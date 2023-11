Maintenir un écosystème publicitaire durable

Mais alors, pourquoi les internautes se servent de bloqueurs de publicité ?

Pour éviter les publicités intrusives, interrompantes ou répétitives qui nuisent à leur expérience de navigation. C’est la principale motivation des utilisateurs de bloqueurs de publicités, selon une enquête menée par GlobalWebIndex.

Pour se protéger contre les logiciels malveillants et les attaques de phishing qui peuvent infecter leur appareil ou compromettre leurs données personnelles. Les publicités peuvent être contrôlées par des cybercriminels et ressembler à des publicités légitimes, mais déclencher des activités malveillantes dès qu’elles sont chargées ou que l'utilisateur clique dessus.

Pour surfer sur le web plus rapidement et économiser la batterie de leur appareil. Les publicités lourdes, comme les images et les vidéos, ralentissent la vitesse du trafic, augmentent la consommation de données et réduisent l’autonomie de la batterie.

Pour préserver leur vie privée et empêcher le suivi de leurs activités en ligne. Les annonceurs collectent des informations sur les utilisateurs à partir des cookies, des publicités et des outils de suivi pour leur envoyer des publicités personnalisées et mesurer l’efficacité de leurs campagnes. Ces informations peuvent être vendues à des tiers ou utilisées à des fins malveillantes.

Pour profiter de pages web propres et ordonnées, sans espaces vides, résidus de publicités ou dysfonctionnements. Les bloqueurs de publicités sont capables de supprimer les publicités tout en préservant le design et la fonctionnalité des sites web.

Envoyé par Ryu2000 Envoyé par Si vous n'aimez vraiment pas les pubs il y a moyen de payer un abonnement.



Maintenant que moins de pubs sont bloquées ce serait chouette que moins de pubs soient diffusées.

Il y a des groupes de 2 pubs un peu trop souvent.

Envoyé par balhrog Envoyé par Youtube a bien commencé sans pub pour avoir la plus grosse part de marché. Maintenant, ils ont dépassé les 6% de temps de pub que l'on retrouve à télé sauf qu'en plus ils récupèrent nos données pour les utiliser (et ils sont même pas foutu de te mettre des pubs en français...) et les revendre. Est-ce qu'il y a des conditions d'utilisation pour la télé? Si je ne veux pas regarder les pubs, je peux zapper ou changer de chaines sans que TF1 ou autres me fasse un coup de pression.

La réaction des internautes face au combat de YouTube

Google gagne beaucoup d'argent, ils ne peuvent donc pas prétendre (avec un visage impassible) que le blocage des publicités leur nuit financièrement. Ceci est juste un autre cas d'une entreprise qui fait des conneries stupides à ses utilisateurs simplement parce qu'ils pensent que cela POURRAIT leur rapporter quelques centimes de plus.



Et c'est de cela dont nous parlons ici*: le montant d'argent supplémentaire (le cas échéant) que Google gagnerait en interdisant les bloqueurs de publicité, par rapport à ses revenus globaux, s'élève littéralement à quelques centimes. Google gagne beaucoup d'argent, ils ne peuvent donc pas prétendre (avec un visage impassible) que le blocage des publicités leur nuit financièrement. Ceci est juste un autre cas d'une entreprise qui fait des conneries stupides à ses utilisateurs simplement parce qu'ils pensent que cela POURRAIT leur rapporter quelques centimes de plus.Et c'est de cela dont nous parlons ici*: le montant d'argent supplémentaire (le cas échéant) que Google gagnerait en interdisant les bloqueurs de publicité, par rapport à ses revenus globaux, s'élève littéralement à quelques centimes.

J'envisagerai de ne pas bloquer les annonces lorsque vous cesserez de les diffuser pour*:

Des astuces bidons pour devenir riche rapidement,

des escroqueries MLM,

de faux avis médicaux,

des produits avec des allégations ridiculement fausses,

des enfoirés d'avocats qui « poursuivent les ambulances »,

des escroqueries de crypto/commerce,

des jeux d'argent,

ce putain de jeu d'Evony.

Il y a une raison pour laquelle nous ne supportons pas que cette merde soit à la télévision, je ne vois pas pourquoi vous devriez être différent.



Je pourrais même envisager de payer pour un accès sans publicité si vous proposiez un forfait moins cher sans votre service de musique. Peut-être que certaines personnes aiment ça, mais cela ne m'intéresse pas et, pour être franc, je pensais que nous avions dépassé ces conneries sur le câble.



Salutations. J'envisagerai de ne pas bloquer les annonces lorsque vous cesserez de les diffuser pour*:Il y a une raison pour laquelle nous ne supportons pas que cette merde soit à la télévision, je ne vois pas pourquoi vous devriez être différent.Je pourrais même envisager de payer pour un accès sans publicité si vous proposiez un forfait moins cher sans votre service de musique. Peut-être que certaines personnes aiment ça, mais cela ne m'intéresse pas et, pour être franc, je pensais que nous avions dépassé ces conneries sur le câble.Salutations.

Google a annoncé en novembre 2022 que le nombre d'abonnés à YouTube Premium a franchi la barre des 80 millions . L'entreprise a ajouté qu'elle investirait désormais davantage dans ses offres d'abonnement, mais ce que nous n'avions pas réalisé à l'époque, c'est que cela pouvait signifier handicaper ses offres gratuites pour inciter davantage de personnes à payer pour regarder des vidéos sur la plateforme. En effet, il y a quelques mois, certains utilisateurs ont remarqué que YouTube a commencé par afficher une fenêtre contextuelle avertissant que « les bloqueurs de publicité ne sont pas autorisés sur la plateforme de partage de vidéo ».La fenêtre contextuelle comporte le message suivant : « désactivez votre bloqueur de publicités ou abonnez-vous à YouTube Premium ». Les utilisateurs de bloqueurs de publicités qui n'optent pas pour l'une ou l'autre de ces options ne pourront plus du tout regarder de vidéos sur YouTube. Il propose un bouton pour "Autoriser les publicités YouTube" dans le logiciel de blocage des publicités de la personne et continuait en expliquant que les publicités rendent le service gratuit pour des milliards d'utilisateurs et que YouTube Premium offre une expérience sans publicité. Il propose même un bouton permettant de s'abonner facilement à YouTube Premium.Si certains utilisateurs peuvent encore regarder des vidéos malgré les messages sur la position de YouTube vis-à-vis des bloqueurs de publicités, d’autres ont signalé que YouTube les bloque désormais presque systématiquement. Ce durcissement à l’égard des bloqueurs de publicités fait suite à la désactivation des vidéos pour les utilisateurs avec des bloqueurs de publicités en juin. À l’époque, Lawton a confirmé cette expérience et a déclaré que l'entreprise encourage vivement les utilisateurs à essayer YouTube Premium ou à autoriser les publicités sur la plateforme. « Nous menons une petite expérience à l'échelle mondiale pour inciter les spectateurs dont les bloqueurs de publicité sont activés à autoriser les publicités sur YouTube ou à essayer YouTube Premium. La détection des bloqueurs de publicité n'est pas nouvelle, et d'autres éditeurs demandent régulièrement aux spectateurs de désactiver les bloqueurs de publicité », a-t-il déclaré.Cependant, YouTube a depuis étendu cet effort, entraînant une augmentation des signalements d’utilisateurs qui ont des bloqueurs de publicités installés et qui ne peuvent pas regarder les vidéos de YouTube. La presse spécialisée a également souligné cette tendance croissante.Lawton justifie les actions de YouTube en affirmant que l’utilisation des bloqueurs de publicités viole les conditions d’utilisation de la plateforme. Il souligne que les annonces sont essentielles pour soutenir un écosystème diversifié de créateurs dans le monde entier et permettre à des milliards d’utilisateurs d’accéder à leur contenu préféré sur YouTube.Le mouvement de YouTube pour lutter contre les bloqueurs de publicités reflète l’engagement de la plateforme à maintenir un écosystème publicitaire durable. Sur une page de support, la filiale d'Alphabet affirme qu'en décourageant l’utilisation des bloqueurs de publicités, YouTube vise à garantir que les créateurs de contenu reçoivent une rémunération équitable pour leur travail et que les utilisateurs puissent continuer à profiter d’un large éventail de vidéos sans interruption.Un message renforcé par Lawton qui soutient que « l’utilisation de bloqueurs de publicités » viole les conditions de service de la plateforme, ajoutant que « les publicités soutiennent un écosystème diversifié de créateurs dans le monde et permettent à des milliards d’accéder à leur contenu préféré sur YouTube ».La montée en puissance des bloqueurs de publicités pose un défi important aux plateformes numériques qui dépendent des revenus publicitaires. Les bloqueurs de publicités empêchent l’affichage des annonces, ce qui a un impact sur les flux de revenus des créateurs de contenu et des plateformes. Par conséquent, les efforts de YouTube pour résoudre ce problème visent à protéger la viabilité de son modèle économique tout en offrant une expérience équitable et agréable pour les créateurs et les utilisateurs.Une alternative que YouTube propose est YouTube Premium, un service par abonnement qui offre une expérience de visionnage sans publicité. En incitant les utilisateurs à essayer YouTube Premium, la plateforme propose une solution aux préoccupations liées aux bloqueurs de publicités tout en offrant des avantages supplémentaires comme le visionnage hors ligne, la lecture en arrière-plan et l’accès à du contenu exclusif. Cette approche s’aligne sur l’objectif de YouTube de diversifier ses sources de revenus et de réduire sa dépendance uniquement aux revenus publicitaires.Ces dernières années, YouTube a fait l’objet de critiques de la part des créateurs de contenu qui se sentent injustement rémunérés pour le contenu qu’ils produisent. Ce durcissement à l’égard des bloqueurs de publicités peut être perçu comme une réponse à ces préoccupations. En décourageant l’utilisation des bloqueurs de publicités, YouTube peut augmenter ses revenus publicitaires, ce qui permet en retour une distribution plus importante aux créateurs.Les internautes utilisent des bloqueurs de publicités pour différentes raisons, mais voici quelques-unes des plus courantes :Dans le cas de YouTube, les internautes sont confrontés au premier cas. Certains ne manquent d'ailleurs pas de rappeler au sein de la communauté de developpez.com.Ryu2000 par exemple, estime qu'il y a désormais trop de pub sur YouTube balhrog, pour sa part, estime que YouTube a dépassé le pourcentage de pub que l'on retrouve à la télé Un internaute s'est rendu compte qu'en installant une extension qui permet de changer l’identifiant de son navigateur (user-agent) et en le réglant sur Windows Phone, on peut faire croire à YouTube qu’on utilise un smartphone sous cet ancien système d’exploitation. Ainsi, le message pop-up disparaît et on peut continuer à regarder des vidéos sans publicités. Un agent utilisateur est un en-tête HTTP destiné à identifier l'agent utilisateur chargé d'effectuer une requête HTTP donnée. Fondamentalement, il identifie le type d'appareil, la version du navigateur et le système d'exploitation que vous utilisez.Cette astuce est d’autant plus savoureuse qu’elle fait appel à Windows Phone, l’un des principaux responsables de l’échec de la plateforme mobile de Microsoft. Google, le propriétaire de YouTube, était en effet connu pour son refus obstiné de soutenir Windows Phone de quelque manière que ce soit. Non seulement Google ne proposait pas d’applications officielles pour ses services sur Windows Phone, mais il empêchait aussi les applications tierces d’y accéder. Microsoft avait même développé une excellente application YouTube pour Windows Phone, mais Google l’avait bloquée arbitrairement.Certains internautes estiment que Google est juste trop gourmand :D'autres se plaignent du type de publicité diffusées sur la plateforme :Sources : communiqué Christopher Lawton, support YouTube Que pensez-vous de la position de YouTube vis-à-vis des bloqueurs de publicités ? Est-elle justifiée ou abusive ?Utilisez-vous un bloqueur de publicités lorsque vous regardez des vidéos sur YouTube ? Si oui, pourquoi ? Si non, pourquoi pas ?Quels sont les avantages et les inconvénients des publicités sur YouTube pour les créateurs, les utilisateurs et la plateforme ?Seriez-vous prêt à essayer YouTube Premium pour bénéficier d’une expérience sans publicité ? Quels sont les facteurs qui influencent votre décision ?Comment YouTube pourrait-il améliorer son écosystème publicitaire pour le rendre plus équitable, agréable et durable ? Quelles sont vos suggestions ou vos idées ?