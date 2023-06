En 2018, 1,9 % de l'ensemble du trafic vers les sites d'édition d'actualités provenait de Twitter. Cela se situe maintenant à seulement 1,3 %. Alors que la proportion n'était pas si élevée en 2018, l'objectif de Twitter était d'améliorer la métrique plutôt que de l'envoyer dans une spirale descendante.Les éditeurs de taille moyenne ont vu les références chuter d'un peu moins de 7 millions en 2018 à environ 3,7 millions en 2023. Cela représente une baisse de 40 %, ce qui peut être désastreux pour les éditeurs qui pouvaient compter sur ces vues pour se maintenir à flot.La situation est encore pire pour les petits éditeurs, qui ne reçoivent pratiquement aucun trafic en provenance de Twitter. En 2018, les petits éditeurs de presse ont enregistré 10 millions de renvois en provenance de Twitter, mais ce chiffre a connu une baisse drastique de 98 % au cours des cinq années suivantes.Cependant, en 2023, seuls 186 930 renvois ont été effectués vers ces sites de petite taille à partir de Twitter, ce qui suggère qu'il ne s'agit plus d'un moyen viable pour eux d'attirer l'attention sur leur contenu. Il s'agit d'une différence considérable par rapport aux cinq années précédentes, lorsque les petits éditeurs recevaient beaucoup plus de références que les éditeurs de plus grande taille.À l'inverse, les grands éditeurs semblent se porter toujours aussi bien, puisqu'ils n'ont enregistré qu'une baisse de 4 % du nombre de références. La préférence pour les grands éditeurs pourrait être le signe que Twitter n'est plus un environnement hospitalier pour les petites organisations qui souhaitent se développer.S'il peut être facile d'attribuer cette trajectoire négative à Elon Musk, il convient de mentionner que les choses allaient dans la mauvaise direction bien avant qu'il ne prenne la barre. Toutefois, il serait juste d'affirmer qu'il n'a pas fait grand-chose pour améliorer les choses, mais qu'il les a plutôt aggravées.Le déclin continu des références après son acquisition est un signe clair qu'il s'aliène de nouveaux sites. Cela pourrait même contribuer à la diffusion de fausses nouvelles et d'informations erronées sur la plateforme.Cette tendance est assez similaire à celle observée sur Meta, la société propriétaire de Facebook évitant d'envoyer du trafic aux éditeurs en faveur du maintien des utilisateurs sur sa propre plateforme. Twitter pourrait utiliser cette approche puisque les renvois pourraient conduire à une diminution des revenus publicitaires, bien qu'il reste à voir si c'est selon les plans de Musk ou un accident malheureux.En effet, le trafic de renvoi semble être en baisse dans tous les domaines, et tout le monde, de Meta à Google, essaie de garder les utilisateurs sur leurs propres sites parce que cela pourrait potentiellement finir par augmenter leurs revenus.Source : ChartbeatQu'en pensez-vous ?Que pensez-vous des données publiées par Chartbeat, sont elles pertinentes selon vous ?Selon cette étude, les grands éditeurs n'ont connu qu'une légère baisse des références alors que les petits éditeurs ont subi une baisse significative. Cela indique-t-il que Twitter est de moins en moins favorable à la prospérité des petites organisations ?