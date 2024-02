supports()

MonetizationEvent

L'équipe à l'origine de Chromium, le moteur open source de Google Chrome et d'autres navigateurs, travaille sur un moyen de permettre aux internautes de payer pour ce qu'ils lisent ou regardent sans aucune interaction.Au début du mois, Alexander Surkov, ingénieur logiciel chez Igalia, société de conseil en logiciels libres, a annoncé l'intention de l'équipe Chromium de créer un prototype de Web Monetization, une spécification communautaire en cours d'incubation qui permettrait aux sites web de recevoir automatiquement des paiements de la part des visiteurs en ligne via un navigateur web et un service de paiement désigné.Dans un document explicatif publié l'été dernier, Surkov a déclaré :Depuis les années 1990, de nombreuses initiatives ont été lancées, avec des succès variables, pour permettre aux internautes de payer de petites sommes pour accéder au contenu ou aux services en ligne. Parmi les exemples les plus récents, on peut citer le Basic Attention Token (BAT) de Brave Software, qui récompense les utilisateurs du web pour avoir visionné des publicités, et qui leur offre un moyen de partager les revenus avec les éditeurs. Cependant, Web Monetization se distingue par le fait qu’il ne nécessite pas d’interaction de la part de l’utilisateur, qu’il est indépendant du navigateur et qu’il est basé sur des standards ouverts.La startup de recherche Mojeek a commencé à proposer un support pour Web Monetization en 2021, à travers Coil, une plateforme de blogging créée en 2018 par l'ancien CTO de Ripple, Stefan Thomas. Et cela n'a pas fonctionné, du moins pour Coil qui a fermé ses portes il y a environ un an.Mais dans son mot d'adieu, la startup a passé le flambeau à l'Interledger Foundation, qui vise à permettre Web Monetization via le protocole Interledger et l'API Open Payments.Marc Andressen, co-fondateur de Netscape, expliquait :L'une des fictions que beaucoup d'entre nous se racontent depuis longtemps à propos du web est que le modèle de financement actuel, celui de la publicité de surveillance, nous a bien servis. En fait, la publicité numérique est désormais dominée par Google, Facebook et Amazon, qui se livrent tous à des pratiques de collecte de données qui portent atteinte à la fois à notre vie privée et à notre autonomie.Comme nous l'avons dit lors de l'annonce de nos annonces de recherche préservant la vie privée :« Les publicités ne sont pas le problème fondamental. Le problème fondamental, c'est le suivi ».Notre solution de publicité contextuelle contraste fortement avec les pratiques et les modèles commerciaux de Google, de Bing et de tous les partenaires de syndication de recherche qu'ils soutiennent.Alors que nous nous efforçons d'établir des flux de revenus durables, nous explorons également des flux de financement complémentaires, et une nouvelle innovation a vu le jour.Une alternative à la publicité, qui est devenue de plus en plus populaire ces dernières années, est l'abonnement, c'est-à-dire le paiement direct de l'abonné à la plateforme. Cependant, s'abonner à tous les différents services que vous utilisez sur le web serait soit coûteux, soit fastidieux. Il serait coûteux si chaque service coûtait, par exemple, 5 dollars par mois, ou encombrant si chaque service coûtait, par exemple, 0,10 dollar par mois.Si seulement il existait un moyen plus simple d'envoyer de petits paiements directement à toutes vos applications et plateformes préférées. Un moyen qui vous éviterait de payer des frais d'abonnement élevés et de vous heurter à ces murs payants élitistes. En fait, il s'agit d'un problème vieux comme le monde (d'Internet), auquel Netscape s'est intéressé il y a très longtemps.C'est là qu'intervient Web Monetization, une API de navigateur JavaScript qui permet la création d'un flux de paiement entre l'agent utilisateur et le site web. Basée sur le protocole Interledger, elle fournit une méthode simple, indépendante du grand livre et de la monnaie pour le transfert de petites quantités d'argent. Web Monetization est une norme proposée par le W3C.En termes simples, en accédant à une page qui contient un petit morceau de code dans les balises d'en-tête avec l'extension de navigateur appropriée, il est possible de faire circuler de l'argent vers les sites web qui ont été mis en place pour recevoir votre soutien.En outre, Web Monetization permet d'entreprendre l'ensemble du processus de paiement d'une manière qui protège la vie privée de la personne qui s'engage dans le flux de paiements. Cette norme dissocie la personne qui envoie de l'argent des sites web/créateurs qui le reçoivent en utilisant le navigateur comme intermédiaire et sans avoir recours à une blockchain ou à la création d'une monnaie. L'information sur l'origine de l'argent n'est pas envoyée au destinataire, et l'argent lui-même provient d'un fournisseur de Web Monetization.« L'API Open Payments est une norme ouverte basée sur HTTP créée pour faciliter les microtransactions sur le web », explique Surkov.« Elle est mise en œuvre par un portefeuille et permet le transfert de fonds entre deux portefeuilles. Elle s'appuie sur des autorisations d'accès très fines, basées sur le protocole GNAP (Grant Negotiation and Authorization Protocol), qui donne aux propriétaires de portefeuilles un contrôle précis sur les autorisations accordées aux applications connectées à leurs portefeuilles ».L'idée de base est que les utilisateurs du web obtiendront un portefeuille numérique, fourni actuellement par Gatehub et Fynbos, et que les éditeurs de sites web ajouteront une balise de lien au bloc