Meta est aux abois et tente par tous les moyens de renforcer les capacités de sa machine de collecte de données qu'est Facebook. Ces dernières années, l'entreprise a essuyé de nombreux scandales en matière de violation de la vie privée et a vu les régulateurs de nombreux pays fourrer leurs nez dans ses activités obscures de suivi des utilisateurs en ligne et de collecte de données. Meta a réglé à coût de plusieurs milliards de dollars un certain nombre de procès pour violation de la vie privée des utilisateurs et doit faire face à de nouvelles réglementations strictes en matière de collecte et de traitement des données personnelles, notamment dans l'UE.Cela dit, une grande partie du chiffre d'affaires de Meta repose sur la publicité ciblée et l'entreprise n'entend pas arrêter la collecte massive de données personnelles. La dernière trouvaille de la société pour rester dans la course est une option appelée "Historique des liens" ajoutée à l'application mobile Facebook. Meta présente l'option comme "un outil utile vous permettant d'avoir votre activité de navigation sauvegardée en un seul endroit". Mais en réalité, il s'agit tout simplement d'un autre moyen pour Meta de garder un œil sur votre comportement. « Avec ce nouveau paramètre, vous ne perdrez plus jamais un lien », explique Facebook à propos de l'outil.L'entreprise a ajouté que lorsque vous autorisez l'historique des liens, elle peut utiliser vos informations pour améliorer vos publicités sur les technologies Meta. « Vous pouvez choisir d'activer l'historique des liens à tout moment. Lorsque l'historique des liens est activé, tous les liens sur lesquels vous avez cliqué dans Facebook et que vous avez visités dans le navigateur mobile de Facebook sont enregistrés pendant 30 jours », explique Facebook. L'historique des liens sera activé par défaut pour tous les utilisateurs de toutes les régions, mais vous pouvez la désactiver. Meta compte sur les utilisateurs non avertis pour ne pas désactiver l'historique des liens.Facebook promet de supprimer l'historique des liens qu'il a créé pour vous dans les 90 jours si vous désactivez l'option. Selon une page d'aide de Facebook, l'historique des liens n'est pas encore disponible partout. La société indique qu'il sera déployé à l'échelle mondiale au fil du temps. Facebook précise que les liens que vous avez consultés lors de conversations privées sur Messenger ne sont pas enregistrés dans l'historique des liens, et que vous pouvez également supprimer des liens de votre historique à tout moment. Les réactions face à cette option sont mitigées, certains utilisateurs la trouvant pratique et d'autres la qualifiant d'outil de traçage sur le Web.Selon des critiques, il s'agit d'une amélioration de la confidentialité à certains égards. Cela pourrait être une option pratique pour retrouver cette chose que vous avez vue sur Facebook une fois, mais dont vous ne vous souvenez pas vraiment des détails, bien que vous ayez également "Activité publicitaire récente" dans l'application, qui suit les publicités avec lesquelles vous vous êtes engagé. Cela ne change donc pas la donne, mais c'est un autre moyen de suivre votre activité sur Facebook. Mais l'option soulève plus de questions qu'elle n'apporte de réponses, car pour Facebook, c'est également un moyen supplémentaire de suivre vos centres d'intérêt.Meta a toujours gardé une trace des liens sur lesquels les utilisateurs cliquent, et c'est la première fois que ces derniers ont une visibilité ou un semblant de contrôle sur cette partie de l'appareil d'espionnage d'Internet de l'entreprise. En d'autres termes, Meta demande simplement aux utilisateurs la permission d'utiliser une catégorie de suivi qu'elle utilise depuis plus d'une décennie. En outre, ce paramètre peut donner aux utilisateurs une illusion de confidentialité que Meta n'offre pas. Par le passé, il a été prouvé que Facebook et Instagram utilisaient des méthodes sources pour suivre les utilisateurs malgré leurs promesses en matière de confidentialité.Par exemple, lorsque vous cliquez sur un lien dans les applications mobiles Facebook ou Instagram, le lien se charge dans un navigateur spécial intégré à l'application, plutôt que dans le navigateur par défaut de votre téléphone. En 2022, Felix Krause, chercheur en sécurités et militant pour la protection de la vie privée, a découvert que Meta injecte un JavaScript spécial de "keylogging" sur le site Web que vous visitez, ce qui permet à l'entreprise de surveiller tout ce que vous tapez et appuyez, y compris vos mots de passe. D'autres applications, dont TikTok, font de même. Cela a suscité un véritable tollé et Meta a été visé par de nombreuses plaintes.L'historique des liens ne mentionne pas les méthodes invasives utilisées par Facebook pour surveiller ce que vous faites avoir cliqué sur un lien pour visiter une page Web. Il semble que ce paramètre n'affecte que l'enregistrement par Meta du fait que vous avez cliqué sur un lien. Par ailleurs, Meta relie tout ce que vous faites sur Facebook, Instagram, WhatsApp et ses autres plateformes sociales. Contrairement à plusieurs autres paramètres de confidentialité de Facebook, l'historique des liens n'indique pas qu'il affecte les autres applications de Meta, vous laissant avec le statu quo de collecte de données sur d'autres parties de l'empire de Mark Zuckerberg.L'historique des liens crée également un nouveau régime déroutant qui établit des paramètres de confidentialité qui ne s'appliquent pas si vous accédez à Facebook en dehors de l'application Facebook. Si vous vous connectez à Facebook sur un ordinateur ou un navigateur mobile, l'historique des liens ne vous protège pas. En fait, vous ne pouvez pas voir la page "Historique des liens" si vous consultez Facebook sur votre ordinateur portable. L'on ignore jusqu'où vont les protections de l'historique des liens. Certains critiques craignent que Facebook collecte vos centres d'intérêt même si vous désactivez l'option ou si vous supprimez votre historique des liens.Pour ajouter à la confusion, le géant des médias sociaux suit ce que vous faites sur d'autres parties du Web d'une manière similaire, mais sans rapport. Pour participer aux réseaux publicitaires de Meta, des millions d'entreprises ajoutent à leurs sites Web un outil de suivi appelé "pixel Meta". Cet outil envoie à Meta des informations sur votre activité lorsque vous n'utilisez pas les produits de Meta, même si vous n'avez pas de compte sur Facebook ou Instagram. Une enquête menée en 2022 par Markup a révélé qu'au moins 30 % des sites Web populaires utilisent le pixel Meta. Il s'agit d'une source impressionnante de données personnelles pour Meta.Les utilisateurs de Facebook et d'Instagram ont un petit contrôle sur l'utilisation de ces données grâce à un paramètre appelé "Activité hors Facebook", ainsi qu'à un outil nommé "Effacer l'historique" qui ne permet pas vraiment d'effacer quoi que ce soit. Cela signifie que Facebook dispose désormais de deux endroits distincts où il stocke des informations sur les sites Web que vous visitez, ainsi que des paramètres de contrôle de ces données qui sont difficiles à trouver et faciles à interpréter de manière erronée. Les régulateurs européens ont rappelé Meta à l'ordre au cours des derniers mois, mais l'entreprise est hautement dépendante des données.Le nouvel outil "Historique des liens" intervient alors que d'autres entreprises vont dans la direction opposée. En 2020, Apple a introduit un contrôle de confidentialité puissant (mais parfois inefficace) pour les iPhone, appelé App Tracking Transparency (transparence du suivi des applications), qui a porté un coup sérieux à l'activité de Meta en matière de données. Google est en train de supprimer les cookies dans le navigateur Chrome, avec une première phase de test dans les prochains jours qui désactivera les cookies pour environ 30 millions d'utilisateurs de Chrome. L'alternative proposée par Google aux cookies fait toutefois l'objet de controverses.Dans le même temps, les législateurs interviennent enfin pour mettre en place des mesures strictes de protection de la vie privée sur l'ensemble de l'Internet. Dans l'Union européenne, les régulateurs ont introduit de nouvelles règles qui devraient empêcher Meta de forcer les utilisateurs à consentir à la collecte de données. L'année dernière, la Commission irlandaise de protection des données (DPC) a infligé une amende de 390 millions d'euros (414 millions de dollars) pour violation du règlement général de l'UE sur la protection des données (RGPD). Meta a également été sommé de modifier ses pratiques en matière de suivi des utilisateurs en ligne.Source : Facebook Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous de l'option "Historique des liens" de Facebook ?Selon vous, la fonction comporte-t-il des avantages pour les utilisateurs ?Cette fonctionnalité est-elle conforme aux lois en vigueur dans l'Union européenne ?