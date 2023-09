Anguilla est un minuscule territoire insulaire britannique situé dans les Caraïbes orientales. Elle est chargée depuis les années 1990 d'attribuer les adresses Internet se terminant par .ai aux résidents et aux organisations désireuses d'enregistrer des sites Web. Il s'agissait d'un nom de domaine spécifique à un pays parmi des centaines d'autre, qu'il était facile d'ignorer, du moins jusqu'à récemment. Tout à changer lorsque l'IA s'est de nouveau subitement retrouvée au cœur de l'actualité. Au cours de l'année écoulée, l'intérêt croissant pour l'IA a rendu le domaine de premier niveau .ai du pays particulièrement attrayant pour les entreprises technologiques.La frénésie autour de l'IA stimule les ventes du domaine .ai d'une manière que l'île n'avait jamais observée auparavant. Les recettes sont une aubaine pour l'économie d'Anguilla, qui repose principalement sur le tourisme et a été touchée par la pandémie. Le nombre total d'enregistrements de sites avec le domaine .ai a effectivement doublé au cours de l'année écoulée pour atteindre 287 432. Ces données ont été fournies à Bloomberg par Vince Cate, développeur de logiciels de cryptographie basé à Anguilla. Diplômé de l'université de Californie à Berkeley, Cate s'occupe de l'administration du domaine .ai pour Anguilla depuis de nombreuses décennies.Selon Cate, Anguilla devrait percevoir jusqu'à 30 millions de dollars en frais d'enregistrement de domaines pour 2023. (Les représentants du gouvernement n'ont pas répondu aux demandes de commentaires.) Le domaine .ai est l'un des nombreux domaines de premier niveau obscurs attribués à des pays et à des territoires qui ont attiré peu de personnes au fil des ans. La demande a connu une augmentation lente, mais régulière, au cours des dernières années. Toutefois, il y a eu un pic soudain des enregistrements du domaine .ai il y a neuf mois, ce qui met en évidence la frénésie autour de l'IA et ses effets d'entraînement sur l'économie mondiale.Cate a déclaré qu'il avait quitté les États-Unis pour Anguilla en 1994 afin de travailler sur ce qu'il décrit comme un système de paiement de cryptomonnaie précoce et qu'il a commencé à gérer les enregistrements du domaine .ai d'Anguilla peu de temps après. « Alors que les enregistrements du domaine .ai ont augmenté pendant des années, ils ont grimpé en flèche de décembre à mars, mais se sont depuis stabilisés », a déclaré Cate. Le pic semble avoir commencé juste après le lancement de ChatGPT par OpenAI. Par exemple, dans l'ensemble, le nombre de domaines .ai existants est minuscule comparé au nombre de domaines .com enregistrés.Les 30 millions de dollars générés par les noms de domaine peuvent sembler dérisoires par rapport aux milliards que représente l'IA aujourd'hui. Cependant, avec une superficie totale de 102 km² et une population de moins de 20 000 habitants, Anguilla n'a pas à se plaindre. Les bureaux d'enregistrement de noms de domaine comme GoDaddy ou NameCheap doivent payer à Anguilla un prix fixe - 140 dollars pour un enregistrement de deux ans - et les prix augmentent en raison de la demande. En guise de comparaison, les données fournies par Cate montres qu'Anguilla n'a tiré que 7,4 millions de dollars des enregistrements du domaine .ai en 2021.Le territoire britannique d'outre-mer avait précédemment estimé qu'elle recevrait 8,3 millions de dollars des enregistrements de domaines en 2023. Aujourd'hui, Cate pense qu'Anguilla gagnera entre 25 et 30 millions de dollars cette année. « Nous sommes en train de dépasser ce chiffre. Nous n'avions pas prévu l'arrivée de ChatGPT », a déclaré Cate. Selon une prévision du ministère des Finances d'Anguilla datant de décembre, même dans la partie basse de cette fourchette, 25 millions de dollars représenteraient près d'un quart des quelque 107 millions de dollars de recettes récurrentes que le territoire insulaire devrait engranger jusqu'en 2023.Selon les données des Nations unies, cela représenterait également un pourcentage significatif du produit intérieur brut du territoire, qui s'élevait à un peu plus de 300 millions de dollars en 2021. Mar Hicks, professeur agrégé de sciences des données à l'université de Virginie et historien de l'informatique, explique que la popularité croissante du domaine .ai est logique étant donné que ces domaines Internet ont longtemps été associés aux intérêts commerciaux des États-Unis, où le boom actuel de l'IA est largement centré. « Il s'agit simplement d'un exemple supplémentaire de la ruée vers l'or que connaît actuellement l'IA », a déclaré Hicks.Hicks s'attend à voir apparaître des cas de cybersquattage de noms de domaine .ai, à l'instar de ce qui s'est passé au début du boom des entreprises dotcom dans les années 1990, lorsque certaines grandes sociétés ont dû négocier - voire intenter des procès - pour obtenir le contrôle de leurs noms en ligne. Pour l'instant, du moins, il est souvent plus facile pour les entreprises d'obtenir des domaines .ai que la version .com. Stability.ai , Bodyguard.ai, Character.ai ou encore X.ai d'Elon Musk ne sont que quelques-unes des startups d'IA qui se sont emparées du nom de domaine .ai attribué aux îles et aux cayes qui composent le territoire d'Anguilla.De nombreux géants de la technologie ont également leur propre adresse Web se terminant par .ai : Google.ai et Facebook.ai dirigent les visiteurs vers les pages Web de leur entreprise consacrées à l'IA et Microsoft.ai présente les services Azure AI de l'entreprise. Hicks pense qu'au fil du temps, l'intérêt pour ce type de domaine diminuera à mesure que l'enthousiasme pour tout ce qui touche à l'IA s'estompera. Même si Cate constate déjà des signes de ralentissement de la demande, il pense que les enregistrements de domaines .ai continueront de croître en raison du fait que l'engouement pour l'IA n'en est qu'à ses débuts.Anguilla est chargée d'attribuer les adresses Web avec le domaine .ai depuis 1995. Les pays ont reçu leurs propres noms de domaine de premier niveau (country code top-level domain - ccTLD) pour la première fois en 1985, notamment des domaines tels que .us (États-Unis), .uk (Royaume-Uni) et .de (Allemagne). Ces ccTLD étaient à l'origine destinés à donner aux nations une présence distincte sur Internet et étaient souvent utilisés principalement pour des sites Web axés sur ces pays particuliers ou leurs résidents. Mais au fil du temps, certains ccTLD, comme .tv pour Tuvalu, ont pris des significations supplémentaires et des utilisations plus larges.Cela se produit lorsque leurs abréviations représentent par coïncidence quelque chose d'autre, comme AI pour "artificial intelligence" dans le cas présent. Ainsi, des startups d'IA très en vue, telles que Stability.ai et Character.ai, ont opté pour des adresses Web se terminant par .ai, contribuant ainsi de manière significative au flux de revenus inattendus de l'île tropicale d'Anguilla.Quel est votre avis sur le sujet ?