La goutte d'eau qui a fait déborder le vase ?

Les communautés juives prônent le type exact de haine dialectique contre les Blancs qu’elles prétendent vouloir que les gens cessent d’utiliser contre eux.



Je suis profondément désintéressé de donner la moindre connerie maintenant sur les populations juives occidentales qui se rendent compte de manière inquiétante que ces hordes de minorités qui soutiennent l'inondation de leur pays ne les aiment pas vraiment trop.



Vous voulez que la vérité vous soit dite en face, la voilà. Les communautés juives prônent le type exact de haine dialectique contre les Blancs qu’elles prétendent vouloir que les gens cessent d’utiliser contre eux.Je suis profondément désintéressé de donner la moindre connerie maintenant sur les populations juives occidentales qui se rendent compte de manière inquiétante que ces hordes de minorités qui soutiennent l'inondation de leur pays ne les aiment pas vraiment trop.Vous voulez que la vérité vous soit dite en face, la voilà.

Conclusion

Le nombre de personnes utilisant quotidiennement X est en baisse, plus d'un an après que le milliardaire de la technologie Elon Musk a racheté l'application anciennement connue sous le nom de Twitter.Les données de deux cabinets d'études et les chiffres publiés par Musk et X suggèrent une détérioration de la situation de X selon certains indicateurs. Musk l'a présentée comme la « place publique » du monde, mais en termes de nombre d'utilisateurs, elle reste loin derrière ses rivaux des médias sociaux axés sur la vidéo, tels qu'Instagram et TikTok.En février, la plateforme comptait 27 millions d’utilisateurs actifs quotidiens sur son application mobile aux États-Unis, soit une diminution de 18 % par rapport à l’année précédente. Depuis novembre 2022, premier mois complet de la propriété de Musk, la base d’utilisateurs américains a été stable ou en baisse chaque mois, avec une réduction totale de 23 % depuis cette période, selon Sensor Tower, une société d'intelligence économique basée à San Francisco.À l’échelle mondiale, la situation n’est guère plus reluisante. Le nombre d’utilisateurs actifs quotidiens sur l’application mobile a chuté à 174 millions en février, marquant une baisse de 15 % par rapport à l’année précédente. À l’exception d’une légère augmentation en octobre, la base d’utilisateurs mondiale a été stable ou en baisse chaque mois depuis le début de la direction de Musk.Cette tendance décroissante contraste avec les modestes augmentations des bases d’utilisateurs mondiales d’autres applications de médias sociaux durant la même période, avec Snapchat en hausse de 8,8 %, Instagram de 5,3 %, Facebook de 1,5 % et TikTok de 0,5 %. Ces applications ont toutes connu des baisses aux États-Unis, mais aucune n’a été aussi marquée que celle de X.X a connu « la baisse la plus importante du nombre d'utilisateurs actifs par rapport à ses pairs », a écrit Abe Yousef, analyste principal chez Sensor Tower, dans un rapport de recherche. « Cette baisse du nombre d'utilisateurs actifs de l'application mobile X peut être due à la frustration des utilisateurs face à des contenus flagrants, à des problèmes techniques généraux de la plateforme et à la menace croissante des plateformes de vidéos de courte durée », a-t-il continué.Sous la direction de Musk, X a assoupli les règles de modération des contenus qui limitaient auparavant les contenus haineux. Musk a accueilli à nouveau sur la plateforme certains utilisateurs que l'ancienne direction de Twitter avait bannis. En décembre, il a rétabli les comptes du théoricien du complot Alex Jones et de son site web Infowars, puis a organisé un événement public uniquement audio avec Jones.Dans une interview controversée publiée au courant de la semaine, lorsqu'il lui a été demandé si une « meilleure modération du contenu » sur X permettrait à Musk d'éviter d'avoir à répondre à des questions sur son soutien apparent à la théorie du grand remplacement, une théorie du complot qui prétend qu'il existe un complot visant à diminuer l'influence des Blancs, Musk a répliqué en disant qu'il n'avait pas à répondre aux questions des journalistes et qu'il n'avait accepté cette interview que parce que l'émission de Lemon était diffusée sur X.Lemon a également demandé à Musk s'il estimait qu'en tant que propriétaire de l'une des plus grandes plateformes de médias sociaux, il avait une quelconque responsabilité dans la modération de la plateforme. Musk a évité de répondre, soulignant plutôt que X dispose de notes communautaires pour lutter contre la désinformation.Lorsque Lemon a déclaré que Musk avait récemment qualifié la modération de « ceinture de chasteté numérique », Musk a répondu qu'il ne voyait qu'une responsabilité de « respecter la loi » et d'expliquer pourquoi les choses sont affichées sur X en fonction de son algorithme. Il a également nié que les discours de haine aient augmenté sur la plateforme depuis qu'il en est le propriétaire.X a déclaré dans un message lundi que le nombre mondial est plus élevé que ce que montrent les données de Sensor Tower, avec 250 millions de personnes utilisant X chaque jour dans le monde. Cela représenterait tout de même une baisse par rapport au moment où Musk a acheté l'application.Musk a déclaré en 2022 qu'à peu près au moment où il a conclu l'achat fin octobre, Twitter comptait environ 258 millions « d'utilisateurs actifs quotidiens monétisables », la mesure utilisée par l'entreprise à l'époque.Sur une base mensuelle, X compte 550 millions d'utilisateurs, selon l'entreprise. Ce chiffre représente une croissance de 1,5 % depuis juillet, lorsque Musk a déclaré que X comptait 542 millions d'utilisateurs mensuels.Sensor Tower définit un utilisateur actif quotidien comme une personne ayant « enregistré une session d'une durée d'au moins deux secondes, une fois dans la journée ». Elle affirme que ses données proviennent d'un panel de consommateurs qui donnent accès à leurs informations en échange de l'utilisation d'autres applications, notamment des applications qui mesurent le temps passé devant l'écran.Selon Sensor Tower, les annonceurs ont également quitté X. En effet, depuis octobre 2022, ce sont désormais 75 des 100 plus gros annonceurs américains qui ont cessé de dépenser de l'argent pour la publicité.L'exode s'est accéléré à la fin de l'année dernière. Le propriétaire de X, Elon Musk, a suscité l'indignation en approuvant une publication sur X/Twitter qui disait :À ce message, Musk a répondu : « vous avez dit la vérité », le message a été consulté plus de 7 millions de fois.L'échange a suscité une telle controverse qu'un porte-parole de la Maison Blanche, Andrew Bates, a publié une déclaration condamnant le message d'Elon Musk : « Il est inacceptable de répéter le mensonge hideux derrière l'acte d'antisémitisme le plus meurtrier de l'histoire américaine, encore moins un mois après le jour le plus meurtrier pour le peuple juif depuis l'Holocauste », a déclaré Bates, faisant référence à l'attaque surprise du Hamase contre Israël le 7 octobre.Dans la foulée, 164 rabbins et militants juifs ont renouvelé leur appel à Apple, Google, Amazon et Disney pour qu'ils cessent de faire de la publicité sur X, et pour qu'Apple et Google retirent l'application de Musk respectivement de l'App Store et du Play Store. De gros annonceurs de X ont répondu à cet appel en mettant en pause ou en stoppant les publicités sur la plateforme. Parmi les marques qui ont depuis cessé de faire de la publicité sur X figurent Apple, Comcast/NBCU, Disney, Warner Bros, IBM, Paramount, Lionsgate et la Commission européenne.« IBM a une tolérance zéro pour les discours de haine et la discrimination, et nous avons immédiatement suspendu toute publicité sur X pendant que nous enquêtons sur cette situation totalement inacceptable », a déclaré un porte-parole d'IBM.S'exprimant lors du DealBook Summit 2023 à New York, Elon Musk s'est moqué des annonceurs qui quittaient la plateforme en raison des messages antisémites qu'il y avait amplifiés. Musk échangeait avec le journaliste Andrew Ross Sorkin. Sorkin a demandé à Musk s'il essayait de récupérer les annonceurs qui avaient retiré les publicités de X après sa prise de parole sur la plateforme.« J'espère qu'ils arrêteront. Ne faites pas de publicité [sur X] », a déclaré Musk en réponse à la question de Sorkin (voir la vidéo).Perplexe, Sorkin a demandé : « Vous ne voulez pas qu'ils fassent de la publicité [sur X] ? »« Non », a répondu Musk. « Que voulez-vous dire ? » a demandé Sorkin.« Si quelqu'un essaie de me faire chanter avec de la publicité, ou avec de l'argent, qu'il aille se faire foutre », a déclaré Musk.Sorkin a répondu « mais » et s'est tu. Musk n’avait pas fini. « Allez vous faire foutre. C'est clair ? J'espère que ça l'est. Hé, Bob ! » a déclaré Musk, s'adressant apparemment au PDG de Disney, Bob Iger, qui avait précédemment déclaré lors de la conférence que la publicité sur X « n'était pas nécessairement une association positive » et que Disney « a donc décidé de retirer notre publicité ».Ces derniers jours, Musk a exhorté ses 177 millions d'adeptes sur X à inciter davantage de personnes à se rendre sur la plateforme. Dimanche, il a publié des instructions sur la manière de partager des messages avec des amis, une fonction de base des médias sociaux.« Veuillez envoyer des liens de cette plateforme à vos amis qui sont encore induits en erreur par les médias traditionnels », a-t-il écrit dans un autre message dimanche.La situation actuelle de X soulève des questions sur sa capacité à rester compétitive dans un paysage de médias sociaux en constante évolution, où la vidéo et l’engagement immédiat dominent. 