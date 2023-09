La rumeur selon laquelle Tinder préparait un plan d'abonnement spécial pour ses membres les plus actifs se confirme. Match Group, la société mère de Tinder, a élargi ses options d'adhésion pour inclure un nouveau service haut de gamme destiné aux utilisateurs de la génération Z au cours de l'automne. Le nouveau plan, annoncé le 22 septembre, n'a été proposé qu'à moins d'un pour cent des utilisateurs de Tinder qui sont parmi les plus actifs de l'application. Selon l'entreprise, en souscrivant à la nouvelle offre Tinder Select, les utilisateurs de l'application de rencontre ont la possibilité d'afficher leur statut à travers un badge "SELECT" exclusif sur leur profil.Mais vaut-il vraiment la peine de dépenser 500 $ par mois pour Tinder Select ? Apparemment, non. En effet, au-delà de l'exclusivité, l'ensemble des fonctionnalités est assez dérisoire. Les abonnés de Tinder Select peuvent envoyer un message direct à un autre membre sans correspondance, mais seulement deux fois par semaine, et ils ne peuvent pas envoyer un "Super Like" en même temps. Certains destinataires peuvent refuser de recevoir des messages directs. Les profils des abonnées à Tinder Select seront affichés en clair dans la grille "Like You" de l'application pendant sept jours, même s'ils ne paient pas un abonnement pour "Tinder Gold" ou "Platinum".Le nouvel abonnement peut être combiné avec un abonnement Tinder Plus, Gold ou Platinum pour accéder à davantage de fonctionnalités, précise l'entreprise. Pour postuler à Tinder Select, les utilisateurs doivent avoir au moins quatre photos, cinq centres d'intérêt, une biographie d'au moins 15 caractères, une "intention de relation", une photo vérifiée et, surtout, avoir beaucoup trop d'argent à dépenser sur les applications de rencontres. Une fois les candidatures approuvées, l'entreprise a annoncé que les personnes concernées recevront un message d'alerte dans l'application de rencontre ainsi qu'un e-mail contenant un code de déverrouillage unique.Mais dès les rumeurs d'avril, les commentaires ont révélé que les critiques n'ont pas été impressionnés par ce que propose Match Group. « Pour cette somme d'argent, Tinder ferait mieux de s'aligner discrètement sur les services d'escorte. Ils y mettront probablement des escortes s'ils savent que ces types sont assez désespérés pour dépenser 500 dollars par pour une simple application de rencontre », a déclaré l'un d'eux. « Tinder aidera les personnes dont le principal ou le seul argument de vente est la richesse, et il aidera les personnes dont la principale chose qu'elles recherchent dans un partenaire est la richesse », a commenté un autre critique.« Je me souviens encore de l'âge d'or de Tinder, il y a environ six ans, où l'on obtenait des tonnes de correspondances avec seulement 10 $ le mois. Aujourd'hui, c'est devenu une application de prostitution qui cherche constamment à vous faire dépenser plus d'argent. Avez-vous déjà un abonnement premium ? Achetez du platine ! Vous avez déjà du platine ? Achetez un boost ! La blague ? Vous n'obtenez même pas une correspondance, même en payant les options ridicules les plus chères », a écrit un autre. En gros, dès le départ, les critiques ont accusé Tinder et son propriétaire Match Group de vouloir exploiter clandestinement un service d'escortes.À l'annonce de la nouvelle offre vendredi, les critiques également ont fusé de partout, les critiques ont également fusé de partout. « Pourquoi diable payer jusqu'à 500 $ par mois pour une application de rencontre ? En plus, si c'est pour des fonctionnalités ridicules qu'un concurrent peut offrir gratuitement ? Je pense que Tinder cache le nom des vrais destinataires de ce nouveau service. L'affiliation sera affichée sur les profils. Il s'agit d'une étiquette "sugar daddy/mommy" », affirme un critique. Il fait allusion au "sugardating", une relation dans laquelle une personne riche offre la possibilité à une personne plus jeune qu'elle et moins nantie de partager son style de vie.Toutefois, les abonnés à Tinder Select se verront présenter les "profils les plus recherchés" de Tinder, ce qui leur permettra d'obtenir davantage de correspondances de qualité. L'application de rencontre ne précise pas comment fonctionne cette technologie ni comment elle évalue ces connexions exceptionnelles, mais on peut imaginer qu'il s'agit d'autres abonnés à Tinder Select ou de ceux que d'autres utilisateurs ont le plus appréciés. En outre, l'entreprise ajoute que les utilisateurs de Tinder Select pourront tester les nouvelles mises à jour de Tinder avant les autres, masquer les publicités et voir les "Likes" qu'ils ont envoyés au cours des sept derniers jours.Ce club VIP de Tinder s'inspire de The League, une autre application de rencontre acquise par Match Group en juillet de l'année dernière. La tarification révèle que The League pourrait coûter aux utilisateurs jusqu'à 1 000 dollars par semaine. Lors de la publication des résultats du deuxième trimestre 2023, Mark Van Ryswyk, PDG de Tinder, a déclaré que The League a révélé qu'il existe un marché pour les personnes prêt à payer pour des rencontres et des expériences de qualité. Mais Tinder Select n'offre rien qui vaille vraiment la peine de dépenser 500 $ par mois et l'entreprise affirme que Tinder Select ne s'appuie pas sur des entremetteurs humains.En dehors des problèmes que pose Tinder en matière de vie privée et de confidentialité, une étude menée par Mozilla et Consumers International a révélé l'année dernière que l'algorithme de tarification de Tinder peut facturer jusqu'à cinq fois plus aux utilisateurs pour le même service. L'équipe de recherche a constaté que Tinder Plus peut proposer jusqu'à 31 prix uniques dans un seul pays et que les utilisateurs plus âgés sont souvent facturés plus. Pendant ce temps, Tinder ne fournit aucune transparence significative sur la façon dont les prix sont déterminés. Les critiques craignent que Tinder Select s'inscrive également dans cette logique.Par ailleurs, étant donné que Match Group a enregistré en janvier dernier la première baisse trimestrielle de ses bénéfices, il est possible que ses projets avec Tinder Select ne soient aussi romantiques qu'elle tente de le faire croire. Match Group possède de nombreuses applications de rencontres (Hinge, OkCupid, The League, etc.). Le PDG de Match Groupe compte beaucoup sur The League et a déclaré que les abonnés de l'application sont restés stables malgré les licenciements dans des secteurs bien rémunérés comme la technologie. Cela signifie que l'entreprise reste toujours optimiste sur le concept de Tinder Select dans une certaine mesure.Cependant, en août, Match Group a constaté une baisse du nombre d'utilisateurs payants de ses applications. Ce chiffre a chuté de 4 % d'une année sur l'autre pour atteindre 10,5 millions, en raison d'une diminution des conversions. Selon les analystes, même si Tinder Select ne devrait attirer qu'un petit nombre d'abonnés, le prix de ce nouveau service pourrait permettre à Tinder d'améliorer ses résultats. Lors d'une conférence organisée par Citi ce mois-ci, le président de Match Group, Gary Swidler, a déclaré qu'il pensait que l'offre Tinder Select, qui pourrait coûter à un utilisateur 6 000 dollars pour un an, aurait un impact significatif sur le chiffre d'affaires.Source : Tinder Select Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous de l'offre à 500 $ proposée par Tinder ?Selon vous, les fonctionnalités proposées valent-elles ce prix de 500 $ ?Selon vous, le prix de 500 $ est-il excessif pour une simple application de rencontre ?Que pensez-vous des critiques selon lesquels Tinder met discrètement en place un service d'escortes ?