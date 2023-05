On estime actuellement que les revenus annuels générés par ces applications s'élèvent à environ 500 milliards de dollars. Tout cela étant dit, il est important de noter que 67 % de ces revenus, soit 336 milliards de dollars pour être précis, proviennent de la publicité. Les 33 % restants, soit environ 167 milliards de dollars, proviennent des achats effectués par les utilisateurs au sein de l'application.50 % des recettes publicitaires perçues par les applications ont été consacrées à ce que l'on appelle les publicités détenues et exploitées. Ce terme désigne les publicités qui appartiennent aux plateformes elles-mêmes et ne sont pas fournies par un tiers. Il s'agit notamment d'Instagram, de TikTok, de Facebook, de YouTube, de Twitter, de LinkedIn, de Snapchat et de Pinterest.35 % ont été gagnés par les jeux, et 15 % ont été répartis entre d'autres applications, tous les éléments ayant été considérés et pris en compte. Cependant, les jeux ont tendance à recevoir beaucoup plus de revenus provenant des achats d'applications. 66 % des recettes provenant des achats d'applications ont été générées par les jeux, de sorte que le manque à gagner en termes de recettes publicitaires est davantage le fruit d'une conception que d'un défaut inhérent.En outre, les revers massifs causés par l'App Tracking Transparency et les mesures de répression prises par l'UE n'ont pas entravé la croissance des recettes publicitaires. Ils ont augmenté d'environ 14 % en 2022, ce qui est bien plus élevé que l'augmentation de 2 % observée pour les achats in-app.Si l'on compare les différentes régions, l'Amérique du Nord arrive sans surprise en tête de liste pour ce qui est du montant des recettes générées. Environ la moitié de tous les revenus publicitaires proviennent de cette région, la Chine arrivant en deuxième position avec une part de 23 %. La Chine est suivie par l'Europe, qui représentait 19 % du total des recettes publicitaires en 2022.Une tendance unique a émergé, celle des achats uniques. Auparavant considérés comme l'apanage des applications de jeux, d'autres applications comme TikTok utilisent cette méthode à bon escient, car elle permet de générer des revenus plus élevés que ce qui aurait été le cas autrement. Il sera intéressant de voir si d'autres applications que TikTok tentent d'adopter ce modèle, car il a fait des merveilles pour les marges bénéficiaires des entreprises.La plupart des applications présentes sur l'App Store d'Apple et le Play Store de Google utilisent ce que l'on appelle une stratégie de monétisation mixte. Par exemple, si YouTube tire 90 % de ses revenus de la publicité, il compte encore sur les achats in-app, tels que les abonnements, pour 10 % de son chiffre d'affaires. Les modèles d'abonnement dominent également le segment de l'achat in-app, même si les jeux ont tendance à absorber la majeure partie des revenus dans ce domaine. La publicité reste le pain et le beurre de la plupart des grandes applications. Cela ne semble pas devoir changer dans un avenir proche.Source : Data.AI Quel est votre avis sur le sujet ?Pensez-vous que les résultats de cette étude sont pertinents ou crédibles ?