencer.



X.com est officiellement adopté

All core systems are now on https://t.co/bOUOek5Cvy pic.twitter.com/cwWu3h2vzr — Elon Musk (@elonmusk) May 17, 2024

La décision de renommer Twitter en X.com et de rediriger les URL vers ce nouveau domaine soulève plusieurs points critiques importants

Des décisions controversées prises par Elon Musk

Fin juillet, Twitter, le célèbre réseau social fondé en 2006, a changé de nom et de logo, suite à l'annonce choc de son propriétaire Elon Musk. Le site web et l'application s'appellent désormais X, et arborent un simple "X" noir à la place du célèbre oiseau bleu qui symbolisait la plateforme depuis plus d'une décennie.

Linda Yaccarino, nouvelle PDG de Twitter / X, a fait une annonce à ce sujet :

Ce changement radical dans le nom et le logo fait partie d'un plan ambitieux de Musk, qui a racheté Twitter pour 44 milliards de dollars en octobre 2022, de transformer le réseau social en une « application tout-en-un » qui offrirait des services variés comme la messagerie, la vidéo, l'audio, les paiements et le commerce. Selon Musk, le choix du "X" vise à « incarner les imperfections en nous tous qui nous rendent uniques ».

Le réseau social anciennement connu sous le nom de Twitter a officiellement adopté X.com pour tous ses systèmes centraux, a annoncé Elon Musk. Cela signifie que si vous tapez twitter.com dans votre navigateur, vous serez redirigé vers le domaine préféré d'Elon Musk, ou plutôt vers celui qui devrait l'être. À l'heure où nous publions ces lignes, les résultats varient en fonction du navigateur choisi et du fait que l'utilisateur soit connecté ou non.Un message apparaît également en bas de la page de connexion de X : « Nous vous informons que nous changeons d'URL, mais vos paramètres de confidentialité et de protection des données restent inchangés ».La transition du domaine a été l'un des aspects les plus gênants de la démarche d'Elon Musk visant à donner une nouvelle image à l'entreprise. Bien que de nombreux aspects de X aient migré vers la nouvelle marque il y a longtemps - y compris son compte officiel, ses applications mobiles et ses abonnements « X Premium » (alias Blue) - les URL de la plateforme sont restées twitter.com depuis que Musk a officiellement initié le passage à X.Musk a une longue histoire avec l'URL x.com, puisqu'il a lancé une entreprise sous ce nom en 1999, qui a fini par fusionner avec ce qui allait devenir PayPal. Pour cette version moderne de l'entreprise, Musk envisage qu'elle devienne une « application pour tout » de type WeChat.Peut-être, mais une chose est sûre : ce n'est plus Twitter.Premièrement, il y a la question de l’identité de marque. Twitter, en tant que plateforme, a construit une identité forte et reconnaissable à travers le monde. Le terme “tweeter” est devenu un verbe couramment utilisé, intégré dans le langage quotidien des gens pour décrire l’action de poster un message sur la plateforme. Abandonner cette marque verbale, c’est risquer de perdre une partie de l’identité culturelle qui s’est formée autour de Twitter.Deuxièmement, il y a l’aspect financier. La marque Twitter est évaluée à plusieurs milliards de dollars. Certains analystes estiment que la valeur de la marque Twitter se situe entre 4 et 20 milliards de dollars, et que depuis l’acquisition par Musk, la marque aurait perdu environ un tiers de sa valeur. En redirigeant les URL vers X.com, il y a un risque de dilution de la valeur de la marque Twitter. Cela pourrait entraîner une confusion chez les utilisateurs et les annonceurs, potentiellement nuisible à la rentabilité à long terme de l’entreprise.Troisièmement, le changement pourrait avoir un impact sur la base d’utilisateurs. Les utilisateurs de Twitter ont développé une loyauté envers la marque et ce qu’elle représente. Un changement aussi radical pourrait aliéner une partie de cette base d’utilisateurs, surtout si le changement est perçu comme étant motivé par l’ego d’une seule personne plutôt que par l’intérêt des utilisateurs.Enfin, il y a la question de la vision stratégique. Si l’objectif est de transformer Twitter en une “super application” à la WeChat, cela nécessite une planification et une exécution minutieuses. Le succès de WeChat en Chine est dû en partie à l’écosystème unique du marché chinois, qui ne peut pas être facilement répliqué dans d’autres régions. Il est donc critique de se demander si la stratégie de Musk est adaptée au marché global et si elle répond aux besoins et aux attentes des utilisateurs actuels de Twitter.En résumé, bien que l’ambition de créer une plateforme intégrée soit louable, la manière dont ce changement de marque est géré est cruciale. Il est impératif de considérer l’impact sur l’identité de marque, la valeur financière, la base d’utilisateurs et la stratégie globale de l’entreprise pour éviter de potentielles conséquences négatives.Ce changement de nom pourrait être considéré comme une erreur grave, si celui qui en est à l’origine ne possédait pas l’entreprise. Twitter était devenu un nom familier dans le monde entier au cours des deux décennies de son existence, avec des expressions comme « Suivez-moi sur Twitter » et des noms d’utilisateur Twitter avec le symbole @ qui sont devenus omniprésents. Cependant, Musk a pris des décisions très controversées depuis qu’il a pris le contrôle et la direction de la société. Sa décision de tuer la marque Twitter et d’utiliser un nom beaucoup plus générique ‘X’ est l'une des plus récentes.D'ailleurs, ce rebranding a donné lieu à quelques problèmes. Nous pouvons par exemple rappeler qu'il a conduit au blocage du site en Indonésie en vertu des lois strictes du pays limitant la pornographie et les jeux d'argent. Le ministère de la Communication et de l'Informatique du pays d'Asie du Sud-Est a déclaré que le blocage concernait le domaine "X.com", qui avait auparavant été utilisé pour héberger du contenu qui violait les lois de la nation à majorité musulmane contre le contenu « négatif » à l'instar du contenu pour adultes, selon à Al Jazeera.Elon Musk a pris plusieurs décisions controversées depuis qu'il est à la tête de Twitter. En voici quelques-unes :Peu de temps après sa prise de fonction, Twitter a licencié sans préavis 50% de ses employés, y compris les employés de l'équipe de confiance et de sécurité, selon l'ancien responsable de la sécurité et de l'intégrité de l'entreprise, Yoel Roth : « La réduction de nos ressources humaines d'hier a touché environ 15 % de notre organisation Trust & Safety (contre environ 50 % de licenciements à l'échelle de l'entreprise), notre personnel de modération de première ligne subissant le moins d'impact ».Après avoir licencié près de 3 700 personnes, Twitter s'est adressé à des dizaines d'employés qui ont perdu leur emploi et leur a demandé de revenir.Certains de ceux à qui on demande de revenir ont été licenciés par erreur, selon des personnes familières avec les décisions . D'autres ont été licenciés avant que la direction ne se rende compte que leur travail et leur expérience pourraient être nécessaires pour créer les nouvelles fonctionnalités envisagées par Musk, ont-elles assuré.Le personnel restant a reçu l'ordre de travailler 84 heures par semaine et les managers ont dormi au bureau le week-end . Des ingénieurs de Tesla, en qui Elon Musk a confiance, son venu dans les locaux de Twitter pour analyser le code de leurs confrères, même si leurs compétences acquises en travaillant sur Autopilot et d'autres logiciels et matériels Tesla ne chevauchent pas directement les langages et les systèmes utilisés pour construire et entretenir Twitter / X.Peu de temps après avoir pris le contrôle du réseau social, Elon Musk a déclaré qu'il ne rétablirait aucun compte suspendu définitivement tant que la société n'aurait pas mis en place et convoqué un conseil de modération de contenu avec « des points de vue très divers ». Après trois semaines à la tête de Twitter, Elon Musk n’avait toujours pas mis en place ce fameux conseil éthique. D'ailleurs, il prenait les décisions importantes lui-même, directement ou sous couverture.C'est dans ce contexte qu'il a lancé un sondage, disant à ses abonnés sur Twitter : « Réintégration de l'ancien président Trump », en leur proposant de répondre « oui » ou « non ». À la suite de ce sondage, le « Oui » l'a emporté par une mince marge de 52 % à 48 %. Par la suite, il a écrit « Vox Populi, Vox Dei » (littéralement « la voix du peuple est la voix de Dieu »). Quelques minutes après le message d'Elon Musk, le compte de Donald Trump était de nouveau visible.Sources : Elon Musk, dictionnaire Larousse Pensez-vous que la valeur de la marque Twitter peut être préservée sous un nouveau nom comme X.com ?Comment la transformation de Twitter en une ‘super application’ pourrait-elle affecter votre utilisation quotidienne de la plateforme ?Est-il judicieux de risquer la perte d’identité culturelle associée à Twitter pour poursuivre une vision stratégique incertaine ?Quelles sont les implications potentielles pour la liberté d’expression et la diversité des voix si une plateforme aussi influente change radicalement ?La décision de renommer Twitter reflète-t-elle les désirs de la communauté d’utilisateurs ou les ambitions personnelles d’Elon Musk ?Comment les entreprises devraient-elles équilibrer l’innovation avec la fidélité à leur marque et à leur base d’utilisateurs ?