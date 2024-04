Alibaba.com est un site internet chinois de commerce électronique. Il est le plus important site de vente en ligne à destination des entreprises au niveau mondial. La société est cotée à la bourse de Hong Kong et est détenue à 71,5 % par Alibaba Group, lui non coté et détenu à 7,4 % par son fondateur Jack Ma et sa famille, et à plus de 24 % par Yahoo!.Le fondateur d'Alibaba, Jack Ma, a fait l'éloge de la réorganisation et du changement de l'entreprise au cours de l'année écoulée, marquant ainsi la deuxième déclaration publique majeure du milliardaire à ses employés en quelques mois seulement. Jack Ma a pratiquement disparu de la vie publique à la fin de l'année 2020, après que les autorités de régulation chinoises ont mis fin à la cotation massive de la filiale financière du fondateur, Ant Group, déclenchant ainsi une vague de répression à l'encontre de son empire.Au cours de l'année écoulée, Alibaba a fait l'objet d'une refonte historique et de changements radicaux au niveau de la direction afin de ramener le géant chinois de la technologie sur la voie de la croissance. "", a écrit M. Ma dans un mémo interne adressé aux employés.Les actions d'Alibaba cotées en bourse aux États-Unis étaient en hausse de près de 2 % dans la matinée de l'annonce.Alibaba, dont les activités s'étendent du commerce électronique à l'informatique en nuage, a vu sa valeur diminuer de plusieurs milliards de dollars au cours des dernières années, en raison du durcissement de la réglementation par Pékin et de la concurrence croissante de rivaux tels que PDD et ByteDance, propriétaire de TiKTok.L'année dernière, Alibaba a procédé à la plus grande restructuration de son histoire, en divisant l'entreprise en six groupes d'activités afin de rendre chaque unité plus agile. Cette restructuration s'est accompagnée de changements radicaux au niveau de la direction. Daniel Zhang, PDG de longue date d'Alibaba Group, a démissionné de manière inattendue, puis a quitté son poste de PDG de l'unité "cloud" de l'entreprise. Eddie Yongming Wu, vétéran d'Alibaba, a pris le poste de PDG, tandis que Joe Tsai est devenu président du conseil d'administration en septembre. Depuis, Alibaba a renoncé à l'introduction en bourse de sa division "cloud" et de Cainiao, son unité logistique.M. Ma réapparaît à un moment où les employés d'Alibaba ont probablement besoin d'un regain de moral. Il a fait l'éloge de Tsai et de Wu pour leurs "". Le fondateur d'Alibaba a également déclaré qu'Alibaba devait réfléchir à ce que sera le commerce électronique dans trois ans, en particulier depuis l'arrivée de l'intelligence artificielle.Pensez-vous que les déclarations de Jack Ma sont crédibles ou pertinentes ?Quel est votre avis sur le sujet ?