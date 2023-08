Annonce de WordPress

Les familles qui souhaitent préserver leurs actifs numériques (les histoires, les photos, les sons et les vidéos qui composent leur riche histoire familiale) pour les générations à venir.

Fondateurs qui souhaitent protéger et documenter le passé, le présent et l’avenir de leur entreprise.

Les personnes recherchant une maison en ligne stable, flexible et personnalisée, capable de s'adapter à tous les changements que l'avenir de la technologie apportera.

Enregistrement de domaine centenaire*: un domaine est votre actif numérique le plus précieux. Alors que les enregistrements de domaine standard durent une décennie, notre plan de 100 ans vous donne la possibilité de sécuriser votre domaine pendant un siècle complet.

Encore plus de tranquillité d'esprit*: en tant que gardiens du travail de votre vie, nous prenons notre devoir au sérieux. Au niveau de la plate-forme, nous conservons plusieurs sauvegardes de votre contenu dans des centres de données géographiquement répartis, soumettons automatiquement votre site à Internet Archive s'il est public et proposons un mode verrouillé en option.

Protocoles de propriété améliorés*: parcourez facilement les étapes de la vie. Que vous offriez un site à un nouveau-né ou que vous facilitiez un transfert de propriété en douceur, nous sommes là pour vous aider à chaque étape du processus.

Hébergement WordPress géré de haut niveau*: la meilleure expérience WordPress gérée avec une bande passante illimitée, la meilleure vitesse de sa catégorie et une sécurité imparable, regroupées dans un seul package pratique.

Assistance Premier 24h/24 et 7j/7*: Le plan WordPress.com sur 100 ans comprend une assistance dédiée et personnalisée qui commence dès la soumission de votre formulaire d'intérêt.

Oui, mais...

La durée maximale typique d’enregistrement d’un nom de domaine est plafonnée à dix ans. Il est donc assez inhabituel de pouvoir enregistrer un domaine pendant cent ans.WordPress appelle cette nouvelle offre « le plan sur 100 ans ». Cette dernière est destinée aux familles, aux entreprises et aux individus qui veulent protéger et transmettre leurs contenus numériques, qu'il s'agisse de photos, de vidéos, de textes ou de sons. Il permet de réserver un nom de domaine pour un siècle, au lieu des dix ans habituels, et d'éviter ainsi les risques de perte ou d'expiration.Le plan de 100 ans coûte 38 000 dollars, soit environ 380 dollars par an. Il comprend également des services supplémentaires, comme des sauvegardes régulières des données sur plusieurs centres répartis géographiquement, un contrôle avancé des droits de propriété, un mode verrouillé optionnel et un support client dédié et personnalisé disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.WordPress affirme que le plan de 100 ans est une opportunité unique pour les utilisateurs qui veulent investir dans l'avenir et se prémunir contre les évolutions technologiques. Il s'agit également d'un moyen de se différencier des autres plateformes d'hébergement et de fidéliser les clients. WordPress revendique plus de 500 millions de sites web hébergés sur sa plateforme, soit près de la moitié du web.Le plan de 100 ans est disponible dès maintenant pour les utilisateurs intéressés, qui doivent remplir un formulaire sur le site web de WordPress. Il s'agit d'une offre limitée dans le temps et dans le nombre, puisque WordPress ne propose que 10 000 noms de domaine à enregistrer pour un siècle. WordPress espère ainsi créer un sentiment d'exclusivité et d'urgence chez les potentiels acheteurs.Depuis près de 20 ans, WordPress.com s'engage à fournir une plateforme conviviale et stable où toute personne ayant une histoire à raconter peut le faire librement et en toute sécurité. Beaucoup de nos clients nous accompagnent depuis le début et nous sommes fiers d’avoir été un partenaire dans leur parcours numérique.Aujourd’hui, nous sommes ravis d’annoncer quelque chose de vraiment nouveau et exceptionnel*: un plan conçu exclusivement pour ceux qui recherchent le summum en matière de sécurité et de longévité pour leur présence numérique.Protégez votre héritage en ligne avec le plan sur 100 ans. Cette toute nouvelle offre s'adresse à :WordPress.com a joué un rôle essentiel dans la création et la gestion du logiciel qui alimente près de la moitié du Web et reste le CMS le plus fiable de la planète. Notre hébergement géré offre des temps de chargement ultra rapides, une sécurité irréprochable, une protection de la vie privée et tout ce que vous attendez d'un hébergeur haut de gamme. Ces éléments restent notre étoile du nord et constituent une base cruciale pour les millions de clients qui nous font confiance pour leur présence en ligne.Mais le plan centenaire transcende l’hébergement conventionnel. Inclus dans cette offre unique :Le plan centenaire ne concerne pas seulement aujourd’hui. C’est un investissement pour demain. Que vous souhaitiez consolider votre propre héritage numérique ou offrir 100 ans d’une plateforme de confiance à un être cher, ce plan témoigne du potentiel illimité de l’avenir.Le plan de 100 ans de WordPress soulève cependant plusieurs questions et critiques. Tout d'abord, il s'agit d'une offre très coûteuse, qui n'est pas accessible à tous les utilisateurs. Il faut en effet débourser 38 000 dollars pour bénéficier du plan de 100 ans, ce qui représente une somme considérable pour la plupart des personnes et des organisations. De plus, il n'est pas certain que le plan de 100 ans soit rentable sur le long terme, car il existe des alternatives moins chères et plus flexibles pour héberger un site web, comme les services cloud ou les plateformes décentralisées.Ensuite, il s'agit d'une offre très incertaine, qui repose sur des hypothèses hasardeuses. Il est en effet difficile de prévoir l'évolution du web et des technologies dans les prochaines décennies, voire dans les prochaines années. Il est possible que le nom de domaine choisi devienne obsolète, inadapté ou indésirable avec le temps. Il est également possible que WordPress disparaisse ou change radicalement de modèle économique ou de politique de service. Il n'y a donc aucune garantie que le plan de 100 ans soit respecté et que le contenu numérique soit préservé.Enfin, il s'agit d'une offre très discutable. Il est en effet contestable de vouloir s'accaparer un nom de domaine pour un siècle, alors que le web est censé être un espace ouvert et partagé. Il est également problématique de vouloir transmettre son héritage numérique sans tenir compte du consentement et de l'intérêt des générations futures. Il est donc nécessaire de réfléchir aux implications et aux conséquences du plan de 100 ans sur le web et sur la société.Source : WordPress Quels sont les avantages et les inconvénients du plan de 100 ans de WordPress en fonction des profils des utilisateurs évoqués (les familles, les entreprises et les individus qui veulent protéger et transmettre leurs contenus numériques - photos, vidéos, textes ou sons -) ?Que pensez-vous du prix adossé au service fourni ?Au vu du prix, les offres comme des services cloud, des serveurs de stockage et autres ne sont-ils pas plus indiqués ? Surtout pour des utilisateurs comme les familles et les individus ? Pourquoi ?