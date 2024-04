Les retards de Google dans l'abandon des cookies tiers suscitent des inquiétudes

Google retarde à nouveau la fin des cookies tiers dans son navigateur Chrome. Dans d'autres développements peu surprenants, l'eau reste humide. L'annonce a été faite avant la publication des rapports trimestriels de Google et de l'autorité britannique de la concurrence et des marchés (CMA), qui surveille de près l'évolution de la situation. L’initiative vise à remplacer les cookies tiers, qui sont utilisés pour suivre les internautes sur le web et leur proposer des publicités ciblées, par des solutions plus respectueuses de la vie privée et de la sécurité.« Nous reconnaissons qu'il existe des défis permanents liés à la réconciliation des réactions divergentes de l'industrie, des régulateurs et des développeurs, et nous continuerons à nous engager étroitement avec l'ensemble de l'écosystème. Il est également essentiel que la CMA dispose de suffisamment de temps pour examiner toutes les preuves, y compris les résultats des tests de l'industrie, que la CMA a demandé aux acteurs du marché de fournir d'ici la fin du mois de juin. Compte tenu de ces deux considérations importantes, nous n'achèverons pas la suppression des cookies de tiers au cours du second semestre du quatrième trimestre. « Nous restons déterminés à collaborer étroitement avec la CMA et l'ICO et nous espérons conclure ce processus cette année. En supposant que nous parvenions à un accord, nous envisageons de procéder à l'élimination des cookies de tiers à partir du début de l'année prochaine. »Il est intéressant de noter que la CMA britannique ne se préoccupe pas de la protection de la vie privée des utilisateurs, mais plutôt des autres annonceurs sur le web qui sont en concurrence avec Google. Le Royaume-Uni veut s'assurer que Google n'apporte pas de modifications à Chrome pour soutenir son activité publicitaire au détriment de ses concurrents. Alors que d'autres éditeurs de navigateurs désactivent sans hésiter les cookies tiers, Google a déclaré qu'il ne désactiverait pas la fonction de suivi des utilisateurs tant qu'il n'aurait pas intégré une autre fonction publicitaire directement dans Chrome, de manière à pouvoir suivre les centres d'intérêt des utilisateurs et leur proposer des publicités pertinentes. Le nouveau système publicitaire, appelé "Topics API" et "Privacy Sandbox", a été lancé dans Chrome en 2023. Google AdSense est déjà compatible.Le Royaume-Uni craint que le nouveau système publicitaire de Chrome ne donne à la division publicitaire de Google un avantage déloyal. Google et la CMA britannique sont en pourparlers, et Google affirme qu'il est « essentiel que la CMA dispose de suffisamment de temps pour examiner toutes les preuves, y compris les résultats des tests de l'industrie, que la CMA a demandé aux acteurs du marché de fournir d'ici à la fin du mois de juin ». Google a mis en place une suite de tests publics pour le nouveau système publicitaire de Chrome afin de permettre un retour d'information. Compte tenu de toutes les données de test qui doivent être examinées, Google déclare : « Nous n'achèverons pas l'élimination des cookies tiers au cours du second semestre du quatrième trimestre ».En 2020, Google a annoncé son intention de bloquer les cookies tiers à des fins publicitaires dans son navigateur Chrome pour accroître la confidentialité des utilisateurs. En 2021, Google a publié plus de détails, ce qui a conduit la concurrence sur le marché de la publicité en ligne à se plaindre de la perte de l'outil de collecte de données. La décision de Google de supprimer les cookies tiers a déjà suscité de multiples poursuites antitrust et une enquête du Congrès américain. Les questions des enquêteurs du ministère américain de la Justice ont porté sur la manière dont les politiques de Chrome, y compris celles liées aux cookies, affectent les secteurs de la publicité et des actualités, ont déclaré quatre personnes.Durant l'édition 2019 du Chrome Dev Summit à San Francisco, Google a présenté sa vision pour le Web. L'éditeur a évoqué plusieurs éléments parmi lesquels le développement de Privacy Sandbox, un environnement sécurisé pour le contenu qui protège la vie privée des utilisateurs.Le projet de Google visant à éliminer les cookies tiers de Chrome est une initiative qui bouleverserait la manière dont les publicités sont ciblées sur les sites Web. La société dit avoir travaillé avec des éditeurs, des spécialistes du marketing et des régulateurs sur son plan de remplacement des cookies tiers. Les cookies représentent actuellement le principal moyen que les spécialistes du marketing utilisent pour suivre l'activité en ligne des internautes et adapter les publicités en conséquence. Cependant, Google, qui est le leader mondial de la publicité en ligne et le développeur de Chrome, le navigateur le plus utilisé au monde, a décidé de s'en passer. Google a annoncé en 2022 qu'il repoussait son projet ambitieux de suppression des cookies tiers de suivi dans le navigateur Chrome jusqu'au second semestre de 2024. Cette décision fait suite aux retours des annonceurs demandant plus de temps pour tester la technologie. Il s'agit de la deuxième fois que Google reporte la mise en œuvre de son alternative aux cookies, connue sous le nom de Privacy Sandbox. Les pressions réglementaires ont entravé le déploiement de cette technologie, mais Google espère obtenir l'approbation des régulateurs d'ici la nouvelle date de lancement.L'initiative Privacy Sandbox vise à remplacer les cookies tiers par des mécanismes de protection de la vie privée et des normes ouvertes, soutenant ainsi un Web financé par la publicité de manière plus respectueuse de la vie privée. Google prévoit de commencer à supprimer progressivement les cookies tiers dans Chrome à partir du second semestre de 2024, après avoir mené des essais initiaux auprès d'un petit pourcentage d'utilisateurs au premier trimestre de la même année.Cette suppression progressive vise à offrir aux développeurs l'opportunité de tester l'efficacité de leurs produits sans dépendre des cookies tiers, tout en renforçant la protection de la vie privée des utilisateurs. Depuis la fin de 2023, les utilisateurs ont également la possibilité d'accepter la suppression des cookies tiers, une fonctionnalité qui commence maintenant à être déployée par défaut auprès d'un groupe sélectionné d'internautes.La décision de Google de retarder une fois de plus l'abandon des cookies tiers jusqu'en 2025 soulève des questions quant à sa volonté réelle de protéger la vie privée des utilisateurs. Malgré les engagements antérieurs de supprimer ces outils de suivi publicitaire controversés, les retards successifs suscitent des doutes quant à la sincérité de l'entreprise dans cette démarche.L'implication des régulateurs britanniques met en lumière les pressions exercées sur Google pour qu'il prenne des mesures significatives en matière de protection de la vie privée. Cependant, le fait que Google cite les réactions divergentes de l'industrie, des régulateurs et des développeurs comme justification pour ce nouveau délai soulève des inquiétudes quant à la priorisation des intérêts commerciaux sur ceux des utilisateurs.De plus, l'introduction d'un nouveau système publicitaire intégré à Chrome, tel que le "Topics API" et le "Privacy Sandbox", pourrait être perçue comme une tentative de contourner les préoccupations concernant la suppression des cookies tiers. Bien que ces initiatives puissent prétendre renforcer la protection de la vie privée, leur déploiement semble être davantage axé sur la préservation de l'écosystème publicitaire de Google que sur la véritable protection des données des utilisateurs.En fin de compte, le report répété de la suppression des cookies tiers et les mesures alternatives proposées par Google soulèvent des questions quant à la crédibilité de l'entreprise en matière de respect de la vie privée. Il est essentiel que Google s'engage de manière transparente et proactive à respecter les normes de confidentialité les plus strictes, plutôt que de repousser continuellement les échéances et de rechercher des solutions qui pourraient ne pas répondre adéquatement aux préoccupations des utilisateurs.Source : Google Que pensez-vous de l’initiative Privacy Sandbox de Google ? Est-ce une avancée ou un recul pour la protection de la vie privée des utilisateurs ?Préférez-vous recevoir des publicités basées sur vos centres d’intérêt, ou pas de publicité du tout ? Pourquoi ?