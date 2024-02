Bénéfice par action : 5,33 $ contre 4,96 $ attendus par le LSEG (London Stock Exchange Group), anciennement connu sous le nom de Refinitiv

Voici les chiffres clés :Le chiffre d'affaires a bondi de 25 % au cours du trimestre par rapport aux 32,2 milliards de dollars enregistrés un an plus tôt, ce qui représente le taux de croissance le plus élevé pour une période donnée depuis la mi-2021, le marché de la publicité en ligne ayant continué à se redresser. Parallèlement, les dépenses de l'entreprise ont diminué de 8 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 23,73 milliards de dollars, et sa marge d'exploitation a plus que doublé pour atteindre 41 %, ce qui montre clairement que les mesures de réduction des coûts renforcent la rentabilité.Le bénéfice net a plus que triplé pour atteindre 14 milliards de dollars, soit 5,33 dollars par action, contre 4,65 milliards de dollars, soit 1,76 dollar par action, un an plus tôt.Meta a déclaré qu'elle verserait aux investisseurs un dividende de 50 cents par action le 26 mars. Cela fait suite à l'augmentation des liquidités et des équivalents, qui atteindront 65,4 milliards de dollars à la fin de l'année 2023, contre 40,7 milliards de dollars un an plus tôt. La société a également annoncé un rachat d'actions de 50 milliards de dollars.Le bond du marché après les heures de bourse s'inscrit dans le prolongement d'un rallye amorcé en 2023, lorsque l'action a presque triplé. Elle a atteint un record en janvier et était en hausse de 12 % cette année avant la publication des résultats. Sur la base de son cours en fin de séance, la capitalisation boursière de Meta est passée à près de 1 200 milliards de dollars.Le chiffre d'affaires de l'unité Reality Labs de Meta a dépassé le milliard de dollars au cours du trimestre, bien que l'unité de réalité virtuelle ait enregistré des pertes de 4,65 milliards de dollars.", a déclaré Mark Zuckerberg, PDG de Meta, dans un communiqué. "Meta a déclaré s'attendre à ce que le chiffre d'affaires du premier trimestre soit compris entre 34,5 et 37 milliards de dollars. Les analystes s'attendaient à un chiffre d'affaires de 33,8 milliards de dollars. Les dépenses en 2024 seront comprises entre 94 et 99 milliards de dollars.Meta a déclaré que ses effectifs s'élevaient à 67 317 personnes au 31 décembre, ce qui représente une baisse de 22 % en glissement annuel à la suite de licenciements.Quel est votre avis sur le sujet ?Selon vous, ces résultats seront-ils maintenus, voire améliorés, au cours des prochains trimestres ?