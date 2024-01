Envoyé par Appen Envoyé par



Cette nouvelle est inattendue et décevante, en particulier si l'on considère les progrès réalisés dans la transformation et la performance d'Appen en novembre et décembre 2023. Appen a connu une croissance au 4ème trimestre par rapport au 3ème trimestre à la fois dans les services globaux et les nouveaux marchés (y compris la Chine). En glissement annuel, le chiffre d'affaires du T4 2023 de la division Global Services a baissé, tandis que celui de la division New Markets (y compris la Chine) a augmenté. Au sein de la division Nouveaux marchés, la Chine a atteint un record de chiffre d'affaires trimestriel au T4 2023 de 11,1 millions de dollars.



Au niveau du groupe, sur la base des comptes de gestion non audités, Appen a enregistré un chiffre d'affaires de 24,1 millions de dollars et 25,9 millions de dollars en novembre et décembre 2023 respectivement, ainsi que l'exécution d'initiatives de gestion des coûts, ce qui a permis d'atteindre les objectifs d'équilibre de l'EBITDA en espèces. Sur la base des comptes de gestion non audités, Appen a également enregistré :



Un EBITD Asous-jacent (hors change) de 3,2 millions de dollars et un EBITDA cash sous-jacent (hors change)4 de 2,3 millions de dollars en décembre 2023 ;

Un chiffre d'affaires de 273,0 millions de dollars et une perte d'EBITDA sous-jacent (hors change) de 20,4 millions de dollars pour l'ensemble de l'année ;

32,1 millions de dollars de liquidités au 31 décembre 2023.

Ces résultats sont préliminaires et susceptibles d'être modifiés au fur et à mesure de la finalisation du processus d'audit. Les résultats d'Appen pour l'ensemble de l'année FY23 restent non audités et sont soumis à l'examen et à l'approbation du conseil d'administration ainsi qu'à l'achèvement de l'audit externe. Appen continue de se concentrer sur la gestion des coûts, le redressement de l'entreprise et la fourniture de données d'IA de haute qualité pour ses clients. Appen ajustera immédiatement ses priorités stratégiques suite à la notification de la résiliation du contrat avec Google et fournira plus de détails dans ses résultats annuels FY23 le 27 février 2024. Appen a reçu le samedi 20 janvier 2024 AEDT une notification d'un client important, Google LLC, qui, dans le cadre d'un processus d'examen stratégique, mettra fin à son contrat mondial de services entrants avec Appen, ce qui entraînera la cessation de tous les projets avec Appen d'ici le 19 mars 2024. Appen n'avait pas connaissance de la décision de Google de mettre fin au contrat. Au cours de l'exercice 23, les revenus d'Appen provenant de Google se sont élevés à 82,8 millions de dollars1, avec une marge brute2 de 26 %.Cette nouvelle est inattendue et décevante, en particulier si l'on considère les progrès réalisés dans la transformation et la performance d'Appen en novembre et décembre 2023. Appen a connu une croissance au 4ème trimestre par rapport au 3ème trimestre à la fois dans les services globaux et les nouveaux marchés (y compris la Chine). En glissement annuel, le chiffre d'affaires du T4 2023 de la division Global Services a baissé, tandis que celui de la division New Markets (y compris la Chine) a augmenté. Au sein de la division Nouveaux marchés, la Chine a atteint un record de chiffre d'affaires trimestriel au T4 2023 de 11,1 millions de dollars.Au niveau du groupe, sur la base des comptes de gestion non audités, Appen a enregistré un chiffre d'affaires de 24,1 millions de dollars et 25,9 millions de dollars en novembre et décembre 2023 respectivement, ainsi que l'exécution d'initiatives de gestion des coûts, ce qui a permis d'atteindre les objectifs d'équilibre de l'EBITDA en espèces. Sur la base des comptes de gestion non audités, Appen a également enregistré :Ces résultats sont préliminaires et susceptibles d'être modifiés au fur et à mesure de la finalisation du processus d'audit. Les résultats d'Appen pour l'ensemble de l'année FY23 restent non audités et sont soumis à l'examen et à l'approbation du conseil d'administration ainsi qu'à l'achèvement de l'audit externe. Appen continue de se concentrer sur la gestion des coûts, le redressement de l'entreprise et la fourniture de données d'IA de haute qualité pour ses clients. Appen ajustera immédiatement ses priorités stratégiques suite à la notification de la résiliation du contrat avec Google et fournira plus de détails dans ses résultats annuels FY23 le 27 février 2024.

L'approche rigoureuse de Google pour une recherche de haute qualité

Un classement automatisé de haute qualité : les systèmes de classement automatisé sont développés pour identifier les informations susceptibles d'être jugées utiles et fiables par les utilisateurs ; Des fonctions de recherche utiles : Google a créé diverses fonctionnalités de recherche qui aident les utilisateurs à naviguer parmi les nombreuses informations en ligne. Ces fonctionnalités permettent également d'accéder directement à des informations provenant de sources faisant autorité, telles que des organisations intergouvernementales ou des entités gouvernementales ; Politiques en matière de contenu : Google a mis en place des politiques visant à réguler le contenu qui peut apparaître dans les résultats de recherche, garantissant ainsi la visibilité de contenus utiles et de haute qualité.

La cruauté de Google : licenciements massifs d'évaluateurs sans avertissement préalable

Appen se positionne en tant que leader mondial dans le domaine des données pour le développement de l'intelligence artificielle, bénéficiant de plus de 25 ans d'expérience dans le sourçage de données, l'annotation de données et l'évaluation de modèles par des êtres humains. Appen compte sur une vaste communauté mondiale de plus d'un million d'entrepreneurs qualifiés, couvrant plus de 235 langues, répartis dans plus de 70 000 lieux et 170 pays.Leurs produits et services offrent aux leaders technologiques, de l'automobile, des services financiers, du commerce de détail, de la santé et des gouvernements la confiance nécessaire pour lancer des produits d'intelligence artificielle de classe mondiale. Fondée en 1996, Appen étend son rayonnement avec des clients et des bureaux présents à l'échelle mondiale.En début d'année dernière, les évaluateurs de la qualité du moteur de recherche de Google ont exprimé leur mécontentement en remettant une pétition au siège d'Alphabet, à Mountain View. Cette pétition visait à obtenir des avantages sociaux et un salaire minimum équivalents à ceux des autres contractants de Google. Les évaluateurs, considérés comme la « main-d'œuvre fantôme » de Google, protestent contre des conditions de travail jugées médiocres malgré leur rôle crucial dans l'évaluation des résultats de recherche. Leur salaire inférieur à 15 dollars par heure et l'absence d'avantages sociaux suscitent des préoccupations, tandis que la possibilité de les remplacer par l'intelligence artificielle est également évoquée. La pétition, comprenant près de 1 000 signatures, met en lumière la nécessité d'un traitement plus équitable pour cette catégorie de travailleurs.Le sigle EBITDA signifie en anglais Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization. Il s'agit d'un indicateur financier américain qui vient mesurer la rentabilité financière du cycle d'exploitation d'une entreprise, autrement dit de son processus de production.Bien que Google ait assuré que la fin du contrat n'aura pas d'impact sur ses produits ou services, l'avenir de l'évaluation de la qualité des recherches reste incertain. Un porte-parole de Google a déclaré que le travail confié à Appen serait désormais confié à d'autres fournisseurs, faisant partie d'une initiative plus large de restructuration des partenariats au sein d'Alphabet pour améliorer l'efficacité opérationnelle.Google utilise les recommandations des évaluateurs de la qualité des recherches pour évaluer les performances de divers systèmes de classement des recherches. Selon Google, ces évaluations n'ont pas d'influence directe sur le classement des résultats de recherche. Les règles établies par les évaluateurs englobent des considérations cruciales concernant le contenu utile pour les utilisateurs de Google Search. La société précise que sur leur page dédiée à la création de contenu utile et axé sur l'utilisateur, ces concepts sont résumés à l'intention des créateurs. Cela vise à les guider dans l'auto-évaluation de leur contenu, favorisant ainsi sa visibilité dans les résultats de recherche de Google.Les moteurs de recherche sont conçus pour aider les utilisateurs à trouver des informations utiles, pertinentes et fiables. Afin d'offrir un ensemble varié de résultats de recherche de haute qualité, présentés de manière optimale, Google soumet toutes les suggestions d'amélioration de son produit de recherche à un processus d'évaluation rigoureux. Ce processus implique la collecte des avis des « évaluateurs de la qualité de la recherche », qui contribuent à mesurer la manière dont les utilisateurs sont susceptibles de percevoir les résultats de recherche.Pour de nombreux utilisateurs, Google Search est l'outil privilégié pour obtenir des informations sur divers sujets, que ce soit pour approfondir une question ou vérifier des faits. Les internautes effectuent des milliards de requêtes chaque jour, et la confiance qu'ils accordent à Google provient de la certitude qu'ils y trouveront souvent des informations pertinentes et fiables. Pour garantir cela, Google s'appuie sur trois éléments clés dans son approche de la qualité de l'information :La décision de Google de mettre fin à son contrat avec Appen soulève des préoccupations quant à l'impact sur les évaluateurs de qualité et sur la qualité globale des résultats de recherche. La résiliation abrupte, sans préavis, soulève des questions sur la communication et la planification de cette transition.Les évaluateurs de Google, chargés d'améliorer la qualité des résultats de recherche, se mobilisent pour des conditions de travail équitables . Certains évaluateurs, travaillant pour Appen, ne perçoivent pas le salaire minimum promis par Google, malgré des augmentations récentes.Leur rôle crucial dans l'évaluation des résultats de recherche est mis en avant, tandis que l'introduction de résultats générés par l'IA suscite des inquiétudes. Le recours potentiel à l'intelligence artificielle pour remplacer les évaluateurs humains ajoute une dimension à cette mobilisation. L'Alphabet Workers Union demande un traitement équitable et dénonce des salaires de misère et l'absence d'avantages sociaux pour ces travailleurs.La perte de 82,8 millions de dollars de revenus pour Appen met en lumière les conséquences financières importantes de cette décision pour l'entreprise. Cela souligne aussi l'importance des partenariats entre les grandes entreprises technologiques et les fournisseurs tiers dans l'écosystème numérique. Le possible remplacement des évaluateurs humains par de l'intelligence artificielle suscite des interrogations sur l'avenir de l'évaluation de la qualité des recherches. Si cette transition s'avère être une tendance plus générale chez Google, elle pourrait avoir des répercussions sur l'emploi dans ce domaine spécifique.D'autre part, le recours à l'intelligence artificielle pose des questions éthiques en matière de transparence et de compréhension des critères d'évaluation. Les évaluateurs humains apportent une dimension de compréhension contextuelle et de sensibilité qui pourrait être difficile à reproduire entièrement par des algorithmes.En fin de compte, cette évolution souligne les défis et les transformations constantes dans le domaine de la recherche en ligne, tout en suscitant des interrogations sur la manière dont ces changements pourraient influencer la qualité de l'expérience de recherche des utilisateurs. La communication de Google sur les raisons derrière cette décision et sur ses plans futurs serait essentielle pour apaiser les préoccupations et assurer une transition aussi fluide que possible.Source : Appen Quel est votre avis sur le sujet ?Dans quelle mesure le remplacement éventuel des évaluateurs humains par de l'intelligence artificielle peut-il affecter la qualité de l'évaluation des résultats de recherche ? Quels avantages ou inconvénients cela pourrait-il engendrer ?Quel impact cette résiliation aura-t-elle sur les évaluateurs de qualité qui étaient précédemment employés par Appen ?