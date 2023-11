Introduction du domaine de premier niveau .ing



Google Registry lance le domaine de premier niveau .ing. Voici comment les marques et les entreprises utilisent déjà ces domaines.



Un nouveau domaine est lancé aujourd'hui [31 octobre 2023], qui vous permet de créer votre site web en un seul mot :



Canva est une plateforme en ligne de premier plan pour la conception et le dessin. Concevez n'importe quoi avec design.ing et esquissez des idées avec draw.ing.

Adobe Acrobat propose des outils en ligne gratuits qui vous permettent de modifier, d'ajouter des commentaires, de remplir et de signer des PDF directement à partir de votre navigateur. Essayez-les sur edit.ing et signing.

Going vous fait découvrir de nouvelles destinations de voyage et vous signale les vols bon marché pour vous y rendre. Essayez leur outil d'inspiration de voyage sur go.ing.

Giving Tuesday encourage les gens à faire des dons à des œuvres caritatives pendant les fêtes, mais aussi toute l'année. Visitez giv.ing pour trouver des idées sur les actes quotidiens qui peuvent rendre le monde meilleur.

Les Mavericks Surf Awards utilisent le site surf.ing pour célébrer l'histoire, la communauté et la science de Mavericks, l'un des spots de surf à grosses vagues les plus grands et les plus populaires au monde.

Adapt est une marque de vêtements basée dans la baie de San Francisco. Adapt.ing sert de plaque tournante aux projets créatifs de son fondateur, notamment le livre Gold Blooded, des conférences et un futur podcast.

Mmm.page permet de créer (mak.ing) des sites web comme des toiles Internet à l'aide de modèles simples à glisser-déposer. Créez un portfolio, un lien dans la biographie, une invitation, un tableau d'humeur et bien plus encore.

The Inkbunny Studios est une petite entreprise appartenant à une minorité et à une femme, qui propose une expérience de style boutique pour un art corporel de qualité. Visitez-les à l'adresse ink.ing.

Nom Bot Dumplings associe une vision nouvelle de l'humble boulette à la précision de l'automatisation robotique. Visitez le site dumpl.ing pour des mises à jour.

L'Association suisse des bureaux d'ingénieurs-conseils s'efforce d'améliorer les conditions de l'industrie suisse de l'ingénierie et de la planification. Pour en savoir plus, consultez suisse.ing.

À partir d'aujourd'hui, vous pouvez enregistrer des domaines .ing dans le cadre de notre période d'accès anticipé (EAP) moyennant une redevance supplémentaire unique. Ces frais diminuent quotidiennement jusqu'au 5 décembre. Le 5 décembre à 16h00 UTC, les domaines .ing seront accessibles au public à un prix annuel de base par l'intermédiaire du bureau d'enregistrement de votre choix.



À partir d'aujourd'hui, vous pouvez enregistrer des domaines .ing dans le cadre de notre période d'accès anticipé (EAP) moyennant une redevance supplémentaire unique. Ces frais diminuent quotidiennement jusqu'au 5 décembre. Le 5 décembre à 16h00 UTC, les domaines .ing seront accessibles au public à un prix annuel de base par l'intermédiaire du bureau d'enregistrement de votre choix.

Pour savoir où vous pouvez enregistrer un domaine .ing pendant l'EAP, visitez le site get.ing . Nous sommes impatients de découvrir ce qui motive les gens à s'inscrire, de voir qui sera le roi de l'internet et d'apprendre ce que ce nouveau lancement apportera.

Un domaine intéressant offre aux utilisateurs de grandes possibilités. Mais il n'est pas bon marché. Par exemple, l'enregistrement de think.ing par GoDaddy coûtera 38 999,99 dollars par an. Et pour buy.ing, vous devrez payer 129 999,99 $ par an. Bien entendu, il s'agit d'options exceptionnelles, c'est pourquoi leur coût s'est avéré très élevé.Il existe également des offres plus abordables, comme par exemple, masturbat.ing si vous enregistrez le domaine le 5 décembre. Pour un enregistrement antérieur, les prix sont plus élevés.Google Registry travaille également sur le domaine de premier niveau ".meme". Il est prévu d'ouvrir l'accès anticipé à ce domaine le 28 novembre, et le 5 décembre, le domaine devrait être accessible au public.GooglePensez-vous que cette annonce est une énorme opportunité de nouveau business, ou alors plutôt un nouveau gadget inutile voir un jeu de mots hors sujet en langue française ?