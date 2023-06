Margrethe Vestager Margrethe Vestager

La Commission européenne a exposé ses accusations dans une communication des griefs adressée à Google, deux ans après l'ouverture d'une enquête sur des pratiques telles que le fait de favoriser ses propres services publicitaires, ce qui pourrait également entraîner une amende pouvant atteindre 10 % du chiffre d'affaires annuel mondial de Google.L'enjeu de ce nouvel affrontement avec les autorités de régulation est d'autant plus important pour Google qu'il concerne la principale source de revenus de l'entreprise, l'activité adtech ayant représenté 79 % de son chiffre d'affaires total l'année dernière.En 2022, ses recettes publicitaires, provenant notamment des services de recherche, de Gmail, de Google Play, de Google Maps, des publicités sur YouTube, de Google Ad Manager, d'AdMob et d'AdSense, se sont élevées à 224,5 milliards de dollars.Margrethe Vestager, chef du service antitrust de l'UE, a déclaré que Google pourrait devoir vendre une partie de ses activités dans le domaine de la technologie publicitaire, car il est peu probable qu'un remède comportemental permette de mettre un terme aux pratiques anticoncurrentielles.", a-t-elle déclaré lors d'une conférence de presse.."Google a déclaré qu'il n'était pas d'accord avec l'accusation de la Commission.", a déclaré Dan Taylor, vice-président de Google chargé de la publicité mondiale, dans un communiqué.Mme Vestager a indiqué que les enquêtes se poursuivraient sur l'introduction par Google d'un ensemble d'outils de protection de la vie privée permettant de bloquer les cookies de tiers sur son navigateur Chrome et sur son projet de ne plus mettre l'identifiant publicitaire à la disposition de tiers sur les smartphones Android.Elle a ajouté que l'UE avait coopéré étroitement avec les autorités de la concurrence des États-Unis et du Royaume-Uni.L'European Publishers Council, qui a déposé une plainte auprès de la Commission l'année dernière, s'est félicité de cette accusation.La Commission a déclaré que Google favorisait ses propres services de technologie d'affichage publicitaire en ligne au détriment des fournisseurs concurrents de services de technologie publicitaire, des annonceurs et des éditeurs en ligne.Elle a déclaré que Google avait abusé de sa position dominante depuis 2014 en favorisant son propre ad-exchange AdX dans les enchères de sélection d'annonces par son ad server dominant DFP, et en favorisant également AdX dans la manière dont ses outils d'achat d'annonces Google Ads et DV360 placent des offres sur les ad-exchanges.Google est la principale plateforme de publicité numérique au monde, avec une part de marché de 28 % des recettes publicitaires mondiales, selon le cabinet d'études Insider Intelligence.Google avait cherché à régler l'affaire trois mois après l'ouverture de l'enquête, mais les régulateurs ont été frustrés par la lenteur du processus et l'absence de concessions substantielles, a déclaré précédemment à Reuters une personne au fait du dossier.Source : La Commission EuropéenneQuel est votre avis sur la situation ?