Selon Meta, l'UE compte actuellement 258 millions d'utilisateurs mensuels de Facebook et 257 millions d'utilisateurs mensuels d'Instagram. Selon ce plan, Meta facturera environ 10 € par mois sur un ordinateur de bureau pour un compte Facebook ou Instagram, a déclaré le rapport, citant des personnes familières avec la proposition. Il y aura un supplément de 6 € pour chaque compte supplémentaire lié.En revanche, sur les appareils mobiles, le prix pour un seul compte passe à environ 13 euros. Cela s'explique par le fait que Meta devra prendre en compte les commissions facturées par les boutiques d'applications d'Apple et de Google, selon le WSJ.Cette nouvelle intervient alors que le géant des médias sociaux a été condamné à une amende de 390 millions d'euros (338 millions de livres sterling) en début d'année par le commissaire irlandais à la protection de la vie privée. L'entreprise a été informée qu'elle ne pouvait pas utiliser la base juridique dite « contractuelle » pour envoyer aux utilisateurs des publicités basées sur leur activité en ligne.Meta a ensuite déclaré qu'elle avait l'intention de demander aux utilisateurs de l'UE leur consentement avant de permettre aux entreprises de cibler la publicité, afin de répondre à un certain nombre d'exigences réglementaires en constante évolution dans la région.Meta a désormais indiqué aux régulateurs européens qu'elle espérait déployer le plan sans publicité, qu'elle appelle « abonnement sans publicité » (subscription no ads : SNA), dans les mois à venir pour les utilisateurs en Europe, selon le journal.Un porte-parole de Meta a déclaré au Journal que l'entreprise croyait aux « services gratuits soutenus par des publicités personnalisées », mais qu'elle explorait « des options pour s'assurer de se conformer aux exigences réglementaires en constante évolution ». Le New York Times a d'abord rapporté que Meta envisageait des versions payantes de Facebook et d'Instagram sans publicité pour les utilisateurs résidant dans l'UE, sans donner de détails sur le coût de ces versions.Sans surprise, la nouvelle n'a pas été bien accueillie par les utilisateurs. Sur X (anciennement Twitter), un utilisateur a écrit : « Zuckerberg est cupide. Facebook réalise déjà des bénéfices très importants grâce à ses projets douteux ». Un autre a ajouté : « Bye bye instagram », tandis qu'un autre s'est interrogé : « Qui pourrait bien payer pour cela ? »Source : Wall street journalQuel est votre avis sur le sujet ?Seriez-vous prêt à débourser 13 euro par mois pour être exemptés de publicités sur Facebook et Instagram ?