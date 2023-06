L'IA a dominé l'industrie technologique au cours des derniers mois, Google et d'autres entreprises ayant développé de nouveaux chatbots capables de répondre aux utilisateurs dans le cadre de conversations ouvertes. L'IA est également de plus en plus déployée pour servir les annonceurs, qui contribuent au chiffre d'affaires des entreprises.Alors que Google a déjà introduit des outils d'IA pour les annonceurs, il utilise désormais la technologie pour aider les marques à atteindre des objectifs plus spécifiques pour leurs publicités.L'une des nouvelles fonctionnalités, appelée Demand Gen, utilisera l'IA pour placer les publicités photo et vidéo d'un annonceur dans plusieurs produits tels que Gmail, le flux YouTube et Shorts, qui est le concurrent de YouTube pour l'application populaire de vidéo de courte durée TikTok.L'IA évitera aux annonceurs d'avoir à réfléchir à l'emplacement de leurs publicités, et la technologie se concentrera sur la recherche de placements "", a déclaré Vidhya Srinivasan, vice-président et directeur général de la publicité chez Google.La deuxième nouvelle fonctionnalité utilisera l'intelligence artificielle pour trouver les meilleurs emplacements publicitaires dans le but de maximiser les vues des publicités vidéo d'une marque, a déclaré Google.Les premiers tests montrent que les marques ont obtenu en moyenne 40 % de visionnages supplémentaires avec ce nouvel outil, a indiqué M. Srinivasan.En utilisant l'IA pour supprimer une partie du travail fastidieux des annonceurs, les marques pourront se concentrer davantage sur leur stratégie de marketing et sur la narration, a-t-elle ajouté.Source : GoogleQuel est votre avis sur le sujet ?Êtes-vous surpris par cette initiative de Google ?Selon vous, quels seront les impacts de ces nouvelles fonctions d'automatisation sur le secteur de la publicité en ligne ?